Opodo-Umfrage zeigt, wie Social Media das deutsche Reiseverhalten verändert

besonders bei der jungen Generation spielt Social Media eine immer größere Rolle bei der Wahl des nächsten Reiseziels

Hamburg (ots)

Social Media inspiriert junge deutsche Reisende: 52 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben bereits aufregende Reiseziele durch Social Media entdeckt und dort unvergessliche Urlaube verbracht.

Positive Urlaubserlebnisse teilen: Trotz gelegentlicher Enttäuschungen vor Ort teilen 24 Prozent der Reisenden gerne die schönsten Momente ihrer Reise online, um die positiven Erinnerungen festzuhalten.

Urlaubsbilder als Erinnerung und Inspiration: 38 Prozent der Befragten posten Urlaubsbilder, um die wundervollen Reiseerinnerungen zu bewahren, während 16 Prozent ihre Follower inspirieren möchten, neue und spannende Orte zu entdecken.

Wenn es um die Wahl des nächsten Reiseziels geht, spielt Social Media für viele von uns noch eine untergeordnete Rolle. Doch das könnte sich bald ändern! Während Social Media bisher nur bei 32 Prozent der Reisenden schon einmal den Ausschlag gab, den Koffer zu packen, sieht es bei der jüngeren Generation ganz anders aus. Das ergab eine kürzlich von Opodo in Auftrag gegebene Umfrage.

Junge Menschen und die Macht von Instagram & Co.

Die Statistik spricht Bände: 52 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben schon einmal ihren Urlaub an einem Ort verbracht, den sie dank Social Media entdeckt haben. Dagegen folgen nur 12 Prozent der über 65-Jährigen den verlockenden Bildern auf Instagram, TikTok und Co. Zwischen diesen beiden Extremen zeigt die Umfrage, dass sich mit zunehmendem Alter immer weniger Menschen bei der Wahl ihrer Reiseziele von Social Media inspirieren lassen. Das zeigt, dass Social Media zunehmend an Einfluss gewinnt - vor allem bei den jungen Entdeckern unter uns.

Enttäuschungen? Keine Chance für die Online-Welt!

Dass die eigenen Erwartungen manchmal nicht mit der Realität übereinstimmen, ist kein Geheimnis. Und tatsächlich: Ein Viertel derjenigen, die sich für ein Reiseziel basierend auf Social Media entschieden haben, wurden von der Realität vor Ort enttäuscht. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns die Urlaubsfreude verderben lassen! Überraschenderweise würden 24 Prozent der Befragten trotz enttäuschter Erwartungen ein positives Bild ihrer Reise online teilen - schließlich geht es nicht nur um den Ort, sondern auch um die Art und Weise, wie wir unsere Erfahrungen präsentieren.

Warum posten wir?

Urlaubsbilder in den sozialen Medien zu posten hat viele Gründe. Für 38 Prozent der Befragten geht es darum, Erinnerungen an die Reise zu bewahren. 16 Prozent posten ihre Bilder, um ihre Follower neue Orte entdecken zu lassen. Denn wer möchte nicht derjenige sein, der den nächsten Geheimtipp teilt? 23 Prozent der Befragten posten allerdings gar keine Urlaubsbilder. 5 Prozent sagten sogar "Damit meine Follower denken, ich hätte ein tolles Leben".

Positivität siegt: Warum wir auch bei Enttäuschungen posten

Selbst wenn der Urlaub mal nicht so läuft, wie geplant, hält das viele nicht davon ab, trotzdem das Beste zu zeigen. Warum? 35 Prozent sagen, sie möchten die Stimmung der anderen nicht trüben, während 32 Prozent einfach nicht als jemand erscheinen möchten, der sich beschwert.

Fazit: Social Media - der ideale Reisebegleiter

Egal, ob man sich inspiriert fühlt oder einfach nur seine Erinnerungen teilen möchte - Social Media ist der perfekte Reisebegleiter. Also, auf geht's - die Welt wartet darauf, von euch entdeckt zu werden! Und wer weiß, vielleicht ist euer nächster Post der Startschuss für die Reise eines anderen.

Methodologie der Umfrage

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Statistiken basieren auf einer Umfrage, die von OnePoll vom 5. bis 16. April 2024 unter 9.000 Verbrauchern weltweit durchgeführt wurde, darunter 1.000 deutsche Erwachsene, die in den letzten fünf Jahren im Ausland Urlaub gemacht haben.

