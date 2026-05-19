PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von aDvens GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

aDvens GmbH

aDvens Threat Report 2025/2026: Sechs Trends in einer immer komplexeren Cyberbedrohungslandschaft

München (ots)

aDvens, ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit, hat seinen Threat Status Report für das Jahr 2025/2026 veröffentlicht. 2025 stieg die Anzahl der gemeldeten Ransomware-Angriffe um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei haben sechs Trends die Cyberbedrohungslandschaft geprägt:

  • Angreifer zielen auf die Lieferkette ab: 2025 war von groß angelegten Kampagnen gegen Zulieferer anderer Unternehmen geprägt.
  • Datendiebstahl wird zum alltäglichen Risiko: Im vergangenen Jahr wurden häufig massive Datendiebstähle verzeichnet.
  • Angreifer nutzen zunehmend generative KI: Der Einsatz von generativer KI durch Angreifer ist mittlerweile weit verbreitet.
  • Ransomware erlebt einen neuen Boom: Neue Gruppen von Cyberangreifern setzen auf ausgefeilte Social-Engineering-Techniken und arbeiten dafür mit Ransomware-Gruppen zusammen.
  • Schwerwiegendere Folgen: Direkte und indirekte Cyberangriffe auf kritische Systeme in Unternehmen nehmen zu.
  • Eine zunehmend geopolitische Bedrohungslandschaft: Cyberkriminalität spielt auch in geopolitischen Konflikten weltweit eine immer größere Rolle.

"Im Jahr 2025 konnten wir feststellen, dass sich bestimmte, bereits in der Vergangenheit identifizierte Trends noch einmal verstärkt haben, darunter die kontinuierliche Zunahme des weltweiten Angriffsvolumens und die Schwere ihrer Auswirkungen bei Erfolg", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH).

Der Report steht hier zum Download bereit.

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead". Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

Pressekontakt:

Schwartz Public Relations
Florian Stark
Sendlinger Straße 42A
D-80331 München
+4908921187166
advens@schwartzpr.de

Original-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von aDvens GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: aDvens GmbH
Weitere Storys: aDvens GmbH
Alle Storys Alle
  • 28.04.2026 – 08:53

    ISO 27001: aDvens unterstützt Unternehmen bei der Compliance

    München (ots) - Der Schutz von Informationen ist wichtiger denn je. Denn Kunden, Partner und Regulatoren erwarten nachvollziehbare Sicherheitsstandards. Der ISO 27001 Compliance-Service von aDvens, einem der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, unterstützt Organisationen beim Aufbau, der Optimierung und der Zertifizierung ihres Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS). Der ISO ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:00

    Cybersecurity Awareness: aDvens schult Mitarbeitende mit Escape Game

    München (ots) - Cybersecurity Awareness sollte nicht nur graue Theorie bleiben. Daher bietet aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, Organisationen ein immersives Cyber Escape Game an, um Mitarbeitende zu schulen. Denn klassische Schulungen zur Cybersecurity Awareness haben Grenzen, was eine nachhaltige Veränderung des ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:00

    Cybersecurity Made in Europe: aDvens bündelt Technologien zur SOC-Triade

    München (ots) - Digitale Souveränität wird für Unternehmen zum strategischen Faktor. aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, vereint daher Endgeräte- und Netzwerksicherheit sowie SOC & SIEM-Technologie in einem konsequent europäischen Ansatz. "Wir nehmen aktuell ein deutlich gestiegenes Interesse unserer Kunden an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren