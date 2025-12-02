PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Grünwelt Energie Österreich

Grünwelt Energie erläutert Österreichs Stromproduktion

Wien (ots)

Die Wasserkraft spielt seit jeher in Österreich eine wichtige Rolle in der landeseigenen Stromproduktion. Aber auch der Anteil der Windenergie nimmt immer weiter zu. 2024 stammten 88 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Wie sich die Anteile genau zueinander verhalten, erklärt Grünwelt Energie.

Aufgrund seiner Topografie ist Österreich prädestiniert für die Energieerzeugung aus Wasserkraft. Ende 2024 waren 3.260 Wasserkraftwerke in Betrieb, davon 3.143 Laufkraft- und 117 Speicherkraftwerke. Laufkraftwerke generieren kontinuierlich Strom, wohingegen Speicherkraftwerke als Energiespeicher fungieren. Letztere sind ideale "Partner" von Windkraftanlagen: Ist es windstill, gleichen sie die fehlende Energieerzeugung der Windräder aus. Bei einem Stromüberschuss durch Windkraft wird die zusätzliche Energie genutzt, um Wasser in einen höher gelegenen Stausee zu pumpen. Der Anteil der Windkraft an der Stromproduktion in Österreich hat sich von rund zwei Prozent im Jahr 2005 auf elf Prozent im Jahr 2024 erhöht.

Insgesamt ergaben sich 2024 folgende Anteile an der Stromerzeugung:

- Wasserkraft: 61%

- Windkraft: 11%

- Photovoltaik-Anlagen: 9%

- Biomasse: 7%

Der Anteil fossiler Energien lag somit bei zwölf Prozent, wobei Erdgas mit neun Prozent hervorzuheben ist. Dieses wird häufiger im Winter zur Deckung des Strombedarfs eingesetzt.

Mit Grünwelt Energie zum Ausbau erneuerbarer Energien beitragen

Österreich verfolgt das Ziel, bis 2030 den Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Der CO2-Fußabdruck der Energiewirtschaft soll weiter reduziert werden, um dem Klimawandel, der unter anderem für die Häufung von Hitzeperioden, Wasserknappheit, Artensterben sowie Umweltkatastrophen verantwortlich ist, entgegenzuwirken. "Verbraucher können mit dem Wechsel zu Ökostrom zum Ausbau erneuerbarer Energien beitragen", bekräftigt Grünwelt Energie.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.

Pressekontakt:

Grünwelt Energie GmbH
Fleischmarkt 1 / 6. Etage
1010 Wien
Österreich
https://www.gruenwelt.at
Email: info@gruenwelt.net

Original-Content von: Grünwelt Energie Österreich, übermittelt durch news aktuell

