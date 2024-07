Caritas international

Einladung zur Jahrespressekonferenz

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt am 10. Juli 2024 in Freiburg die Zahlen des Spendenjahres 2023 vor und gibt Einblicke in aktuelle humanitäre Hilfseinsätze

1. Spendenergebnis 2023

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, gibt das Spendenergebnis für das Jahr 2023 bekannt.

2. Haushaltskürzungen treffen die Ärmsten der Armen

Bereichsleiter Dr. Oliver Müller erläutert exemplarisch die fatalen Auswirkungen der geplanten Haushaltskürzungen bei Bundesministerien auf die Hilfe im humanitären Brennpunkt Ost-Kongo.

3. Gaza-Hilfe: Unterfinanziert und hochriskant

Seit sieben Monaten flieht die Zivilbevölkerung in Gaza vor einem Krieg, dem sie nicht entkommen kann. Die Hilfe ist hochriskant und unterfinanziert. Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes geht auf die Hintergründe ein.

10. Juli 2024, 10.30 Uhr

Deutscher Caritasverband

Karlstraße 40, 79104 Freiburg

Anmeldungen bitte an: Achim.Reinke@caritas.de

Bei persönlicher Teilnahme melden Sie sich bitte an der Pforte beim Haupteingang, Karlstr. 40.

Es kann auch Online an der Pressekonferenz teilgenommen werden. Ein Link wird Ihnen nach Anmeldung zugesandt.

