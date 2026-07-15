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Bildungsalarm in Deutschland: Warum immer mehr Kinder Probleme beim Lernen haben

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Gleisdorf (ots)

Deutschlands Schulen stehen vor einer wachsenden Bildungskrise. Laut aktuellen Studien verfehlen immer mehr Kinder die Mindeststandards in Lesen, Schreiben und Rechnen – teilweise kann inzwischen fast jeder dritte Jugendliche grundlegende Aufgaben nicht sicher lösen. Viele Kinder kommen bereits mit deutlichen Defiziten in die Schule und das System schafft es immer seltener, diese auszugleichen.

Viele Kinder scheitern heute nicht an Intelligenz. Sie scheitern daran, dass ihnen grundlegende Fähigkeiten wie Konzentration, Sprache, Ausdauer und Frustrationstoleranz immer früher fehlen. Warum sich Lernprobleme aktuell verschärfen und weshalb Bildung wieder früher ansetzen muss, erklärt Marco Schnabl von body’n brain.

Lernen beginnt nicht erst beim Arbeitsblatt

Wenn über Bildungsprobleme gesprochen wird, stehen meist schlechte Noten oder schwache Testergebnisse im Mittelpunkt. Doch viele Schwierigkeiten entstehen bereits früher.

Bevor ein Kind lesen, schreiben oder rechnen lernen kann, braucht es Fähigkeiten, die Lernen überhaupt erst möglich machen. Dazu gehören Konzentration, Ausdauer, Sprachverständnis, Selbststeuerung und die Fähigkeit, bei einer Aufgabe zu bleiben, auch wenn sie nicht sofort gelingt. Genau diese Grundlagen geraten bei immer mehr Kindern unter Druck.

Wer nicht zuhören, starten oder dranbleiben kann, wird selbst mit guten Lernmaterialien Schwierigkeiten haben. Mehr Stoff allein löst dieses Problem nicht. Denn Lernen ist nicht nur Kopfsache. Ein Kind muss zuerst erreichbar sein: im Kopf, im Körper und im Nervensystem. Bildung darf deshalb nicht erst beim Ergebnis ansetzen. Sie muss früher beginnen – bei Fokus, Sprache, Selbststeuerung, innerer Stabilität und der Fähigkeit, Herausforderungen auszuhalten.

Warum viele Kinder früher an ihre Grenzen stoßen

Kinder wachsen heute in einer deutlich komplexeren Umgebung auf als noch vor einigen Jahren. Reize sind nahezu permanent verfügbar, Informationen wechseln im Sekundentakt und Aufmerksamkeit wird ständig gefordert. Viele Kinder kommen dadurch nicht mehr richtig zur Ruhe. Der Kopf ist voll, bevor Lernen überhaupt beginnt.

Gleichzeitig stehen viele Familien unter Belastung. Eltern möchten ihre Kinder bestmöglich unterstützen, bewegen sich jedoch oft selbst zwischen Beruf, Alltag und zahlreichen Anforderungen. Auch Lehrkräfte müssen heute weit mehr auffangen als nur Lernstoff. Die Anforderungen an Kinder, Eltern und Schulen wachsen damit gleichermaßen.

Die Folgen zeigen sich häufig schon früh: Manche Kinder verlieren schnell die Konzentration, andere geben bei Fehlern rasch auf oder finden nur schwer zur Ruhe. Viele wirken dann unmotiviert, obwohl sie innerlich schlicht überfordert sind. Dadurch werden die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zunehmend erschwert.

Mehr Druck ist selten die Lösung

In der Bildungsdebatte wird häufig über zusätzliche Unterrichtsstunden, mehr Tests oder höhere Leistungsanforderungen diskutiert. Doch solche Maßnahmen greifen oft zu kurz, wenn die Grundlage für das Lernen fehlt. Ein voller Kopf lernt nicht leichter. Wer innerlich blockiert ist, braucht nicht nur mehr Aufgaben, sondern zuerst wieder Zugang.

Wer bei jedem Fehler sofort aussteigt, braucht nicht zuerst mehr Druck, sondern wieder Erfolgserlebnisse. Kinder müssen erfahren, dass sie Herausforderungen bewältigen können. Erst dadurch entstehen Motivation, Selbstvertrauen und die Bereitschaft, dranzubleiben.

Konzentration ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Sie muss aufgebaut und geübt werden. Das gilt ebenso für Ausdauer, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, was Kinder lernen sollen, sondern wie sie wieder in einen Zustand kommen, in dem Lernen überhaupt möglich wird.

Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt

Lernen ist immer ein Zusammenspiel von Körper, Gehirn und Emotionen. Wer gestresst, überfordert oder innerlich unruhig ist, kann Informationen deutlich schlechter aufnehmen. Umgekehrt fällt Lernen leichter, wenn Kinder Sicherheit erleben, kleine Erfolgserlebnisse sammeln und ihre Aufmerksamkeit gezielt steuern können. Deshalb rücken Ansätze in den Fokus, die nicht beim nächsten Arbeitsblatt beginnen, sondern beim Kind selbst.

Genau hier setzt das Trainingskonzept body’n brain an. Es versteht sich weder als Nachhilfe noch als Ersatz für Schule. Stattdessen richtet sich der Blick auf das Zusammenspiel von Gehirn, Körper und Nervensystem. Durch spielerische Bewegungsaufgaben, Wahrnehmungsübungen, Gleichgewicht, Rhythmus und kleine Erfolgserlebnisse sollen Kinder wieder leichter Zugang zu Fokus, Aufmerksamkeit und Durchhaltevermögen finden.

Marco Schnabl, Mitgründer von body’n brain, beobachtet diese Entwicklung seit vielen Jahren: „Viele Kinder scheitern heute nicht an mangelnder Intelligenz. Sie scheitern daran, dass ihnen die Grundlagen fürs Lernen immer früher wegbrechen: Konzentration, Sprache, Ausdauer, Frustrationstoleranz und die Fähigkeit, bei einer Sache zu bleiben.“

Bildung braucht wieder mehr Grundlage

Der Bildungsalarm in Deutschland ist real. Gleichzeitig zeigt er, dass die Lösung nicht allein in mehr Stoff, mehr Tests oder mehr Druck liegen kann. Wenn Kinder ihre Aufmerksamkeit steuern, Frustrationen besser aushalten und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln, entstehen die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen überhaupt erst.

Nicht mehr Druck, sondern mehr Grundlage. Nicht nur mehr Stoff, sondern mehr Zugang. Denn Bildung beginnt nicht erst im Klassenzimmer. Sie beginnt dort, wo Kinder erleben: Ich kann etwas schaffen, auch wenn es nicht sofort klappt. Genau dieses Erleben brauchen Kinder heute wieder stärker.

Über Marco Schnabl:

Marco Schnabl ist Gründer und Entwickler von body’n brain. Er übersetzt Wissen über Gehirn, Körper und Nervensystem in einfache, alltagstaugliche Übungen für Kinder, Erwachsene und Senioren. Mit über 23 Jahren Praxiserfahrung zeigt er, warum Lernen, Fokus und innere Stabilität nicht nur Kopfsache sind. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. Mehr Informationen unter: https://kindertrainer.info/

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