Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Extrem fit mit Diabetes: Keine Apotheke in der Wildnis

Der "Diabetes Ratgeber" zeigt, worauf Extremsportler mit Diabetes achten sollten

Baierbrunn (ots)

Sport macht Spaß und ist gesund. Doch wie extrem darf er trotz Diabetes sein? "Mit guter Vorbereitung ist eigentlich alles möglich", sagt Dr. Ulrike Becker, Internistin und Diabetologin in Bonn. Vorausgesetzt, man ist ansonsten gesund und fit. Aber: "Je ungewöhnlicher die Sachen sind, desto besser muss ich mich und meinen Diabetes kennen", so Becker im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".

Gute Planung ist wichtig bei Extremsport

Damit Sportlerinnen und Sportler auch in Extremsituationen wissen, was zu tun ist, müssen sie gut geschult sein. Und großzügig kalkulieren. Es kann immer zu unvorhergesehenen Situationen kommen. Und in der Wildnis gibt es keine Apotheke, um sich rasch Insulin oder neue Batterien für die Insulinpumpe zu besorgen.

Wer ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung verwendet, sollte zusätzlich stets ein Messgerät und Teststreifen dabeihaben, rät Ulrike Becker, die dem Vorstand der Arbeitsgruppe "Diabetes, Sport & Bewegung" der Deutschen Diabetes Gesellschaft angehört und regelmäßig Sportwochenenden für Menschen mit Typ-1-Diabetes veranstaltet. Außerdem sollte man genügend Kohlehydrate mit sich führen, sodass es kein Problem ist, wenn man länger unterwegs ist als geplant. Die Insulindosis an die jeweilige sportliche Aktivität anzupassen erfordert Übung. Beckers Erfahrung nach kommen Menschen, die intensiv Sport treiben, aber oft besser mit ihrem Diabetes zurecht - weil sie es gewohnt sind zu planen.

