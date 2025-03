Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

15 Nominierte für den größten deutschen Medienpreis im Bereich Behindertensport

German Paralympic Media Award wird am 9. April 2025 in Berlin verliehen

Berlin (ots)

Emotionale Reportagen über die Paralympischen Spiele in Paris, mitreißende Geschichten über Menschen und deren Schicksale - eine Vielzahl journalistischer Beiträge über den Reha-, Breiten- und Profi-Sport von Menschen mit Behinderung hat mit ihrem breiten Spektrum die Jury des German Paralympic Media Award (GPMA) begeistert. 15 Einreichungen in fünf Preiskategorien sind für den Preis nominiert.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) verleiht den größten Medienpreis im Bereich Behindertensport bereits zum 24. Mal. Die Auszeichnung soll die wichtige Rolle des Sports in der Rehabilitation verdeutlichen sowie die Themen Inklusion und Teilhabe im Sport in den Vordergrund stellen. Die Awards werden in einer feierlichen Preisverleihung am 9. April 2025 in den Räumen der DGUV in Berlin überreicht.

Die Jury hat alle eingereichten Beiträge gesichtet, bewertet und in der Jurysitzung am 4. März folgende Nominierungen für die einzelnen Kategorien festgelegt:

Foto:

Tom Weller, www.wellertom.com, "Jump!"

Hansjürgen Britsch, Pressefoto Baumann, "Auf dem Sprung"

Bernd Hoffmann, Instagram, "Fehlversuch mit Happy End"

Artikel:

Florian Neuhauss, NDR, "Schwimmen bei den Paralympics: Gold, Silber und Schmerzen - Kopf-Anschlag für Topf eine Tortur"

Andreas Holzapfel, Geo, "Dabei sein wäre alles"

Ulf Pape und Mathias Ottmann, GQ, "Mit besonderer Stärke"

Film / Video:

Michael Maske, NDR, "Jetzt erst recht: Léon Schäfers Goldplan für die Paralympics"

Philippe Opigez und Rico Stein, Festivalfilm, "Open Ocean"

Frank Stuckatz, ARD/SWR, "Die Kraft der Spiele - Paralympics 2024"

Audio:

Regina Voss, Deutschlandfunk Kultur, "Kakadu - bei euch: Kilian macht Judo" (Kakadu Kinderpodcast)

Moritz Kühn, NDR, "Badmintonspieler Rick Hellmann alias ,Doktor Hellboy'"

Isabella Kroth, Bayerischer Rundfunk, "Sport und Inklusion: Warum gibt es so wenig Angebote für Menschen mit Behinderung?"

Social Media:

Neil Körger, Johanna Weyersbach, Colleen Sever, Social Media-Kanäle Team Deutschland Paralympics, "Sportartenpresenting"

Henriette Hannemann, Instagram. Facebook und Homepage des VBRS M-V e.V., "#ParaSportTasche - Vom Leuchtturm zum Eiffelturm"

Sven Seyfarth, Facebook, "Keine Witze auf Kosten unseres Stolzes - Respekt für Paraathleten"

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales (BMAS), wird bei der Preisverleihung ein Grußwort an die Gäste richten sowie einen der Preise überreichen. Die Schirmherrschaft für den diesjährigen Preiszyklus hat der inklusive Berliner Sportverein Pfeffersport e.V. übernommen. Der Verein gewann 2024 beim GPMA den Sonderpreis für seine gelebte Vision "Ein Sportverein für alle!". Durch die Veranstaltung führt in diesem Jahr die ARD-Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am Veranstaltungstag bekannt gegeben. Interessierte können sich die nominierten Beiträge vorab auf der Webseite anschauen: www.dguv.de/gpma. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Award und den Jurymitgliedern.

