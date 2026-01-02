Sporthilfe

Bundespräsident als Ehrengast beim 55. Ball des Sports der Sporthilfe

Frankfurt am Main (ots)

Prominenz beim Ball des Sports am 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt / Sporthilfe würdigt erfolgreichste Athletinnen und Athleten im Rahmen der "Night Session"

Große Wertschätzung für die Sporthilfe und die von ihr geförderten Athletinnen und Athleten: Für den Ball des Sports 2026 der Sporthilfe, der am Abend des 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt stattfinden wird, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner Gattin Elke Büdenbender sein Kommen angekündigt.

"Die Zusage des Bundespräsidenten ist für die besten deutschen Athletinnen und Athleten ein großartiges Zeichen der Anerkennung und eine starke Wertschätzung für ihre herausragenden Leistungen", sagt Max Hartung, Sporthilfe-Vorstand für Kommunikation, Public Affairs und Kuratoriumsangelegenheiten: "Im Namen der Sporthilfe und ihrer geförderten Spitzenathletinnen und -athleten bedanken wir uns herzlich beim Bundespräsidenten und dem Schirmherr der Sporthilfe für seine Zusage und sein damit zum Ausdruck gebrachtes Interesse an der Sporthilfe und dem Ball des Sports."

Als Schirmherr der Stiftung Deutsche Sporthilfe beehrt der Bundespräsident mit seiner Zusage die zahlreichen anwesenden Athletinnen und Athleten, die aufgrund herausragender sportlicher Erfolge im zurückliegenden Jahr zum Highlight-Event der Sporthilfe eingeladen werden. Ihr Kommen bereits zugesagt haben unter anderem Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik, Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler, Paralympicssiegerin Annika Zeyen-Giles (Para-Radsport), die Hockey-Europameister der Männer, unter anderem vertreten durch die Brüder Mats und Tom Grambusch, die Paralympicssieger und Weltmeister Niko Kappel und Johannes Floors (beide Para-Leichtathletik) sowie die WM-Medaillengewinnerinnen Mascha und Seija Ballhaus (Judo). Sie stehen gemeinsam mit zahlreichen weiteren Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt des Abends und werden bei der Premiere der "Ball des Sports-Night Session" auf der Bühne gewürdigt.

"Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich als Ehrengast am Ball des Sports teilnimmt, ist weit mehr als ein protokollarisches Zeichen - es ist ein klares Bekenntnis unserer Staatsspitze zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Relevanz des Spitzensports in Deutschland", sagt Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für Marketing, Vertrieb und Events. "In Zeiten, in denen Unternehmen nach glaubwürdigen Plattformen für ihr Engagement suchen, unterstreicht seine Präsenz die Rolle der Sporthilfe als Brücke zwischen unseren olympischen und paralympischen Athletinnen und Athleten, der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft - und macht den Ball des Sports einmal mehr zum wichtigsten Treffpunkt für Netzwerk, Wertschätzung und Investitionen in die Zukunft unseres Sports."

Beim Ball des Sports der Sporthilfe, der erfolgreichsten Benefizveranstaltung im europäischen Sport, wird Schwimmlegende Franziska van Almsick in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Sporthilfe-Aufsichtsrats an der Seite von Aufsichtsrats-Chef Christian Seifert und dem Sporthilfe-Vorstand mit Max Hartung, Karin Orgeldinger und Karsten Petry zudem zahlreiche frühere Olympiastars, Legenden des Sports, Mitglieder der "Hall of Fame des deutschen Sports" und die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begrüßen. Darüber hinaus wird im Gala-Programm des 55. "Ball des Sports", durch das zum bereits 26. Mal Moderator Johannes B. Kerner führen wird, Biathlon-Legende Fritz Fischer mit der "Goldenen Sportpyramide" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Für die Sporthilfe ist der Ball des Sports sowohl finanziell als auch ideell das wichtigste Event im Jahr. Die Stiftung erwirtschaftet durch ihre Highlight-Veranstaltung jährlich einen hohen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der Athletenförderung. Zudem genießt der Ball des Sports großes mediales Interesse, womit den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten eine besondere Wertschätzung zuteilwird, und bringt sie wie kein anderes Event mit Partnern und Förderern der Sporthilfe, Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft und Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammen.

Die "Ball des Sports-Gala" ist bereits restlos ausverkauft. Mit der neu geschaffenen Ticketkategorie "Night Session" ermöglicht die Sporthilfe erstmals einem erweiterten Publikum, an ihrem Highlight-Event teilzunehmen. Tickets zur "Night Session" können hier erworben werden...

Medien-Akkreditierung zum Ball des Sports:

Für eine Vor-Ort-Berichterstattung beim Ball des Sports am 21. Februar 2026 teilen Sie uns Ihren Akkreditierungswunsch bitte bis spätestens Freitag, 6. Februar 2026, über folgendes Akkreditierungsformular mit: Hier klicken, um zur Anmeldung zu gelangen...

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler sowie die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise. Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

