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ISO 27001: aDvens unterstützt Unternehmen bei der Compliance

München (ots)

Der Schutz von Informationen ist wichtiger denn je. Denn Kunden, Partner und Regulatoren erwarten nachvollziehbare Sicherheitsstandards. Der ISO 27001 Compliance-Service von aDvens, einem der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, unterstützt Organisationen beim Aufbau, der Optimierung und der Zertifizierung ihres Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).

Der ISO 27001 Compliance-Service hilft Unternehmen je nach Ausgangslage beim Aufbau eines neuen ISMS, der Weiterentwicklung bestehender Informationssicherheits-Strukturen, der gezielten Vorbereitung auf eine ISO 27001 Zertifizierung oder der neutralen Überprüfung des ISMS durch Audits und Reviews. Dabei lassen sich einzelne Leistungsbausteine modular kombinieren.

Mit dem Service weisen Unternehmen ihre ISO 27001 Compliance gegenüber Kunden und Partnern nach, verfügen über ein klar definiertes Mindestniveau ihrer IT-Sicherheit, erhöhen das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organisation, erhalten konkrete, priorisierte Verbesserungsvorschläge sowie eine verbesserte Nachvollziehbarkeit für Management-Entscheidungen.

"Der Verlust oder die Sabotage von Daten kann für Unternehmen schnell existenzgefährdend werden", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Ein Informationssicherheits-Managementsystem kann helfen, die Sicherheitslage deutlich zu verbessern. Gleichzeitig fehlen oft Zeit, Ressourcen oder Klarheit über den tatsächlichen Reifegrad der eigenen Organisation. Hier können externe Angebote wie unser ISO 27001 Compliance-Service unterstützen."

Über aDvens

aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead". Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

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