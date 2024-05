Camper und Wohnwagen bei Tchibo mit attraktivem Kundenvorteil

Tchibo GmbH

Weitere Informationen zum Angebot, Bildmaterial und ein Factsheet mit Details zum Fahrzeug gibt es im Tchibo Newsroom.

Die Nachfrage nach Wohnmobilen und Wohnwagen boomt. Pünktlich zur Urlaubssaison ist die Freiheit auf vier Rädern jetzt besonders günstig: Tchibo bietet ab 14. Mai bis zum 29. Juli in Kooperation mit Hersteller Bürstner umfangreich ausgestattete Camper und Wohnwagen mit Gratis-Extras an. Viele sind sofort verfügbar. Weitere Details sowie ein Link zu der Händlerliste unter tchibo.de/buerstner.

Innovativer Bürstner Urban Camper: Alltagstalent und Urlaubsbegleiter

Zu den innovativsten Urban Campern am Markt gehört der neue Bürstner Copa. Er basiert auf der neu entwickelten Generation des Ford Tourneo Custom. Bürstner stattet ihn mit Aufstelldach, Schlafsitzbank, Tisch, Küche und jeder Menge Staufächern aus.

Neu bei Bürstner und zur Markteinführung bei Tchibo: Copa Edition One

Zur Markteinführung des neuen Copa gibt es bei Tchibo das Modell Copa Edition One. Preisvorteil der Serie One Ausstattung gegenüber Einzelbezug des Zubehörs: 1.300 Euro. Tchibo Kunden erhalten zusätzlich das passende Bürstner Heckzelt im Wert von 439 Euro dazu. Das umfangreich ausgestattete Fahrzeug ist ab 68.134 Euro erhältlich.

Flexibler Reise- und Alltagsbegleiter mit nur 5,05 Meter Länge

Der Bürstner Copa C 500 ist so kompakt wie eine Limousine. In der Woche dient er als Alltagsfahrzeug, am Wochenende oder im Urlaub als Reisebegleiter. Mit Platz für Fahrräder, Surfbretter oder ein Schlauchboot. Oder den nächsten Möbeleinkauf.

Bis zu sechs Sitzplätze, vier Schlafplätze - und eine Couch

Der Bürstner Copa C 500 bietet bis zu sechs Sitzplätze und bis zu vier Schlafplätze. Fahrerund Beifahrersitz lassen sich drehen. Die Sitzbank im hinteren Bereich kann mit wenigen Seite 2 von 4 Handgriffen zu einer gemütlichen Couch und abends zum Bett umgewandelt werden, eine Standheizung ist an Bord.

Wohnfühlen: Küche mit Kocher und Kühlbox

Das Frühstück mit einer frisch gebrühten Tasse Tchibo Kaffee wird im Erdgeschoss serviert: An der linken Seitenwand hinter dem Fahrersitz verfügt der Bürstner Copa über eine Küchenzeile mit Spüle, Kocher und Kühlbox. Tchibo Kunden erhalten ein Heckzelt gratis, das den Wohnraum noch einmal deutlich vergrößert. Es wird mit wenigen Handgriffen an der geöffneten Heckklappe angebracht und bietet so Platz zum Unterstellen von Equipment oder kann als Duschkabine dienen.

Bürstner Wohnwagen: Extra Bürstner Campingset gratis

Wer lieber den Wohnwagen ans eigene Auto anhängt, für den hat Bürstner vier verschiedene Baureihen im Programm. Egal, für welches Modell sich Tchibo Kunden entscheiden - ein Ausstattungs-Paket im Wert von 349 Euro, bestehend aus einem hochwertigen Campingtisch und zwei Campingstühlen, ist stets gratis dabei.

Das Wohnwagen-Programm von Bürstner startet bereits ab 17.900 Euro. Dafür gibt es den Premio Life - einen leichten, 6,15 Meter langen Urlaubsbegleiter für bis zu vier Personen, der dank seines geringen Gewichts auch von kleineren Zugfahrzeugen mühelos bewegt werden kann.

Platz für sieben Personen

Die Bürstner Premio und Premio Plus Baureihen sind Bestseller. Kein Wunder, denn sie sind so vielseitig wie das Leben. Die Grundrisse reichen vom Familienwohnwagen bis zum Raumwunder mit bis zu sieben Schlafplätzen und sind teilweise mit dem von Bürstner selbst entwickelten Hubbett verfügbar.

Tchibo Kunden können aus allen sofort verfügbaren Bürstner-Modellen wählen. Und erhalten am Ende das Campingmöbel-Set gratis dazu.

Bürstner - Traditionsmarke made in Germany

1958 fertigte der Schreiner Jakob Bürstner in Kehl erste Wohnwagen. Noch heute entstehen die Fahrzeuge in handwerklicher Manufakturarbeit. Allein die eigene Näherei in Baden beschäftigt mehr als 40 Mitarbeitende, die 100 verschiedene Stoffe verarbeiten. Die Möbel baut das Unternehmen in der eigenen Schreinerei. "Wohnfühlen" nennt Bürstner es, wenn Wohnmobile und Wohnwagen entstehen, bei denen Raumgefühl, Möbelgestaltung und Seite 3 von 4 Funktionalität perfekt aufeinander abgestimmt sind. Gemeinsam mit Tchibo wird der Traum jetzt bezahlbar.

