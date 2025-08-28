RGB Protocol Association

Tether kündigt Plan zur Einführung von USD₮ auf RGB an und treibt damit native Stablecoins auf Bitcoin und Lightning voran

Der Stablecoin-Gigant verpflichtet sich, in naher Zukunft USD₮ auf Bitcoin und Lightning unter Verwendung der RGB-Technologie auszugeben.

Paolo Ardoino, CEO von Tether: „Mit RGB erhält USD₮ einen leistungsstarken neuen Weg auf Bitcoin."

Tether gab heute seine Absicht bekannt, USD₮ auf RGB auszugeben, einem Protokoll der nächsten Generation für die Ausgabe und Transaktion digitaler Vermögenswerte auf Bitcoin und dem Lightning Network. Die RGB Protocol Association begrüßt die Ankündigung als starkes Signal für Entwickler und Institutionen, die private, skalierbare und benutzergesteuerte Asset-Rails im sichersten Netzwerk der Welt suchen.

RGB erreichte Anfang dieses Jahres mit der Veröffentlichung der Version v0.11.1 die Mainnet-Bereitschaft, sodass Entwickler nun Assets mithilfe von clientseitiger Validierung und Bitcoin als Commitment Layer ausgeben und verwalten können. Dieses Design hält Asset-Daten außerhalb der Blockchain, während Nachweise an Bitcoin-Transaktionen geknüpft werden – wodurch eine Überlastung der Blockchain minimiert, die Privatsphäre gewahrt und Lightning-Kompatibilität ermöglicht wird.

„Bitcoin verdient eine Stablecoin, die sich wirklich nativ, leichtgewichtig, privat und skalierbar anfühlt", sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether. „Mit RGB erhält USD₮ einen leistungsstarken neuen Weg auf Bitcoin, was unsere Überzeugung bestärkt, dass Bitcoin die Grundlage für eine freiere finanzielle Zukunft ist."

Mit USD₮ on RGB werden Nutzer und Dienstleister in der Lage sein:

USD₮ zusammen mit Bitcoin in derselben Wallet zu halten und zu transferieren ;

; Private, vom Kunden validierte Transaktionen zu nutzen, die keine Salden oder Bewegungen in der Blockchain offenlegen;

zu nutzen, die keine Salden oder Bewegungen in der Blockchain offenlegen; Das Lightning Network zu integrieren, um mit den Transporterweiterungen von RGB sofortige Abrechnungsergebnisse zu erzielen.

Darum ist das wichtig

RGB erweitert Bitcoin über eine reine Wertanlage hinaus und ermöglicht Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und programmierbare Rechte, die das Sicherheitsmodell von Bitcoin übernehmen und gleichzeitig den Nutzern die Kontrolle behalten. Die Einführung durch große Emittenten wie Tether kann die Unterstützung von Wallets, die Akzeptanz durch Händler und kettenübergreifende Liquiditätsbrücken ohne neue L1-Opcodes oder Konsensänderungenvorantreiben.

Für Entwickler und Integratoren

Beginnen Sie hier: Technische Dokumente und Leitfäden unter https://rgb.info/ rgb.info

Technische Dokumente und Leitfäden unter https://rgb.info/ Ausführen und erstellen: Referenzimplementierungen und Bibliotheken unter https://github.com/rgb-protocol github.com/rgb-protocol

Referenzimplementierungen und Bibliotheken unter https://github.com/rgb-protocol Ökosystem und Mitgliedschaft: Updates und Mitgliedschaft unter https://rgbprotocol.org/ rgbprotocol.org

Die Association lädt Wallets, Börsen, Zahlungsabwickler und Infrastrukturanbieter ein, sich Arbeitsgruppen anzuschließen, die die Integration von RGB20 (fungible Assets), Lightning-Transfers und Bridge Connectors vorantreiben, um USD₮ und andere Vermögenswerte über Bitcoin-native Schienen zu erweitern.

Informationen zur RGB Protocol Association

Die RGB Protocol Association ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die sich für die Entwicklung, Standardisierung und Einführung von RGB – privaten und skalierbaren digitalen Verträgen für Bitcoin und Lightning – durch offene Zusammenarbeit mit Unternehmen, Forschern und der breiteren Freie-Software-Community einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter rgbprotocol.org.

Offizielle Ankündigung:

https://tether.io/news/tether-to-launch-usdt-on-rgb-expanding-native-bitcoin-stablecoin-support/

