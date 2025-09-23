PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Newsroom mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

WDR Newsroom

NRW: Polizeibeamte sollen auf Schulhöfe gehen

Köln (ots)

Am heutigen Dienstag (9 Uhr) wollen NRW-Schulministerin Feller (CDU) und NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ein neues Projekt zur Gewaltprävention an Schulen vorstellen. Es geht darum, die steigende Gewalt jeder Art zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander zu stoppen. Aber auch die gegen die Lehrkräfte. An 20 Schulen in ganz NRW sollen im laufenden Schuljahr testweise verschiedene Maßnahmen angeboten werden.

Im exklusiven Interview beim Radiosender WDR2 hat Dorothee Feller im Gespräch mit Sabine Heinrich vorab schon erste Einblicke in das geplante Projekt "miteinander.stark.sicher - Gemeinsam für eine gewaltfreie Schule" gegeben.

Die folgenden Zitate sind ab sofort zur Veröffentlichung frei gegeben.

"Es ist eine Kooperation zwischen der Polizei und den Schulen. Das eine ist, dass wir die Lehrkräfte selber stärken wollen in Richtung von Deeskalationsstrategien. Die zweite Säule ist die, dass im Prinzip ein Polizeibeamter und eine Lehrkraft eine Unterrichtseinheit gemeinsam bei Siebtklässlern durchführen, weil da die Stufe anfängt, dass man auch strafmündig ist. (...)"

"Und dann gibt es noch eine dritte Säule, da geht es darum, dass wir Schulhofgespräche einführen wollen. Dass also im Prinzip Polizeibeamte dann auf Schulhöfe gehen, sofern Schulen das wollen und mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen und so ein Stück weit Angst abbauen (...) aber auch nochmal Polizeikräfte vielleicht auf dem Schulhof ein Stück weit deeskalierend auch wirken können."

"Wir starten jetzt mit 20 Schulen, das ist ein Pilotprojekt und werden schauen, welche Erfahrungen wir sammeln werden und danach werden wir das evaluieren und gucken, ob wir nachbessern müssen oder ob wir es auch einfach ausrollen können."

Pressekontakt:

E-Mail: newsroom-jetzt@wdr.de
Tel: 0221 220 8787

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Newsroom mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: WDR Newsroom
Weitere Storys: WDR Newsroom
Alle Storys Alle
  • 11.09.2025 – 16:00

    Hat Jonas Hector das Zeug zum Bürgermeister von Köln?

    Köln (ots) - Zumindest das theoretische Wissen dafür hat sich der 43-malige Nationalspieler ein Stück weit angeeignet. Im Rahmen des "Rathaus-Experiments" des WDR ist Jonas Hector eingetaucht in die Kölner Kommunalpolitik. In der Stadt, in der er selbst 13 Jahre für den 1. FC Köln aktiv war. Dabei lernt er: Fußball spielt auch in der Kommunalpolitik eine Rolle. Denn Jonas Hector geht der Frage nach, warum die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:44

    Nach Überschwemmung in Bedburg: "Es hat einfach nicht ausgereicht"

    Köln (ots) - In Bedburg im Rhein-Erft-Kreis steht nach dem Starkregen ein Neubaugebiet im Ortsteil Kaster bis zu 60 Zentimeter hoch unter Wasser, sagte der dortige Feuerwehrsprecher. Der Bürgermeister der Stadt Bedburg, Sascha Solbach, sagte dem WDR, dass das Neubaugebiet diese Wassermengen hätte aushalten müssen: "Diese ganze Neubausiedlung ist eigentlich eine Siedlung, die auf Klima-Resilienz ausgelegt ist. [...] ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:22

    Zur Kommunalwahl: WDR startet "Rathaus-Experiment"

    Köln (ots) - Was wissen eine Influencerin und ein Ex-Fußballprofi über Kommunalpolitik? Und wie erlebbar können sie das Innenleben eines Rathauses für die Zuschauer machen? Gemeinsam mit Hanni Hase ("Love is blind") und Jonas Hector (1. FC Köln) startet der WDR heute das "Rathaus-Experiment". Jonas Hector absolviert einen Tag Praktikum im Kölner Rathaus. Reality-TV-Star Hanni Hase schlüpft in Witten in die Rolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren