Bei Flugreisen sparen: So geht's!

Opodo verrät die besten Zeitpunkte für die Urlaubsbuchung

Hamburg (ots)

Nachts sind die Preise oft am niedrigsten (bis zu 576 Euro Ersparnis)

Der Wochentag beeinflusst die Preise: Sonntag ist für europäische Ziele oft der beste Buchungstag

Bei London, Paris und Lissabon lohnt es sich 91+ Tage im Voraus zu buchen

Thailand bucht man am besten im Mai und Japan im November

Flugpreise schwanken je nach Buchungszeitpunkt erheblich - doch wann lohnt es sich wirklich, ein Ticket zu kaufen? Ob mitten in der Nacht, Monate im Voraus oder an einem bestimmten Wochentag - wer gezielt bucht, kann ordentlich sparen. Opodo hat Daten vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 analysiert und zeigt die vorteilhaftesten Buchungszeiten für verschiedene Destinationen weltweit auf.

Tiefschlaf adieu! Um 2 Uhr nachts wird gebucht

Die Analyse von Opodo hat gezeigt, dass Nachteulen von attraktiven Flugpreisen profitieren können. Denn es gibt sie, die beste Uhrzeit für die günstigste Buchung.

Reisen in die USA sind gerade um 2 Uhr nachts zu attraktiven Preisen verfügbar (549 Euro vs. 721 Euro um 10 Uhr). Wenn es nach Japan gehen soll, bucht man am besten um Mitternacht (906 Euro vs. 1482 Euro um 15 Uhr) und Ziele in Thailand bieten Bestpreise um 3 Uhr nachts (818 Euro vs. 5 Uhr morgens 1047 Euro). Aber nicht nur Langstreckenziele bucht man besser nachts, auch innerhalb Deutschlands kann man um 2 Uhr nachts zu besten Preisen buchen (223 Euro vs. 282 Euro um 3 Uhr). Flüge in das Reiseziel Spanien, reserviert man ebenfalls am besten um 2 Uhr nachts (243 Euro vs. 280 Euro um 6 Uhr).

Spontan Last Minute oder doch Frühbuchen? Es kommt ganz auf die Destination an!

Man hört oft, dass Flugpreise 1 Monat im Voraus teurer sind - doch stimmt das wirklich? Es kommt dabei ganz auf die Destination an. Frühbuchen lohnt sich besonders bei den folgenden Zielen:

Für City-Trips nach London, Paris oder Lissabon sichert man sich den Bestpreis weit im Voraus (91+ Tage). Hier gilt: Je kurzfristiger gebucht wird, desto teurer wird es. Gerade bei London sind Ersparnisse von bis zu 90 Euro drin, wenn man früher bucht (196 Euro 3 Monate im Voraus vs. 286 Euro zwei Wochen vor Abflug).

Auch bei beliebten Langstreckenzielen wie Phuket oder New York bucht man besser nicht kurz vor knapp, sondern idealerweise 61-90 Tage im Voraus. Dann sind Ersparnisse von bis zu 130 Euro bei Phuket und 120 Euro bei New York drin.

Die Annahme "je früher, desto besser" trifft gerade bei asiatischen Destinationen nicht unbedingt zu. Wenn es etwa nach Tokio gehen soll, lassen sich auch kurzfristig gute Preise ergattern. Opodo hat hier 0-15 Tage im Voraus die besten Preise verzeichnet.

Reisen in das beliebte Urlaubsland Spanien sind auch besser kurzfristig zu buchen. Am besten reserviert man diese 16-30 Tage vorher. Für das beliebte deutsche Reiseziel Palma de Mallorca kann man gerade Last Minute (0-15 Tage im Voraus) besondere Schnäppchen erzielen: 220 Euro statt. 290 Euro, wenn man weit im Voraus bucht (91+ Tage).

Generell kann man sich merken: Die meisten europäischen Ziele bucht man am besten 31 bis 60 Tage im Voraus, darunter unter anderem Italien, Irland, Albanien, Ungarn, Bulgarien, Malta und Island. Besonders früh (mehr als 90 Tage im Voraus) sollte man Flüge nach Großbritannien, Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden, Schweiz, Dänemark und Belgien reservieren. Spanien, die Türkei, Griechenland, Portugal, Kroatien, Norwegen und Finnland kann man für einen optimalen Preis auch relativ kurzfristig (16-30 Tage im Voraus) buchen. Bei Frankreich, Polen und Luxemburg empfehlen sich 61-90 Tage im Voraus.

Die Bestpreise für Nord- und Südamerika sowie Australien und Ozeanien sichert man sich 31-90 Tage vor Abflug. Die meisten Ziele in Asien sollten 31-91+ im Voraus reserviert werden und Reisen nach Afrika 31-60 Tage zuvor.

Der beste Wochentag für Buchungen

Es heißt oft, Flugpreise seien unter der Woche günstiger als am Wochenende. Doch dies bestätigt sich in den Daten von Opodo nicht.

Für viele europäische Ziele wird am besten sogar sonntags gebucht (darunter Nachbarländer wie Frankreich, Polen, die Schweiz oder Dänemark). Soll es nach Spanien gehen, bucht man jedoch am besten donnerstags, für Großbritannien samstags. Bei europäischen Zielen sind die Preisunterschiede je nach Wochentag jedoch minimal.

Bei Langstrecken sieht es schon anders aus. Für Flugreisen nach Asien lockt der Sonntag mit den günstigsten Angeboten. Darunter fallen zum Beispiel China oder die Malediven. Ein Flug nach Thailand jedoch ist montags zu 914 Euro vs. sonntags zu 994 Euro (Ersparnis 80 Euro) günstiger zu haben. Japan bucht man donnerstags für 1144 Euro vs. mittwochs zu 1249 Euro (Ersparnis 105 Euro). Wer einen Flug für die USA buchen will, sollte das am besten donnerstags für 632 Euro statt montags zu 667 Euro tun (Ersparnis 65 Euro).

Die besten Monate für beliebte Langstreckenziele

Wer bei Fernreisen sparen möchte, sollte den richtigen Buchungsmonat wählen. Je nach Reiseziel gibt es bestimmte Monate, in denen die Flugpreise besonders attraktiv sind.

Thailand: Mai mit einem Preis von 839 Euro

Japan: November mit einem Preis von 1010 Euro

USA: September mit einem Preis von 610 Euro

Wer beim Fliegen sparen möchte, sollte es nicht dem Zufall überlassen, wann er bucht. Denn wer Preismuster kennt und strategisch bucht, kann sich erhebliche Ersparnisse sichern. Mehr Geld für den Aufenthalt vor Ort garantiert! Ein weiterer guter Zeitpunkt für eine Buchung sind spezielle Angebotsaktionen wie Prime Days oder ähnliche Rabattaktionen, bei denen exklusive Deals verfügbar sind.

