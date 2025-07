Berufliche Schule für Medien und Kommunikation

Hungrig, kreativ, zukunftsbereit: Hamburg feiert die "Jungen Wölfe 2025" und zeichnet kreative Kommunikationstalente aus

Leidenschaft, Kreativität und echtes Kommunikationstalent: Bei der feierlichen Verleihung des Junge-Wölfe-Preises 2025 wurden erneut die besten Nachwuchstalente (w/m/d) aus der Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation an der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation (bmk) Hamburg ausgezeichnet. In einem Wettbewerb, der Theorie und Praxis so konsequent verbindet wie kaum ein anderer, zeigen die "Jungen Wölfe", dass man für eine Karriere in der Medienwelt nicht zwingend studieren muss - sondern vor allem brennen sollte.

Ausbildung statt Wartezeit - Karriere in der Praxis

"Unsere Absolvent:innen starten direkt durch. Sie haben gelernt, wie Kommunikation in der echten Welt funktioniert - mit echten Kund:innen, echten Budgets und echten Herausforderungen", betont Inga von Garrel, Schulleiterin der bmk. "Der Junge-Wölfe-Preis ist dabei weit mehr als ein Wettbewerb - er ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie attraktiv und zukunftsweisend eine duale Ausbildung heute sein kann."

Bereits im zweiten Ausbildungsjahr arbeiten die angehenden Marketingkommunikationskaufleute an realen Kundenbriefings. Die besten Projekte werden für den Junge-Wölfe-Preis nominiert und von einer hochkarätigen Jury aus der Hamburger Agenturlandschaft bewertet. Das Ergebnis: ein echtes Qualitätssiegel für den Nachwuchs - und ein starkes Netzwerk zwischen Schule, Agenturen und Azubis (w/m/d).

Hamburg als Heimat für Kommunikationskarrieren

"Hamburg ist der perfekte Ort für den Einstieg in die Kommunikationsbranche. Die Agenturlandschaft ist vielfältig, der kreative Austausch pulsiert - und mit der bmk gibt es eine Schule, die genau diesen Spirit in die Ausbildung und darüber hinaus trägt", so Lars Holling, Managing Partner bei Serviceplan Bubble und Moderator des Abends. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, was eine gute Ausbildung bedeutet - und gerade im Nachwuchs-Recruiting schaue ich bewusst auf Berufsschul-Absolvent:innen. Die bmk beweist für mich, dass man hier nicht einfach irgendwas mit Medien macht, sondern genau das mit Medien." Der Absolvent der bmk führte gemeinsam mit Hip-Hop-Journalist Niko Backspin durch den Abend.

Niko Backspin, der mehr als 25 Jahre die internationale Hip-Hop Kultur vor und hinter der Kamera begleitet hat, ergänzt: "Wir haben hier Talente auf der Bühne, die mit 20 Jahren schon mehr Drive zeigen als manch langjähriger Profi. Und das ist nicht nur inspirierend - das ist die Zukunft unserer Branche."

Die Gewinner:innen 2025

Ausgezeichnet wurden folgende Projekte und Teams:

Platz 1: Simon Homadi, Paul Schalper, Rebecca Noack, Linus Kleinert und Ayate Alidou für Wünschewagen (Entwicklung einer Employer Branding Kampagne)

Platz 2: Niklas Heinrichs, Leni Jonasson, Johanna Gieschke und Alina Schönleben für Kunsthalle Hamburg (Entwicklung eines integrierten Kommunikationskonzeptes)

Platz 3: Madeleine Rousseaux, Emma Marks, Charlotte Dieball und Leonie Kropp für Kaffeebrewda (Entwicklung eines integrierten Kommunikationskonzeptes)

"Nachwuchsförderung ist keine Kür, sondern eine strategische Notwendigkeit. Junge Talente bringen frische Perspektiven, Innovationsgeist und Agilität - essenziell, um unsere Branche zukunftsfähig zu halten", so das Fazit der Fachjury. "Der Junge Wölfe Award ist für uns echte Herzenssache. Weil wir überzeugt sind: Wer den Nachwuchs fördert, gibt nicht nur Impulse weiter - sondern gewinnt selbst durch die Kreativität der nächsten Generation."

Die Jury 2025 des Junge Wölfe Awards 2025 bestand aus Anna Lee Sønnichsen (St. Elmos) Nina Jünemann (GGH MullenLowe), Eva Backes (JvM SPORTS), Oliver Kielinski (PUK), Sönke Bruns (Scholz & Friends) und Tobias Freundlieb (SIXT).

Ein Rudel für die Zukunft

Der Junge-Wölfe-Preis knüpft an eine lange Tradition an: Ursprünglich ins Leben gerufen als Dr.-Günter-Wolff-Preis, verfolgt er seit Jahrzehnten das Ziel, die Ausbildung praxisnäher und besser zu machen. Mit Erfolg. Heute stehen die prämierten "Jungen Wölfe" sinnbildlich für eine neue Generation von Kommunikationsprofis: hungrig, mutig und bereit, die Branche mitzugestalten.

"Sie haben Blut geleckt - und das ist gut so." Mit diesen Worten endete der Abend - und ließ keinen Zweifel daran, dass Ausbildung an der bmk und Medienkarrieren in Hamburg auch in Zukunft zusammengehören.

Alle Informationen zum Junge-Wölfe-Award finden sich hier: https://www.junge-woelfe.de/

