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Digitale Zollplattform für Temu, Shein & Co.: Warum die EU beim Online-Shopping bald abkassiert

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Herrenberg (ots)

Viele Online-Shopper sind überrascht: Bestellungen bei Temu, Shein und anderen Fernost-Anbietern werden bald deutlich teurer und zwar wegen einer neuen EU-Zollregelung. Ab Juli 2026 will die Europäische Union eine Pauschalgebühr von etwa 3 Euro pro kleinem Paket einführen und die bisher geltende Zollfreigrenze für Waren unter 150 Euro streichen, um die Kosten für Kontrolle, Bearbeitung und unfairen Wettbewerb auszugleichen und gleichzeitig faire Wettbewerbsbedingungen für Händler in Europa zu schaffen. Gleichzeitig plant Brüssel einen digitalen Zoll-Datenhub, der ab 2028 alle Importe europaweit effizienter erfassen soll.

Viele halten Online-Shopping aus Fernost für unschlagbar günstig. In Wahrheit werden aber Kosten für Kontrolle, Infrastruktur und Wettbewerb bislang ausgelagert. Die Frage ist, ob die neue EU-Gebühr das wirklich fair löst – oder nur neue Probleme schafft. Nachfolgend erfahren Sie, welche Rechnung wirklich hinter der neuen Abgabe steckt, wie sie Verbraucherpreise beeinflusst, ob die Gebühren tatsächlich bei den niedrigsten Preisen landen und ob diese Maßnahmen am Ende nur mehr Bürokratie oder echten Schutz für Kunden und den europäischen Handel bringen.

Die Logik hinter der neuen Abgabe

Zunächst wirkt die geplante Pauschale überschaubar. Drei Euro pro Sendung erscheinen gering, insbesondere bei Einzelbestellungen. Allerdings verändert sich die Perspektive, sobald man die Dimension des grenzüberschreitenden Onlinehandels betrachtet. Täglich gelangen enorme Mengen an Kleinsendungen in die EU, die jeweils geprüft, erfasst und abgefertigt werden müssen.

Damit entsteht ein erheblicher administrativer Aufwand, der bislang nur teilweise berücksichtigt wurde. Die neue Gebühr ist daher als Versuch zu verstehen, diese Kosten verursachergerecht zu verteilen. Gleichzeitig zeigt sich ein strukturelles Spannungsfeld: Geschäftsmodelle, die auf massenhafte Einzelversendungen setzen, verursachen überproportional hohe Prozesskosten.

Auswirkungen auf Preise und Kaufverhalten

Entscheidend ist, wie sich diese zusätzlichen Kosten entlang der Lieferkette verteilen. Im internationalen Handel trägt grundsätzlich der Importeur die Abgaben. Ob diese Kosten beim Verbraucher ankommen, hängt von der Preispolitik der Anbieter ab.

Erfahrungen aus anderen Zollkontexten zeigen, dass Unternehmen unterschiedlich reagieren. Einige geben Mehrkosten direkt weiter, während andere sie über Margen oder Rabatte abfedern. Allerdings sind diese Spielräume begrenzt. Langfristig dürfte daher zumindest ein Teil der Belastung in den Endpreisen sichtbar werden.

Gleichzeitig verfügen Plattformen wie Temu oder Shein über stark skalierbare Geschäftsmodelle. Sie können Preisbestandteile flexibel anpassen und auf Veränderungen reagieren. In der Praxis könnte das dazu führen, dass Preissteigerungen nicht einheitlich ausfallen, sondern gezielt gesteuert werden – etwa über Versandkosten oder Rabattmechaniken.

Treffen die Gebühren die günstigsten Angebote?

Ob die Abgabe tatsächlich die niedrigsten Preise verteuert, bleibt offen. Einerseits erhöht jede zusätzliche Gebühr den Kostendruck, insbesondere bei sehr günstigen Produkten. Andererseits sind große Plattformen dafür bekannt, ihre Strukturen schnell anzupassen.

So könnten Anbieter ihre Logistik optimieren, Sendungen bündeln oder einzelne Produkte weiterhin stark subventionieren. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass sich die Effekte breiter verteilen, anstatt gezielt nur die günstigsten Angebote zu treffen.

Mehr Bürokratie oder mehr Schutz?

Neben den Preiswirkungen rückt die administrative Dimension in den Fokus. Zollprozesse gelten bereits heute als komplex und fehleranfällig. Neue Regelungen erhöhen zwangsläufig die Anforderungen an Datenqualität, Dokumentation und Abläufe.

Gerade in der Übergangsphase entstehen häufig Unsicherheiten. Unklare Vorgaben und fehlende Erfahrungswerte führen dazu, dass Unternehmen ihre Prozesse anpassen müssen. Dadurch steigt nicht nur der Aufwand, sondern auch das Risiko von Fehlern.

Gleichzeitig verfolgt die EU mit der Digitalisierung der Zollabwicklung ein langfristiges Ziel. Ein zentraler Datenhub könnte perspektivisch für mehr Transparenz und effizientere Prozesse sorgen. Ob diese Effekte die kurzfristige Mehrbelastung ausgleichen, hängt jedoch von der praktischen Umsetzung ab.

Fazit

Die geplante EU-Abgabe auf Kleinsendungen soll bislang verdeckte Kosten sichtbar machen und Wettbewerbsbedingungen angleichen. Zwar dürfte sie sich teilweise in den Verbraucherpreisen niederschlagen, doch ihre tatsächliche Wirkung bleibt unklar.

Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass die Maßnahmen ihre Ziele nur eingeschränkt erreichen. Anbieter aus Fernost passen ihre Geschäftsmodelle erfahrungsgemäß schnell an, sodass sich die Importdynamik kaum dauerhaft bremsen lässt.

Damit bleibt die zentrale Frage offen: Entsteht hier echter Schutz oder vor allem zusätzlicher bürokratischer Aufwand? Vieles deutet darauf hin, dass die grundlegenden Marktmechanismen bestehen bleiben. Für den europäischen Handel wird es daher umso wichtiger, eigene Stärken zu entwickeln und sich klar gegenüber internationalen Plattformen zu positionieren.

Über Janine Lampprecht:

Janine Lampprecht ist die Gründerin der Grenzlotsen GmbH. Sie unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihres Zollwesens. Mit ihren maßgeschneiderten Programmen in den Bereichen Coaching, Beratung und Outsourcing bietet das Team der Grenzlotsen GmbH flexible Lösungen für jedes Unternehmen. Weitere Informationen unter: https://www.grenzlotsen.de/

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