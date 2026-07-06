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Gewalt gegen Lehrkräfte: Warum Kinder wieder Selbststeuerung, Respekt und Orientierung brauchen

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Gleisdorf (ots)

Gewalt gegen Lehrkräfte ist ein deutliches Zeichen dafür, wie stark Schule inzwischen unter Druck steht. Große Klassen, fehlende Unterstützung, Unsicherheit im Umgang mit Grenzen und ein wachsender Orientierungsverlust sorgen dafür, dass Lehrkräfte immer häufiger Spannungen auffangen müssen, die weit über reine Wissensvermittlung hinausgehen. Schule wird dadurch zu einem Ort, an dem Frust, Unsicherheit und Überforderung ungefiltert aufeinandertreffen.

Viele Eskalationen entstehen dort, wo Kinder und Jugendliche nicht gelernt haben, mit Frust, Grenzen, innerer Spannung und Autorität gesund umzugehen. Hier erfahren Sie, warum Selbststeuerung, klare Beziehungen und praktische Übungsräume heute wichtiger werden, um Respekt, Orientierung und Konfliktfähigkeit wieder stärker aufzubauen.

Wenn innere Spannung nach außen kippt

Schule ist heute für viele Kinder und Jugendliche ein Ort permanenter Reize und Anforderungen. Leistungsdruck, soziale Unsicherheit, Konflikte, digitale Ablenkung und fehlende Ruhephasen wirken gleichzeitig auf sie ein. Vielen fällt es schwer, diese Spannungen zu verarbeiten und angemessen damit umzugehen.

Genau das zeigt sich zunehmend auch im Verhalten gegenüber Lehrkräften. Respektlosigkeit, Beleidigungen oder körperliche Angriffe entstehen oft nicht spontan, sondern entwickeln sich dort, wo Kinder ihre Gefühle und Impulse nicht mehr gut steuern können. Frust, Wut oder Überforderung werden dann unmittelbar nach außen getragen. Zwischen Gefühl und Handlung fehlt häufig der entscheidende Moment des Innehaltens.

Warum reine Regeln oft nicht ausreichen

Klare Regeln bleiben wichtig. Trotzdem entsteht Respekt nicht allein durch Verbote oder Ermahnungen. Kinder und Jugendliche brauchen Orientierung, verlässliche Beziehungen und die Fähigkeit, mit innerer Spannung umzugehen.

Viele Kinder erleben im Alltag nur noch wenig echte Selbststeuerung. Reize wechseln schnell, Konflikte eskalieren rasch und Impulse werden häufig sofort ausgelebt. Gerade deshalb wird es immer wichtiger, Kindern bewusst beizubringen, Gefühle wahrzunehmen, kurz innezuhalten und nicht sofort aus dem ersten Impuls heraus zu handeln.

Dazu gehört auch, Frustration auszuhalten. Nicht jede Grenze lässt sich diskutieren, nicht jeder Wunsch sofort erfüllen. Kinder müssen lernen, dass unangenehme Gefühle Teil des Alltags sind und nicht automatisch zu aggressivem Verhalten führen dürfen.

Selbstregulation muss praktisch geübt werden

Selbstkontrolle entsteht nicht allein durch Gespräche. Kinder brauchen konkrete Situationen, in denen sie üben können:

Ich spüre Wut.

Ich halte kurz inne.

Ich finde Worte.

Ich handle nicht sofort aus dem Impuls heraus.

Genau dieser Abstand zwischen Gefühl und Reaktion ist entscheidend. Vielen Kindern fällt es jedoch schwer, innezuhalten und ihren ersten Impuls bewusst zu steuern.

Deshalb gewinnen praktische Ansätze zunehmend an Bedeutung. Bewegung kann helfen, innere Spannung abzubauen und das Nervensystem zu regulieren. Auch klare Rituale, ruhige Übergänge und wiederkehrende Abläufe geben Orientierung und Sicherheit. Ebenso wichtig bleibt die Körperwahrnehmung. Kinder, die früh lernen, Anspannung, Unruhe oder Überforderung bei sich selbst wahrzunehmen, können häufig besser gegensteuern, bevor Konflikte eskalieren.

Konfliktfähigkeit beginnt im Alltag

Respekt entwickelt sich nicht erst in schwierigen Situationen. Er entsteht im täglichen Umgang miteinander. Kinder lernen Konfliktfähigkeit vor allem dann, wenn Erwachsene klar, verlässlich und ruhig bleiben.

Dazu gehört, Grenzen verständlich zu setzen und gleichzeitig Orientierung zu geben. Kinder brauchen Erwachsene, die nicht nur reagieren, wenn Probleme entstehen, sondern ihnen zeigen, wie Konflikte anders gelöst werden können.

Gerade Schulen stehen dabei vor einer großen Herausforderung. Lehrkräfte sollen Wissen vermitteln, gleichzeitig aber immer häufiger emotionale Spannungen auffangen, Konflikte regulieren und soziale Orientierung geben. Dafür fehlen im Alltag oft Zeit, Unterstützung und passende Rahmenbedingungen.

Schule braucht mehr Orientierung und Selbststeuerung

Gewalt gegen Lehrkräfte zeigt nicht nur ein Problem einzelner Schüler. Sie macht sichtbar, dass viele Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten haben, mit Druck, Frust, Grenzen und innerer Spannung umzugehen.

Umso wichtiger wird es, Selbststeuerung wieder stärker in den Alltag von Schule und Familie einzubinden. Kinder müssen lernen, Gefühle wahrzunehmen, Impulse zu kontrollieren und Konflikte sprachlich statt körperlich auszutragen.

Dafür braucht es klare Beziehungen, verlässliche Strukturen und Räume, in denen Selbstregulation praktisch geübt werden kann. Bewegung, Wahrnehmung und feste Rituale können dabei helfen, innere Spannung früher zu erkennen und angemessener mit ihr umzugehen. Denn langfristig entsteht Respekt nicht durch Angst oder Druck, sondern durch Orientierung, Beziehung und die Fähigkeit, sich selbst besser zu steuern.

Über Marco Schnabl:

Marco Schnabl ist Gründer und Entwickler von body’n brain. Er übersetzt Wissen über Gehirn, Körper und Nervensystem in einfache, alltagstaugliche Übungen für Kinder, Erwachsene und Senioren. Mit über 23 Jahren Praxiserfahrung zeigt er, warum Lernen, Fokus und innere Stabilität nicht nur Kopfsache sind. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. Mehr Informationen unter: https://kindertrainer.info/

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