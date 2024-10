ARD Das Erste

Sie sind wieder da! - Die Anwälte mit Herz und Kampfgeist | Die ARD-Serie "Die Kanzlei" - ab 22. Oktober mit 13 neuen Folgen, immer dienstags um 20.15 Uhr im Ersten (VIDEO)

Video-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Sie streiten für Recht und Gerechtigkeit: Die kluge Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel) und ihr scharfsinniger Partner Markus Gellert (Herbert Knaup). Die Fälle der Serie von Autor Thorsten Näter basieren häufig auf wahren juristischen Gegebenheiten. "Aber anders als im wirklichen Leben gehen unsere Geschichten zu 99 Prozent gut aus", sagt Sabine Postel, "einer der Gründe dafür, warum die Zuschauerinnen und Zuschauer seit vielen Jahren die Serie lieben". Durchschnittlich 18,1 Prozent Marktanteil erreichte die Ausstrahlung der letzten Staffel 2022 im Ersten. Bis zu 5,48 Millionen Zuschauer verfolgten die Fälle der Rechtsanwälte, die ihre Kanzlei wie einen Familienbetrieb führen. Unterstützt werden die Anwälte wieder von Assistentin und Anwaltstochter Charlie (Mathilde Bundschuh) und der lebensschlauen Aushilfe und Isas Mutter Marion von Brede (Marie Anne Fliegel).

In der ersten Folge der neuen Staffel "Leichte Beute" setzt sich Isa von Brede ("Brede reicht!") für eine Hausbesitzerin (Saskia Fischer) ein, die von ihren Nachbarn gemobbt wird. Kollege Gellert vertritt eine Fan-Fiction-Autorin (Annette Paulmann), die unter Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Auch im privaten Umfeld müssen die Anwälte ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen: Isas Romanze mit dem Fitnesstrainer Demir Bakhash (Neil Malik Abdullah) droht zu scheitern. Und Gellert wird von der Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) vor Gericht immer heftiger attackiert, da sie nicht den Eindruck erwecken will, als beuge sie das Recht zugunsten ihres Geliebten auf der Gegenseite.

"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabend", Produzentin ist Nina Lenze. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Rike Steyer (beide NDR), Executive Producerin ist Daria Moheb-Zandi (RBB).

Die Episoden sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.

Nutzungsbedingungen für die hier zur Verfügung gestellten Social-Media-Clips: Der Video-Clip darf bis 1. März 2025 ausschließlich für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung der ARD-Serie "Die Kanzlei" verwendet werden. Spätere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der ARD Programmdirektion möglich. Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk ARD/NDR

Mehr Bildmaterial über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell