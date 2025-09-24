PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Newsroom mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

WDR Newsroom

Reichinnek vor Verfassungsrichter-Wahl: "Verstehe nicht, warum wir schon wieder in der Verantwortung sind, der Union den Arsch zu retten."

Köln (ots)

Im WDR-Interview hat die Vorsitzende der Linken Bundestagsfraktion begründet, warum sie die Abstimmung über die Wahl von Günther Spinner, den Kandidaten der CDU, zur Gewissensentscheidung gemacht hat:  

"Es geht darum, wie wir es schaffen, unsere Demokratie gegen Angriffe von Rechtsaußen zu verteidigen. Und da hat sich die Union in den letzten Wochen und Monaten eher zur Erfüllungsgehilfin gemacht. Die rechtsextreme Hetzkampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf wurde auch von Teilen der Union nicht nur geduldet, sondern mit vorangetrieben. Und ich finde, gerade vor diesem Hintergrund ist die Union jetzt in der besonderen Herausforderung, deutlich zu sagen, dass sie keine Stimmen der extremen Rechten annehmen wird, dass sie für demokratische Mehrheiten sorgen wird. Wir waren jederzeit zum Gespräch bereit, wir sind immer noch zum Gespräch bereit. Und ich sage es Ihnen mal ganz deutlich, auch ich habe wirklich gar keine Lust, mich mit Jens Spahn an einen Tisch zu setzen. Aber ich bin dazu bereit, wenn es darum geht, die Demokratie in diesem Land zu verteidigen oder dafür zu sorgen, dass es den Menschen in diesem Land besser geht". 

Heidi Reichinnek sagte, dass es Gespräche mit der SPD über deren Kandidaten gab und sie kein Verständnis für das Vorgehen der Union hat: 

"Ich verstehe nicht, warum wir schon wieder in der Verantwortung sind, der Union den Arsch zu retten. Das haben wir jetzt schon einmal gemacht beim zweiten Wahlgang von Friedrich Merz und irgendwann ist es dann auch mal gut gewesen. Irgendwann muss dann auch eine Union aufhören, uns ständig zu dämonisieren".
 
Gefragt danach, wie sie abstimmen wird sagt sie:  
"Das weiß ich. Und das ist eine geheime Wahl". 

Das vollständige Interview wird morgen um 8:05 Uhr im WDR5 Morgenecho ausgestrahlt.

Pressekontakt:

WDR Newsroom: 0221-220-8787
newsroom-jetzt@wdr.de

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von WDR Newsroom mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: WDR Newsroom
Weitere Storys: WDR Newsroom
Alle Storys Alle
  • 23.09.2025 – 06:00

    NRW: Polizeibeamte sollen auf Schulhöfe gehen

    Köln (ots) - Am heutigen Dienstag (9 Uhr) wollen NRW-Schulministerin Feller (CDU) und NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ein neues Projekt zur Gewaltprävention an Schulen vorstellen. Es geht darum, die steigende Gewalt jeder Art zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander zu stoppen. Aber auch die gegen die Lehrkräfte. An 20 Schulen in ganz NRW sollen im laufenden Schuljahr testweise verschiedene Maßnahmen ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 16:00

    Hat Jonas Hector das Zeug zum Bürgermeister von Köln?

    Köln (ots) - Zumindest das theoretische Wissen dafür hat sich der 43-malige Nationalspieler ein Stück weit angeeignet. Im Rahmen des "Rathaus-Experiments" des WDR ist Jonas Hector eingetaucht in die Kölner Kommunalpolitik. In der Stadt, in der er selbst 13 Jahre für den 1. FC Köln aktiv war. Dabei lernt er: Fußball spielt auch in der Kommunalpolitik eine Rolle. Denn Jonas Hector geht der Frage nach, warum die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:44

    Nach Überschwemmung in Bedburg: "Es hat einfach nicht ausgereicht"

    Köln (ots) - In Bedburg im Rhein-Erft-Kreis steht nach dem Starkregen ein Neubaugebiet im Ortsteil Kaster bis zu 60 Zentimeter hoch unter Wasser, sagte der dortige Feuerwehrsprecher. Der Bürgermeister der Stadt Bedburg, Sascha Solbach, sagte dem WDR, dass das Neubaugebiet diese Wassermengen hätte aushalten müssen: "Diese ganze Neubausiedlung ist eigentlich eine Siedlung, die auf Klima-Resilienz ausgelegt ist. [...] ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren