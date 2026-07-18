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NRW-Innenminister Reul im WDR-Interview zum Spahn-Rücktritt: "Jetzt ist es auch gut"

Köln (ots)

NRW-Innenminister Reul (CDU) hat sich beim Musikfestival Parookaville im WDR-Interview zum Rücktritt von Jens Spahn geäußert:

„Ich glaube, der hat es richtig entschieden – es war seine Entscheidung. Und jetzt finde ich, ist es auch gut. Man sollte jetzt vor allen Dingen das Kind in Ruhe lassen. Es ist jetzt vorbei – wir müssen uns nicht noch mehr drum kümmern.“

Das Zitat ist mit Quellennennung „WDR“ ab sofort frei zur Verfügung.

Pressekontakt:

WDR Newsroom - newsroom-jetzt@wdr.de - T:0221 220 8787

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

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