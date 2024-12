Opodo Deutschland

Deutsche Weihnachtsträume: Diese Destinationen stehen zur Festzeit hoch im Kurs

Hamburg

Die Weihnachtsferien rücken näher und damit auch der lang ersehnte Urlaub zum Jahresende. Opodo, eines der führenden Online-Reisebüros in Europa, hat dazu die Trends bei Flugbuchungen und -suchen¹ analysiert, die sich auf seiner Plattform für die Weihnachtsferien vom 19. Dezember 2024 bis zum 10. Januar 2025 abzeichnen. Diese Zahlen zeigen nicht nur die Reisegewohnheiten der Deutschen, sondern auch die Entscheidungen und Vorlieben, von denen sich die Reisenden in dieser magischen Zeit des Jahres leiten lassen.

City Trips zur Weihnachtszeit beliebt: London auf Platz 1

Deutsche nehmen sich mehr Zeit: stärkere Tendenz zu Aufenthalten von 7 bis 13 Tagen

Deutschland bei Franzosen und Spaniern zur Weihnachtszeit am beliebtesten

Citytrips sind bei den deutschen Reisenden am beliebtesten

Die Top 5 der meistgebuchten Destinationen der deutschen Reisenden zur Festzeit sind Hauptstädte, die meisten davon in Europa. Citytrips sind damit für Deutsche zur Weihnachts- und Neujahrszeit ein Muss! Die meistgebuchten Destinationen sind 2024 folgende Städte:

Platz 1: London mit der festlich beleuchteten Oxford Street, den prachtvollen Schaufensterdekorationen in traditionsreichen Kaufhäusern wie Harrods und Selfridges ist zu dieser Zeit unwiderstehlich und verspricht eine einmalige Kulisse, um das Jahr ausklingen zu lassen.

Platz 2: Istanbul mit der einzigartigen Mischung aus westlicher und östlicher Kultur ist ein unvergessliches Erlebnis. Besonders beliebt sind die Märkte und Basare, sowie die beeindruckenden Moscheen und Paläste, wie die Hagia Sophia oder der Topkapi-Palast. Zudem verspricht die Stadt mit dem milden Winterwetter eine ganz besondere Silvesternacht am Bosporus, mit Blick auf die Skyline von Istanbul.

Platz 3: Barcelona überzeugt nicht nur mit mildem Winterwetter, sondern bietet auch einen malerischen Weihnachtsmarkt vor der Kathedrale. Kulturell ist ebenfalls viel zu entdecken: ob eine Gaudí-Architektur-Tour oder eins der zahlreichen Museen. Zu Silvester lockt die Stadt mit ausgelassenen Feiern, auch am Strand.

Platz 4: Paris versprüht in dieser Zeit eine ganz besondere Magie. Die festlich beleuchteten Boulevards und die prachtvollen Schaufensterdekorationen sorgen für Weihnachtsstimmung. Und wer träumt nicht davon, einmal das Silvesterfeuerwerk auf den Champs-Élysées zu sehen.

Platz 5: Madrid verspricht zur Festzeit nicht nur gutes Wetter, sondern auch traditionelle spanische Feiertagsleckereien wie "turrón" und "polvorones". Die Stadt ist bekannt für ihre lebendige Silvesterfeier, besonders auf der Puerta del Sol, wo das neue Jahr mit dem traditionellen "Uhrenschlagen" gefeiert wird.

Ein Wunsch nach wärmeren und exotischen Reisezielen lässt sich jedoch an den Suchdaten erkennen.

Lust auf Langstrecke

Unter den Top Ten der meistgesuchten Reiseziele finden sich besonders auch Langstreckenziele, mit Bangkok auf Platz 1. Abgesehen von der Hauptstadt Thailands finden sich in dieser Liste Langstreckenziele wie Dubai (Platz 4), New York (Platz 5), Phuket (Platz 6) und Kapstadt (Platz 10).

Die Deutschen nehmen sich mehr Zeit

Im Reiseverhalten der Deutschen zeichnet sich zur Festzeit 2024 eine etwas stärkere Tendenz zu längeren Reisen als im Vorjahr ab. So sind es in diesem Jahr 19% der deutschen Reisenden, die 14 bis 20 Tage verreisen (+5%). Reisen von 7-13 Tagen sind nach wie vor am beliebtesten. Das Buchungsverhalten ändert sich ebenfalls leicht, weg vom starken Frühbuchen - 91 Tage oder mehr im Voraus. Nur noch 27% buchen stark im Voraus, während es 2023 noch 32% waren. Diese 5% verteilen sich auf diejenigen, die 31 bis 60 und 61 bis 90 Tage im Voraus buchen. Diese Entwicklung kann auf verschiedene Aspekte zurückgeführt werden: das Streben nach Flexibilität, die Anpassung an innovative Preisstrukturen, die Begeisterung für das Entdecken von Schnäppchen oder das bewusste Agieren in einem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld.

Deutsche Weihnacht zieht Spanier und Franzosen an

Während es die Deutschen vor allem nach London zieht, ist Deutschland mit seinem Weihnachtscharme im Ausland beliebt. Besonders spanische und französische Reisende entscheiden sich in der Weihnachts- und Neujahrszeit für Deutschland. Spanier sind mit 21% das Top-Land, gefolgt von den Franzosen mit 14%. Ob es die Weihnachtsmärkte, kulinarische Leckerbissen oder Feuerwerke über Stadtkulissen wie München, Berlin oder Hamburg sind - Deutschland überzeugt zum Ende des Jahres. Unter den Top-Städten für Reisende, die zur Festzeit nach Deutschland kommen, befindet sich auch Nürnberg. Das dürfte insbesondere dank des berühmten Christkindlesmarkts sein. Der traditionsreiche Markt, der bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, verwandelt die historische Altstadt in ein "Winterwonderland". Lebkuchen, Rostbratwürste und Glühwein laden dazu ein, die winterliche Atmosphäre mit allen Sinnen zu genießen.

Methodik

¹Die Statistiken in dieser Pressemitteilung basieren auf Buchungen und Suchanfragen auf der Plattform vom 1. August bis zum 18. November 2024, für Reisen zwischen dem 19. Dezember bis 10. Januar, im Vergleich zu den Daten im letzten Jahr.

