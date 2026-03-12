Aiper

Aiper Scuba V3 startet in Deutschland zur Poolsaison

Kognitive KI-gestützte Navigation, automatische Reinigungspläne und mehrstufige Filtration erleichtern die regelmäßige Pflege privater Pools

Berlin (ots)

Mit dem Anstieg der Temperaturen steigt bei vielen Poolbesitern und Poolbesitzerinnen wieder die Suche nach zuverlässiger und effizienter Reinigung. Aiper, die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger, gemessen am Absatzvolumen[1], startet ab sofort den Verkauf des Scuba V3 in Deutschland.

Der innovative Poolreinigungsroboter ist für die regelmäßige Pflege privater Pools im Alltag ausgelegt und kombiniert kognitive KI-gestützte Navigation mit automatisierten Reinigungsplänen und einer mehrstufigen Filtration.

Verkaufsstart zur Poolsaison

Mit dem Scuba V3 bringt Aiper sein neues Modell für die tägliche Poolpflege ab sofort in den deutschen Handel. Der Roboter ist für Poolbesitzerinnen und Poolbesitzer konzipiert, die ihre regelmäßige Poolpflege im Alltag möglichst einfach gestalten möchten.

Über die Aiper App lassen sich Größe und Form des Pools hinterlegen. Auf dieser Grundlage erstellt das System automatische Reinigungspläne für die Woche und berücksichtigt dabei neben den Pooldaten auch bisherige Reinigungszyklen sowie Wetterbedingungen.

Automatische Anpassung an Pool und Reinigungsbedarf

Der Cognitive AI Navium(TM) Mode analysiert die jeweiligen Einsatzbedingungen und stimmt Reinigungspfad, Häufigkeit und Saugleistung auf den tatsächlichen Bedarf ab, wodurch die Poolpflege im laufenden Betrieb vereinfacht und der Bedienaufwand reduziert wird.

Ergänzt wird das System durch AI Patrol Cleaning. Damit erkennt der Scuba V3 Verschmutzungen im Becken und passt seine Route entsprechend an. So kann die Reinigung gezielter und schneller erfolgen. Unterstützt wird dies durch VisionPath(TM), eine adaptive Routenplanung auf Basis von kognitiver KI-gestützter Bilderkennung und dToF-Sensorik. So kann der Roboter sichtbare Verschmutzungen priorisieren, Hindernisse umfahren und unnötige Wiederholungen vermeiden.

Für sichtbare Verschmutzungen und feine Rückstände

Für die Reinigung entlang des Beckenrands kommt JetAssist(TM) zum Einsatz. Das System arbeitet mit einer Pumpe und einem seitlichen Wasserstrahl, um den Roboter kontrolliert im oberen Beckenbereich entlangzuführen. Zwei Bürsten nehmen in Verbindung mit einer Saugleistung von 4.800 GPH Laub, kleine Steine und weitere Rückstände auf.

Beim Filtersystem setzt Aiper auf MicroMesh(TM) mit mehreren Filterebenen. Ein 180-Mikron-Filter erfasst gröbere Partikel, während eine ultrafeine 3-Mikron-Schicht auch Sand, Algen und kleinere Schwebstoffe zurückhalten kann. Das unterstützt eine gründliche Reinigung sowohl bei sichtbaren Verschmutzungen als auch bei feineren Partikeln im Wasser.

Auf einfache Nutzung im Alltag ausgelegt

Der Scuba V3 wiegt 8,2 Kilogramm und ist so konstruiert, dass er sich mit einer Hand aus dem Pool heben lässt. Die Bedienung erfolgt per Knopfdruck. Nach Abschluss des Reinigungsdurchgangs fährt das Gerät an den Beckenrand zurück und lässt sich dort bequem aus dem Pool nehmen. Über die App erhalten Nutzerinnen und Nutzer zudem Statusmeldungen in Echtzeit.

Geladen wird der Roboter über eine eigene Dockingstation. Dadurch erfolgt das Aufladen nach der Reinigung in einem festen und unkomplizierten Ablauf.

Datenschutz mit lokaler Datenverarbeitung

Auch beim Datenschutz setzt Aiper auf eine geräteinterne Verarbeitung. Visuelle Daten werden ausschließlich direkt auf dem Scuba V3 verarbeitet, ohne dass Bildmaterial gespeichert oder hochgeladen wird. Die Datenschutzfunktionen sind TÜV-zertifiziert.

"Smarte Automatisierung verändert zunehmend auch die Pflege rund ums Haus. Das gilt inzwischen ebenso für den Poolbereich", sagt Richard Wang, CEO von Aiper. "Mit dem Scuba V3 bringen wir kognitive KI-gestützte Funktionen in die tägliche Poolreinigung und wollen eine Lösung anbieten, die im Alltag entlastet."

Preise und Verfügbarkeit

Ab sofort können Interessierte den Aiper Scuba V3 im Aiper Online Store und bei Amazon erwerben. Wenige Wochen später ist das Modell auch bundesweit in allen Hornbach-Filialen erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 EUR, zum Verkaufsstart ist der Scuba V3 im Rahmen einer Sonderaktion jedoch bereits für 999 EUR erhältlich.

Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com

[1] Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im Dezember 2025 abgeschlossen.

Original-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuell