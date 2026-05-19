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aDvens Threat Report 2025/2026: Sechs Trends in einer immer komplexeren Cyberbedrohungslandschaft

München (ots)

aDvens, ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit, hat seinen Threat Status Report für das Jahr 2025/2026 veröffentlicht. 2025 stieg die Anzahl der gemeldeten Ransomware-Angriffe um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei haben sechs Trends die Cyberbedrohungslandschaft geprägt:

Angreifer zielen auf die Lieferkette ab : 2025 war von groß angelegten Kampagnen gegen Zulieferer anderer Unternehmen geprägt.

: 2025 war von groß angelegten Kampagnen gegen Zulieferer anderer Unternehmen geprägt. Datendiebstahl wird zum alltäglichen Risiko : Im vergangenen Jahr wurden häufig massive Datendiebstähle verzeichnet.

: Im vergangenen Jahr wurden häufig massive Datendiebstähle verzeichnet. Angreifer nutzen zunehmend generative KI : Der Einsatz von generativer KI durch Angreifer ist mittlerweile weit verbreitet.

: Der Einsatz von generativer KI durch Angreifer ist mittlerweile weit verbreitet. Ransomware erlebt einen neuen Boom : Neue Gruppen von Cyberangreifern setzen auf ausgefeilte Social-Engineering-Techniken und arbeiten dafür mit Ransomware-Gruppen zusammen.

: Neue Gruppen von Cyberangreifern setzen auf ausgefeilte Social-Engineering-Techniken und arbeiten dafür mit Ransomware-Gruppen zusammen. Schwerwiegendere Folgen : Direkte und indirekte Cyberangriffe auf kritische Systeme in Unternehmen nehmen zu.

: Direkte und indirekte Cyberangriffe auf kritische Systeme in Unternehmen nehmen zu. Eine zunehmend geopolitische Bedrohungslandschaft: Cyberkriminalität spielt auch in geopolitischen Konflikten weltweit eine immer größere Rolle.

"Im Jahr 2025 konnten wir feststellen, dass sich bestimmte, bereits in der Vergangenheit identifizierte Trends noch einmal verstärkt haben, darunter die kontinuierliche Zunahme des weltweiten Angriffsvolumens und die Schwere ihrer Auswirkungen bei Erfolg", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH).

Der Report steht hier zum Download bereit.

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead". Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

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