prmagazin

KStA-Chefredakteur Gerald Selch im prmagazin: "Erzbistum Köln folgt dem Muster von Trump oder AfD"

Remagen (ots)

In einem Kurzinterview mit dem prmagazin vergleicht Gerald Selch, Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers (KStA), die jüngsten kommunikativen Angriffe des Erzbistums Köln mit Strategien von Donald Trump und der AfD.

Hintergrund ist der Vorwurf des Bistums, KStA-Chefkorrespondent Joachim Frank habe "menschenverachtend" berichtet. Anlass war ein Artikel, in dem Frank geschrieben hatte, dass das Erzbistum bei einer Schuleinweihung Regenbogensymbole unterdrücken wollte.

Selch spricht von "absurden, aber auch gefährlichen Vorwürfen" und ordnet ein: "Das Erzbistum folgt damit dem Muster der autoritären Diskursverschiebung, wie wir sie von Donald Trump oder der AfD kennen."

Das vollständige Interview ist im aktuellen prmagazin in der monatlichen Rubrik "3 Fragen an ..." erschienen: https://prmagazin.de/wie-donald-trump-oder-afd/

Der offene Brief von Amtsleiter Frank Hüppelshäuser mit der Kritik an der Berichterstattung im Kölner Stadt-Anzeiger ist auf der Homepage des Erzbistums abrufbar: https://www.erzbistum-koeln.de/news/Kritik-an-Berichterstattung-im-Koelner-Stadt-Anzeiger/

+++++

Über das prmagazin

Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 55. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.de

Original-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell