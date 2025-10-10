WDR Newsroom

Radovan: Wir sind bereit, so schnell wie möglich zu helfen

Köln (ots)

Im WDR 5 Morgenecho hat Moderator Andreas Bursche mit Alabali Radovan, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (SPD), gesprochen. Es ging um den Friedensplan im Nahen Osten, die Rolle Deutschlands und eine geplante Wiederaufbaukonferenz in Ägypten.

Die folgenden Zitate sind ab sofort zur Verwendung frei gegeben.

"Wir stehen bereit insgesamt als Bundesregierung, natürlich wir als Entwicklungsministerium, aber auch das Auswärtige Amt mit der humanitären Hilfe. Ich bin schon länger im Kontakt mit internationalen Partnern, ich war im Sommer in Ägypten, die zu einer Wiederaufbaukonferenz einladen werden, das werden wir gemeinsam auch tun mit dem Auswärtigen Amt und dem Entwicklungsministerium und Ägypten, also die Gespräche, die fanden schon statt. Und wir sind bereit, so schnell wie möglich zu helfen. Als Entwicklungsministerium haben wir zum Beispiel schon Übergangsunterkünfte besorgt, die sind in Ramallah in der Weltbank, die stehen bereit, also 800 Einheiten Wohnraum. Der Gazastreifen ist ja zum Großteil zerstört, die stehen also bereit, wir könnten damit rein, sobald es das Go auch wirklich gibt."

"Wir haben lange gewartet auf diesen jetzt historischen Moment, auf den die Menschen im Gazastreifen und die Geiselfamilien in Israel wirklich gehofft haben, dass der jetzt wirklich kommt, denn ohne einen Waffenstillstand, ohne einen gesicherten Waffenstillstand wird es nicht möglich sein, so viel Hilfe wie möglich reinzulassen. Jetzt haben wir ja aber wirklich die Signale, das heißt, es muss jetzt auch zu dem Geiselaustausch kommen. Und dann wird es alles in der ersten Stufe, zunächst geht es ja erst einmal darum, akut zu helfen. Das wird aus meiner Sicht schnell gehen. Und dann braucht es natürlich auch ein Plan zu einer politischen Lösung. Das dürfen wir nicht vergessen. Also da werden auch noch viele Gespräche nötig sein , das ist nicht alles geklärt. Aber wichtig ist, dass die Menschen sofort versorgt werden können."

"Wir werden gemeinsam einladen mit Ägypten zu dieser Wiederaufbaukonferenz, die auch schon lange in Vorbereitung ist. Also es geht um die Fragen, wie kann man die Trümmerteile entsorgen, es geht um Wasserversorgung, es geht um die sanitäre Situation. Also es geht wirklich um die Frage, wie können wir die Infrastruktur aufbauen? Wir waren schon vor dem 7. Oktober, vor dem Terroranschlag der Hamas, in Gaza aktiv, schon lange als BMZ, als Ministerium. Das heißt, wir können auch schnell wieder reaktivieren. Wir haben da die Expertise und um diese technischen Fragen wird es dann auch bei der Wiederaufbaukonferenz gehen."

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell