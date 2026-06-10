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ENTRO Unternehmensgruppe wächst auf zwölf Beteiligungen: Tor- und Brandschutzspezialist Lütjen GmbH verstärkt die Gruppe in Norddeutschland

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Worpswede / Hamburg (ots)

Die ENTRO Unternehmensgruppe hat sich an der Lütjen GmbH beteiligt, einem etablierten Spezialisten für Industrie- und Brandschutztore im Großraum Bremen. Mit Lütjen wächst die Gruppe auf zwölf Beteiligungen und verdichtet ihre Präsenz in Norddeutschland weiter - an der Seite bestehender ENTRO-Unternehmen wie KHT Industriepartner GmbH und Gebr. Kuttner GmbH.

ENTRO Unternehmensgruppe: Wachstumskurs in Brandschutz, Zutritts- und Sicherheitstechnik

Mit der Beteiligung an Lütjen baut die ENTRO Unternehmensgruppe ihre Position in Norddeutschland gezielt aus - einem ihrer wichtigsten Wachstumsmärkte. Die Gruppe expandierte zuvor bereits nach Großbritannien. Über alle Beteiligungen hinweg bündelt ENTRO Leistungen rund um Zutrittslösungen, Brandschutz und Sicherheitstechnik und bietet Kunden damit ein zunehmend breites Spektrum technischer Dienstleistungen aus einer Hand.

Lütjen GmbH: Seit 1980 fest verankert in der Region Bremen

Die 1980 gegründete Lütjen GmbH mit Sitz in Worpswede ist auf Wartung, Reparatur, Sanierung und Montage von Industrie- und Schnelllauftoren sowie Brandschutztüren und -toren spezialisiert. Vom Hauptsitz aus betreut das Unternehmen Industrie- und Gewerbekunden in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Fachkräftesicherung durch eigene Ausbildung

Lütjen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, darunter fünf Auszubildende - ein in der Branche zunehmend seltenes Bekenntnis zur eigenen Fachkräftesicherung.

Kontinuität an der Spitze

Alleingesellschafter Christoph Lütjen führt das Unternehmen auch nach der Beteiligung als Geschäftsführer weiter. Damit bleibt es bei dem Modell, das ENTRO bei allen Beteiligungen lebt: lokale Identität und unternehmerische Eigenständigkeit.

"Nach über 45 Jahren Familienbetrieb war für mich klar: Den nächsten Wachstumsschritt wollte ich nicht allein gehen. Die Nachfrage in unserem Markt wächst seit Jahren stetig, und mit der ENTRO Gruppe haben wir den Partner gefunden, mit dem wir die richtigen Investitionen anstoßen können - bei der Digitalisierung unserer Prozesse und beim weiteren Ausbau des Teams. Für unsere Kunden und Mitarbeiter ändert sich im Tagesgeschäft nichts", sagt Christoph Lütjen.

Claudio Tubach, Geschäftsführer der ENTRO Gruppe, ergänzt: "Lütjen ist ein gut geführtes Unternehmen mit langjährigen Kundenbeziehungen und einer Mannschaft, die das trägt. Genau diese Substanz suchen wir. Christoph Lütjen führt das Unternehmen weiter; unsere Rolle ist es, ihm dafür den Rücken freizuhalten und Lütjen mit den Stärken der Gruppe zu verbinden."

Über die ENTRO Unternehmensgruppe

Die ENTRO Unternehmensgruppe ist ein Zusammenschluss etablierter mittelständischer Unternehmen für technische Dienstleistungen in den Bereichen Zutrittslösungen, Brandschutz und Sicherheitstechnik. Die Gruppe umfasst zwölf Beteiligungen mit über 400 Mitarbeitern an 22 Standorten und ist ein verlässlicher Partner für Unternehmensnachfolgen in der Branche. Erworbene Unternehmen behalten ihre lokale Identität und unternehmerische Eigenständigkeit.

Über die Lütjen GmbH

Die 1980 gegründete Lütjen GmbH mit Sitz in Worpswede ist auf Industrie- und Brandschutztore spezialisiert und in Niedersachsen, Bremen und Hamburg tätig. Das Unternehmen ist autorisierter Partner von Hörmann, Novoferm, Teckentrup, MFZ, Berner und ConDoor.

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