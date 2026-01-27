Sporthilfe

Peaksphere.com ist neuer Servicepartner der Sporthilfe

Frankfurt am Main (ots)

Peaksphere unterstützt die Sporthilfe und macht Spitzensport-Wissen sportartübergreifend buchbar / Servicepartnerschaft ermöglicht Spitzensportlerinnen und -sportlern zusätzliche Einnahmen

Die Sporthilfe ergänzt ihr Portfolio mit einem weiteren Servicepartner zugunsten der rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten: Peaksphere. Das Unternehmen der beiden Gründer Dr. Christian Julius und Tobias Jung, der als ehemaliger Ruderer einst selbst von der Sporthilfe unterstützt wurde, bringt Sportfans mit Leistungsträgerinnen und -trägern aus dem deutschen Spitzensport zusammen und bietet den geförderten Athletinnen und Athleten eine zusätzliche Einnahmequelle.

Über Peaksphere.com erhalten Sportbegeisterte künftig direkten Zugang zu Spitzenathletinnen und -athleten - in individuellen 1:1-Video-Sessions oder über abonnierbare, kuratierte Inhalte. Für die Athletinnen und Athleten eröffnet die Zusammenarbeit eine zusätzliche, flexible Einnahmemöglichkeit auf Basis ihrer Expertise - ohne Trainings- und Wettkampfprioritäten zu verschieben. Somit macht die Plattform Leistungswissen aus dem Spitzensport direkt nutzbar: entwicklungsorientiert, nahbar und individuell. Nutzerinnen und Nutzer arbeiten so gezielt an Technik, Trainingssteuerung und mentaler Stärke, sprechen über Ernährung oder Wettkampfvorbereitung - im direkten Austausch mit Persönlichkeiten, die diese Situation auf höchstem Niveau selbst erlebt haben.

Die Kooperation ist bewusst sportartenübergreifend angelegt. Von Athletinnen und Athleten aus olympischen und paralympischen Team- und Individualsportarten mit Ausdauer-, Technik- und Kraftdisziplinen steht Nutzerinnen und Nutzern damit Fachwissen aus der Breite des Spitzensports zur Verfügung, um am nächsten Entwicklungsschritt zu arbeiten.

Unter anderem sind bereits Sessions mit der zweifachen Judo-Europameisterin Alina Böhm, Lukas Gloßner, Bronzemedaillengewinner im Rollstuhlbasketball bei den Paralympics 2024 in Paris, oder Ruder-Europameisterin Lisa Gutfleisch buchbar.

Karsten Petry, Vorstand Marketing, Vertrieb und Events der Sporthilfe: "Durch die Partnerschaft mit Peaksphere gewinnen wir nicht nur einen neuen Service-Partner, sondern einen innovativen Wegbegleiter aus der Start-up-Szene für unsere Vision: die Sporthilfe noch moderner und digitaler zu gestalten und die direkte Zusammenarbeit mit den deutschen olympischen und paralympischen Athletinnen und Athleten wie kein anderer zu leben. Gemeinsam tragen wir dazu bei, die Vorbildrolle der Sportlerinnen und Sportler in der Gesellschaft sichtbarer zu machen und weiter zu stärken. Wir freuen uns, gemeinsam mit Peaksphere neue Wege zu gehen und die Zukunft aktiv mitzugestalten."

"Die Partnerschaft mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist für mich als ehemals von der Sporthilfe geförderter Athlet eine echte Herzensangelegenheit", sagt Tobias Jung, Mitgründer von Peaksphere. "Beide Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, eine Plattform zu etablieren, die es den Top-Sportlern als Experten ermöglicht, ihr Wissen zu teilen und gleichzeitig den Nutzern hilft, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Durch diesen Zugang zu Spitzenexpertise und individueller Beratung helfen wir Breitensportlern dabei, ihre Fähigkeiten und ihre Gesundheit zu verbessern und stärken zudem langfristig den gesellschaftlichen Beitrag von Spitzenathleten, indem wir sie als positive Impulsgeber verankern."

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell