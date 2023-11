Tchibo GmbH

Nie mehr ohne!

Das Kaffee-Abo von Tchibo sorgt für Nachschub

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Kaffee ist - alle? Die Geschäfte geschlossen, der Feiertag vor der Tür? Damit ist nun Schluss. Von Tchibo gibt es jetzt das Kaffee-Abo mit mehr als 90 Kaffees in der Auswahl. Und das heißt: Der Kaffee kommt regelmäßig und zuverlässig versandkostenfrei ins Haus, in selbst gewählten Lieferintervallen von zwei bis zwölf Wochen. So gehen Kaffeefans nie wieder leer aus - und bleiben trotzdem maximal flexibel. Das Abo kann jederzeit den eigenen Wünschen angepasst, also geändert, pausiert oder gekündigt werden. Und das Zweitbeste: Kaffee-Abonnentinnen und -Abonnenten genießen günstiger. Sie profitieren von einem 10 %-igen Preisvorteil gegenüber dem Normalpreis. Weiterer Benefit: Das Abo umfasst auf Wunsch auch die passende Kaffeemaschine. Die gibt es dann stark rabattiert - oder von Qbo sogar gratis dazu. Damit es zukünftig wieder heißt: Der Kaffee ist - fertig! Und das einfach und bequem.

Treuer Begleiter, große Vielfalt

Nicht nur Tchibo liebt ihn: Kaffee ist und bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen: 91,9 Prozent trinken ihn täglich. Mittlerweile sind das durchschnittlich 3,4 Tassen am Tag oder 167 Liter pro Jahr und Kopf (Tchibo Kaffeereport 2023). Das neue Kaffee-Abo sorgt dafür, dass der Nachschub nicht ausgeht - und das bei größtmöglicher Geschmacksvielfalt: Kundinnen und Kunden können aus dem gesamten Dauer-Kaffeesortiment wählen. Egal, ob Filterkaffees, Espressi und Caffè Crema, gemahlen oder als ganze Bohne, mit Koffein, Koffein-reduziert oder gleich ganz ohne - das macht Tchibo so leicht niemand nach. Der Vorteil: Wer seinen Lieblingskaffee noch nicht gefunden hat, kann im Rahmen des Abos das Sortiment durchprobieren - und die Vielfalt entdecken.

Jetzt ist Kaffee - immer und für alle

Für die Kaffeetafel, das Homeoffice, die Studenten-WG, fürs Business oder als Geschenk: Das Tchibo Kaffee-Abo trifft den Bedarf - und den Geschmack. Maximal bequem, maximal flexibel. Weitere Informationen unter tchibo.de/tchibokaffeeabo

Übersicht Kaffee-Abo:

Für Privat- und Geschäftskunden

10% Rabatt auf den Normalpreis des Kaffees - gilt nicht in Verbindung mit Qbo Gratismaschinen

Keine Mindestlaufzeit, keine Liefermindestanzahl - gilt ausschließlich für das Kaffee-Abo, nicht für das Maschinen-Abo

Flexibel wählbares Lieferintervall: alle zwei bis zwölf Wochen

jederzeit künd-, pausier- und anpassbar - das Maschinen-Abo beinhaltet eine Mindestliefermenge

zuverlässig und versandkostenfrei

mit mehr als 90 Kaffees in der Auswahl

Geschenke-Abo möglich - gilt nicht für das Maschinen-Abo

Mindestbestellwert: 29 Euro pro Lieferung

Auf Wunsch: Rabattierte Kaffeemaschinen (bis zu 40%) oder Gratismaschinen (Qbo) mit dem Abo* *Voraussetzung für den Maschinen-Rabatt ist der Abschluss eines Kaffee-Abos: mind. 4 Lieferungen, beim Qbo Abo mind. 6 Lieferungen, mit mind. 29EUR Bestellwert (innerhalb von max. 24 Monaten)

Weitere Informationen zum Kaffee-Abo sowie den Konditionen stehen im Tchibo Newsroom bereit.

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell