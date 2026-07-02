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KI im Zollprozess: Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH ordnet ein, wo Automatisierung wirklich funktioniert – und wo ihre Grenzen liegen

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Herrenberg (ots)

Der Fachkräftemangel, steigende Datenmengen und wachsender Kostendruck setzen Zollabteilungen spürbar unter Zugzwang. Gleichzeitig wächst in vielen Unternehmen die Hoffnung, dass künstliche Intelligenz einen Großteil der Arbeit künftig automatisch übernimmt. Tatsächlich eröffnet KI neue Möglichkeiten – allerdings nur dort, wo die Voraussetzungen stimmen. Entscheidend ist deshalb nicht, ob KI eingesetzt wird, sondern wo sie echten Mehrwert schafft und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt.

Kaum ein Digitalisierungsthema wird derzeit so intensiv diskutiert wie künstliche Intelligenz. Auch im Zollbereich setzen viele Unternehmen große Hoffnungen auf die Technologie. Schließlich bestehen zahlreiche Prozesse aus wiederkehrenden Arbeitsschritten, umfangreichen Datensätzen und klar definierten Abläufen – ideale Voraussetzungen für die Automatisierung. Gleichzeitig verschärfen der Fachkräftemangel, steigende regulatorische Anforderungen und der Wunsch nach effizienteren Prozessen den Druck, schnell Lösungen zu finden. Doch an diesem Punkt entstehen häufig falsche Erwartungen. Nicht selten wird KI als Lösung für strukturelle Probleme verstanden, obwohl deren Ursachen ganz woanders liegen. Fehlende Stammdatenqualität, unklare Prozesse oder mangelnde Zollkompetenz lassen sich nicht einfach durch neue Technologien kompensieren. Im Gegenteil: Werden fehlerhafte Daten automatisiert verarbeitet, können falsche Zollanmeldungen, fehlerhafte Bewertungen oder kostspielige Beanstandungen die Folge sein. Was zunächst wie ein Effizienzgewinn wirkt, kann sich spätestens bei einer späteren Zollprüfung als erhebliches Risiko erweisen. „Wer KI auf einer schlechten Datenbasis arbeiten lässt oder Ergebnisse ungeprüft übernimmt, automatisiert im schlimmsten Fall nicht den Erfolg, sondern den Fehler. Die Konsequenzen zeigen sich oft erst dann, wenn sie sich nicht mehr ohne Weiteres korrigieren lassen“, erklärt Janine Lampprecht, Geschäftsführerin der Grenzlotsen GmbH.

„Deshalb sollte der erste Schritt nicht die Einführung einer KI sein, sondern die Frage, welche Aufgaben sich überhaupt sinnvoll automatisieren lassen und welche fachliche Kontrolle erfordern“, so Janine Lampprecht weiter. Als Geschäftsführerin der Grenzlotsen GmbH beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit der Optimierung von Zoll- und Außenwirtschaftsprozessen. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie Unternehmen dabei, Abläufe effizienter, rechtssicherer und datenbasiert aufzustellen. Dabei bewertet die Grenzlotsen GmbH KI-Anwendungen nicht danach, wie innovativ sie erscheinen, sondern danach, ob Datenqualität, fachliche Anforderungen, technische Möglichkeiten und praktische Umsetzung tatsächlich zusammenpassen. Gerade diese realistische Herangehensweise zeigt immer wieder: Nicht die Menge eingesetzter Technologien entscheidet über den Erfolg einer Digitalisierung, sondern ihr sinnvoller Einsatz innerhalb eines durchdachten Zollprozesses.

Wo künstliche Intelligenz heute bereits echten Mehrwert schafft

Die größten Potenziale von KI liegen dort, wo Prozesse nach klaren Regeln ablaufen, Daten eindeutig strukturiert sind und Ergebnisse fachlich überprüft werden können. Gerade im Zollbereich treffen diese Voraussetzungen auf zahlreiche operative Aufgaben zu. Ein anschauliches Beispiel ist die Erstellung von Zollanmeldungen. Hier müssen große Mengen an Produkt-, Lieferanten- und Verfahrensdaten zusammengeführt werden. Sind diese Informationen vollständig und konsistent gepflegt, lassen sich viele vorbereitende Arbeitsschritte automatisieren. Dadurch sinkt der manuelle Aufwand. Gleichzeitig gewinnen Fachkräfte Zeit für Aufgaben, die Erfahrung und zollrechtliches Know-how erfordern.

Nach demselben Prinzip kann KI auch im Global Trade Management unterstützen. Sie analysiert große Datenmengen innerhalb kurzer Zeit, erkennt Auffälligkeiten und macht Inkonsistenzen sichtbar, die im Tagesgeschäft leicht übersehen werden. Darüber hinaus hilft sie bei der Pflege von Stammdaten, indem sie fehlende Angaben, widersprüchliche Informationen oder ungewöhnliche Abweichungen erkennt und für eine fachliche Prüfung kennzeichnet. So lassen sich Datenqualität und Transparenz kontinuierlich verbessern – wichtige Voraussetzungen für stabile und effiziente Zollprozesse.

„Der größte Nutzen entsteht nicht dort, wo KI möglichst viele Aufgaben übernimmt, sondern dort, wo sie Fachkräfte gezielt unterstützt und ihnen Raum für die wirklich komplexen Entscheidungen verschafft“, erklärt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH. Der wirtschaftliche Mehrwert liegt folglich nicht darin, Menschen zu ersetzen. Vielmehr übernimmt KI zeitintensive Routinetätigkeiten, während sich Zollabteilungen stärker auf fachliche Bewertungen, Ausnahmen und strategische Fragestellungen konzentrieren können. Genau dieses Zusammenspiel aus Automatisierung und Expertenwissen schafft die Grundlage für effizientere und zugleich rechtssichere Zollprozesse.

Wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt

So groß die Potenziale auch sind – überall dort, wo rechtliche Verantwortung, individuelle Einzelfallentscheidungen oder regulatorische Risiken eine Rolle spielen, kann KI den Menschen nicht ersetzen. Sie liefert wertvolle Unterstützung, die fachliche Bewertung muss jedoch weiterhin durch qualifizierte Mitarbeitende erfolgen. Das zeigt sich besonders bei der Zolltarifierung. Moderne Systeme können anhand vorhandener Produktinformationen Vorschläge für die passende Zolltarifnummer erstellen und so den Arbeitsaufwand reduzieren. Die endgültige Einreihung bleibt jedoch eine fachliche Entscheidung. Schließlich beeinflusst die Tarifnummer unter anderem den Zollsatz, Genehmigungspflichten sowie geltende Verbote und Beschränkungen. Fehler können zu fehlerhaften Zollanmeldungen, Nachforderungen oder Beanstandungen führen.

Dasselbe gilt für die Exportkontrolle. KI kann Produktdaten mit Prüfkriterien abgleichen, Auffälligkeiten kennzeichnen und mögliche Risiken frühzeitig sichtbar machen. Ob tatsächlich Genehmigungspflichten bestehen oder außenwirtschaftsrechtliche Vorgaben greifen, lässt sich jedoch nur anhand des konkreten Einzelfalls beurteilen. Besonders kritisch wird es, wenn Mitarbeitende allgemeine KI-Anwendungen für rechtliche Einschätzungen oder konkrete Zollentscheidungen nutzen. Deren Antworten wirken häufig plausibel, berücksichtigen jedoch weder die tatsächliche Datenlage noch die individuellen Rahmenbedingungen eines Unternehmens. Dadurch entsteht leicht eine trügerische Sicherheit, obwohl wesentliche Informationen für eine belastbare Entscheidung fehlen.

„Gerade bei rechtlich sensiblen Fragestellungen sollte KI niemals die letzte Instanz sein. Sie liefert wertvolle Hinweise – die Verantwortung für die Entscheidung bleibt jedoch immer beim Menschen“, betont Janine Lampprecht. Genau darin liegt die Rolle künstlicher Intelligenz im Zollprozess: Sie bereitet Informationen auf, erkennt Auffälligkeiten und unterstützt Fachkräfte bei ihrer Arbeit. Die rechtliche Bewertung, die abschließende Entscheidung und damit auch die Verantwortung bleiben jedoch weiterhin Aufgabe erfahrener Zollexperten.

Diese Voraussetzungen müssen Unternehmen schaffen

Wer künstliche Intelligenz dauerhaft nutzen möchte, sollte nicht mit der Auswahl eines Tools beginnen, sondern mit den eigenen Prozessen. Viele Unternehmen investieren in neue Technologien, obwohl die eigentlichen Schwachstellen ganz woanders liegen: unvollständige Stammdaten, uneinheitliche Abläufe oder fehlende Verantwortlichkeiten. Solange diese Grundlagen nicht stimmen, kann auch die leistungsfähigste KI ihr Potenzial nicht entfalten. Statt Prozesse zu verbessern, werden bestehende Fehler lediglich schneller verarbeitet. Damit bilden qualitativ hochwertige Stammdaten die Grundlage jeder erfolgreichen Automatisierung. Dazu gehören neben Produktinformationen auch Lieferantendaten, Ursprungsangaben, Zolltarifnummern und Verfahrensinformationen, die vollständig, aktuell und konsistent gepflegt sein müssen.

Ebenso wichtig ist ein realistischer Blick auf die eigenen Abläufe. Unternehmen sollten zunächst analysieren, welche Tätigkeiten standardisiert ablaufen, welche Entscheidungen klaren Regeln folgen und an welchen Stellen weiterhin individuelle Bewertungen erforderlich sind. Erst auf dieser Grundlage lässt sich sinnvoll entscheiden, welche Aufgaben sich automatisieren lassen und wo menschliche Expertise unverzichtbar bleibt.

Neben einer belastbaren Datenbasis und klar definierten Prozessen brauchen Unternehmen schließlich auch die notwendige Fachkompetenz. Mitarbeitende müssen KI-Ergebnisse einordnen, kritisch hinterfragen und mögliche Fehler erkennen können. Das gilt ausdrücklich auch für Führungskräfte. Denn nur wer die Anforderungen moderner Zollprozesse versteht, kann beurteilen, an welchen Stellen künstliche Intelligenz echten Mehrwert schafft – und wo sie bewusst nur unterstützend eingesetzt werden sollte.

Diese Denkfehler kosten Unternehmen Zeit und Geld

Sind die Daten, Prozesse und Verantwortlichkeiten geklärt, sind die wichtigsten Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von KI zwar geschaffen. Dennoch bleiben die gewünschten Ergebnisse in vielen Unternehmen aus. Der Grund liegt meist nicht in der Technologie selbst, sondern in unrealistischen Erwartungen an ihren Einsatz. Eben diese Fehlannahmen begegnen Janine Lampprecht in ihrer täglichen Arbeit immer wieder.

„Der häufigste Irrtum besteht darin, künstliche Intelligenz als eine Art Allheilmittel zu betrachten“, berichtet Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH. So gehen viele Unternehmen davon aus, dass sich jahrelang gewachsene Prozessprobleme allein durch neue Software lösen lassen. Tatsächlich bleiben schlechte Stammdaten, unklare Zuständigkeiten oder fehlerhafte Abläufe jedoch bestehen – unabhängig davon, ob sie manuell oder automatisiert verarbeitet werden. Hinzu kommt die Annahme, KI könne den Fachkräftemangel vollständig kompensieren. Zwar übernimmt sie zahlreiche Routinetätigkeiten und reduziert den manuellen Aufwand, fachliche Verantwortung und zollrechtliche Entscheidungen kann sie jedoch nicht ersetzen.

Ein weiterer Fehler besteht darin, KI ohne klare Zielsetzung einzuführen. Fehlt eine Strategie, welche Prozesse verbessert werden sollen oder anhand welcher Kennzahlen sich der Erfolg später messen lässt, entsteht zwar der Eindruck von Digitalisierung – messbare Verbesserungen bleiben jedoch häufig aus. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die aus Sorge vor Datenschutz oder regulatorischen Anforderungen ganz auf KI verzichten. Auch das ist keine zukunftsfähige Lösung. Datenschutz und Informationssicherheit müssen selbstverständlich berücksichtigt werden. Entscheidend ist jedoch ein kontrollierter und fachlich fundierter Einsatz – nicht die pauschale Ablehnung neuer Technologien. „Am Ende entscheidet nicht die Technologie über den Erfolg, sondern die Art, wie Unternehmen sie einsetzen. Wer falsche Erwartungen an KI hat, wird ihr Potenzial niemals vollständig ausschöpfen“, fasst Janine Lampprecht zusammen.

KI entfaltet ihren Nutzen erst im Zusammenspiel mit Fachkompetenz

Künstliche Intelligenz wird die Zollabwicklung in den kommenden Jahren nachhaltig verändern. Unternehmen stehen deshalb vor der Herausforderung, neue Technologien sinnvoll in bestehende Abläufe zu integrieren, ohne dabei rechtliche Anforderungen und fachliche Verantwortung aus den Augen zu verlieren.

Hierbei unterstützt die Grenzlotsen GmbH ihre Kunden: Gemeinsam analysiert sie bestehende Zoll- und Außenwirtschaftsprozesse, bewertet sinnvolle Einsatzmöglichkeiten und schafft die Voraussetzungen für einen fachlich fundierten und wirtschaftlich nachhaltigen KI-Einsatz. Nicht möglichst viel Automatisierung ist das Ziel, sondern ein KI-Einsatz, der Unternehmen langfristig sicherer, effizienter und zukunftsfähiger macht. „Die Zukunft gehört nicht der künstlichen Intelligenz allein. Sie gehört den Unternehmen, die Technologie und Fachkompetenz sinnvoll miteinander verbinden.“

Sie möchten künstliche Intelligenz sinnvoll und rechtssicher in Ihre Zollprozesse integrieren und wünschen sich dabei die Unterstützung einer erfahrenen Expertin? Dann melden Sie sich jetzt bei Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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