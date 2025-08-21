KWADRAT Werbeagentur

KWADRAT bezieht größere Büroräume in Passau: Marketingagentur wächst und baut ihr Angebot aus

Bild-Infos

Download

Passau (ots)

Die Marketingagentur KWADRAT hat ihren Standort verlegt: Seit kurzer Zeit arbeitet das Team in neuen Büroräumen in der Schärdinger Straße 31 in Passau. Wie die Geschäftsführung mitteilte, war der charmant renovierte Altbau am Rande der Passauer Innenstadt früher eine Salbenmanufaktur. Mit großzügigen Arbeitsflächen, einem über 2.500 Quadratmeter großen Garten und viel Tageslicht verspricht das Haus ideale Bedingungen für kreatives Arbeiten fernab der hektischen Innenstadt. Zudem bieten die neuen Büroräume deutlich mehr Platz und eine moderne Infrastruktur, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Geschäftsführer Konstantin Katsikis: „KWADRAT ist im letzten Jahr strategisch gewachsen: Wir haben weitere Kunden gewonnen, neue Kollegen ins Team integriert und interne Prozesse optimiert. Entsprechend groß ist die Freude über die Erweiterung unserer Räumlichkeiten. Der Umzug ist kein bloßer Nebeneffekt, sondern Konsequenz und Ausdruck dessen, wo wir als Agentur stehen: inhaltlich fokussierter, menschlich gefestigt und strukturell klarer. Besonders wichtig ist uns, dass es nicht nur ein Arbeitsplatz ist, sondern auch Raum für Inspiration und Begegnung bietet – mit eigenem Studio, separaten Bereichen für Design, Redaktion, Webentwicklung und Projektmanagement sowie zwei Besprechungsräumen.“

KWADRAT wurde 2017 gegründet – und hat sich seitdem als spezialisierter Ansprechpartner für ganzheitliches Marketing in der Region etabliert. Mit einem erfahrenen Team aus Designern, Strategen und Digitalexperten begleitet KWADRAT Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen bei Markenentwicklung, digitalen Lösungen und Kommunikation. Mit ihrem interdisziplinären Ansatz aus kreativer und datenbasierter Strategie schafft die Agentur echte Verbindungen zwischen Marken und Menschen. Dabei bleibt KWADRAT stets darauf bedacht, individuelle Lösungen zu entwickeln.

Das neue Kreativhaus bietet KWADRAT nicht nur mehr Platz, sondern auch einen Rahmen, der durch Substanz, Raum für Ideen und Charakter überzeugt. Der weitläufige Garten mit alten Obstbäumen, Rückzugsplätzen und tierischen Besuchern schafft ein besonderes Umfeld, in dem die Mitarbeiter mit Konzentration und Weitblick arbeiten können. Die Innenräume sind bewusst so gestaltet, dass sie unterschiedliche Arbeitsweisen und informelle Begegnungen fördern. Das Haus ist kein leeres Statussymbol, sondern vielmehr ein funktionales Kreativsystem, das Arbeiten, Entwickeln und Vernetzen erleichtert. Darüber hinaus startet mit dem Umzug das KWADRAT Forum, eine offene Plattform für Workshops, Impulse und Diskurse zu Themen wie Markenentwicklung, Design, Kommunikation, Unternehmertum und Digitalisierung. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, Institutionen und Selbstständige, die weiterdenken möchten – in einem Umfeld, das professionell und persönlich zugleich ist.

„Wir sehen den Umzug als Zeichen unserer Ausrichtung: klar, fokussiert und lösungsorientiert, aber nie eindimensional. Das neue Kreativhaus ist für uns Arbeitsinstrument und Inspirationsort zugleich – kein Ort zum Repräsentieren, sondern zum Arbeiten, Entwickeln, Erfinden, Kreieren und Gestalten. Eben ein Ort, der Kreativität ohne Ablenkung fördert und offen für Kreative ist, die Räume, Formate oder Austausch suchen. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit anderen Menschen, die etwas gestalten möchten, ins Gespräch zu kommen“, so Konstantin Katsikis.

Weitere Informationen unter: https://kwadrat.de

Original-Content von: KWADRAT Werbeagentur, übermittelt durch news aktuell