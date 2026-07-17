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Machtkampf in der AfD - Kay Gottschalk fordert Alice Weidel zum Handeln auf

Köln (ots)

Gestern hat der Bundesvorsitz der AfD den NRW-Landesverband zum Abbruch seines Parteitags in Marl aufgefordert. Über dieses Thema sprach der WDR mit Kay Gottschalk (AfD, MdB und AfD-Mitbegründer). Er forderte Konsequenzen, so unter anderem den Rücktritt von Sven Tritschler. Im Interview mit dem Morgenecho betonte er:

"Es bleibt gar nichts anderes. Uns ist ein Schaden von etwa 150.000 EUR entstanden. Wir müssen mit Sicherheit ein Wochenende länger tagen wegen dieser organisierten entsprechenden Blockade. Wir reden hier nicht über die Möglichkeit zu kandidieren, sondern hier geht deutlich hervor, dass diese Kandidaturen nur aus einem Zweck erfolgten, um die Mehrheit etwa 60 Prozent zu erpressen."

Zur Rolle von Parteichefin Alice Weidel sagte Gottschalk:

"Die Bundesvorsitzende hat jetzt ihrer Verantwortung gerecht zu werden und entsprechend Sven Tritschler und Maximilian Kneller unverzüglich zum Rücktritt aufzufordern. Der Bundesvorstand wird so zu einer besonderen Organisationsform unserer Partei, die Zentrum einer Blockade ist. Zwei Bundesvorstandsmitglieder blockieren uns aus der Mitte des Bundesvorstandes, hier bestehen auch erhebliche Haftungsrisiken."

Die Zitate sind ab sofort unter Quellennennung WDR frei. Das gesamte Interview lief im WDR 5 Morgenecho und steht zum nachhören zur Verfügung: https://ots.de/ba0UUx

Pressekontakt:

WDR Newsroom
0221 / 220 8787

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

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