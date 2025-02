ENTRO Service GmbH

ENTRO setzt Expansionskurs fort: Integration von Elektro Wolf stärkt Marktposition im Brandschutz

Die ENTRO Service GmbH, eine führende Unternehmensgruppe im Bereich Zutrittssysteme und Brandschutz mit einem Jahresumsatz von 40 Millionen Euro, stärkt ihre Position als ganzheitlicher Lösungsanbieter im vorbeugenden Brandschutz.

Durch die Integration der Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbH erweitert ENTRO gezielt ihr Leistungsportfolio um sicherheitstechnische Dienstleistungen und verstärkt den Fokus auf Service und Wartung. Kunden dadurch profitieren von einem stärkeren Serviceangebot mit schnelleren Reaktionszeiten, optimierter Betreuung und einem erweiterten Produktportfolio.

Erweiterung des Verbunds: Kompetenzgewinn durch Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbH

Die 1969 gegründete Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbH genießt einen exzellenten Ruf im Bereich der Brandmeldetechnik, Sicherheitsbeleuchtung und Sprachalarmierung. Mit fünf Standorten in Deutschland und einem Team von über 30 Mitarbeitern bringt das Unternehmen langjährige Erfahrung in Installation und Wartung sicherheitstechnischer Systeme sowie der Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen mit. Damit ergänzt Elektro Wolf die Erfahrung und die Kompetenz von ENTRO um wichtige Bereiche - mit zusätzlichen Standorten in Magdeburg, Potsdam, Neuss und Dortmund ist das Unternehmen bundesweit stark aufgestellt.

Besonders in Bayern profitieren Unternehmen und Institutionen von der neuen Partnerschaft: Elektro Wolf ist mit seinem Standort nördlich von München stark in der Region verwurzelt, während die Schwestergesellschaft Wassermann, mit Sitz südlich von Nürnberg und einem Servicestandort in München, den Aktionsradius ideal ergänzt. Dies ermöglicht eine noch effizientere Betreuung, schnellere Serviceeinsätze und eine höhere Verfügbarkeit für die Kunden.

Die gebündelte Expertise erlaubt es, bayerischen Unternehmen und der öffentlichen Hand ein vollumfängliches Leistungsangebot im Bereich Brandschutz und Zutrittssysteme anzubieten.

Ganzheitliche Brandschutzlösungen mit starkem Servicefokus

Mit der Integration von Elektro Wolf baut ENTRO gezielt seinen Servicebereich aus. Kunden profitieren von einem umfassenden Leistungsspektrum, das sämtliche sicherheitstechnischen Anlagen abdeckt - von Brandmeldetechnik über Sicherheitsbeleuchtung bis hin zur Sprachalarmierung. Die Kombination von Brandschutz und Sicherheitstechnik stellt sicher, dass Menschen und Sachwerte im Gebäude optimal geschützt sind.

Gerade mittelständische Unternehmen, die auf Sicherheitstechnik angewiesen sind, profitieren von der neuen Struktur. Durch die verstärkte regionale Präsenz können Wartungen, Reparaturen und Installationen noch effizienter durchgeführt werden - ein entscheidender Vorteil für Firmen, die auf schnelle und verlässliche Lösungen angewiesen sind.

Die Partnerschaft mit Elektro Wolf ist ein Beispiel für die strategische Positionierung von ENTRO als wachsende komplementäre Dienstleistungsgruppe durch gezielte Akquisitionen. Darüber hinaus plant ENTRO die Eröffnung und Etablierung weiterer Standorte. Auch die Anzahl der Wartungsverträge und das wachsende Servicegeschäft sollen weiter ausgebaut werden.

Die Sicherheits- und Brandschutzbranche wächst durch verschärfte gesetzliche Vorgaben und regulatorische Anforderungen, die eine stabile Basis für nachhaltiges Wachstum in der DACH-Region schaffen. ENTRO ist optimal positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren, da die Nachfrage nach zertifizierten und zuverlässigen Wartungs- und Reparaturdienstleistungen weiterhin zunimmt. Dies beschleunigt den Gruppenaufbau und schafft beste Voraussetzungen, um die Chancen der zunehmenden Marktkonsolidierung sowie der steigenden Nachfrage nach umfassenden technischen Dienstleistungen zu nutzen.

Stärkung der Position in der DACH-Region

ENTRO verfolgt das Ziel, seine Position als führender Anbieter in der DACH-Region weiter zu stärken und von den zunehmenden regulatorischen Anforderungen in der Branche zu profitieren. Zu den Hauptkunden zählen vor allem B2B-Unternehmen, die auf gesetzeskonforme Lösungen zur Betriebssicherheit angewiesen sind. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst sicherheitsrelevante Systeme wie Brandschutztüren, Zutrittskontrollen, Industrietore sowie Brandmeldetechnik.

Unternehmen, Immobilienbetreiber und die öffentliche Hand in der Region benötigen verlässliche Brandschutz- und Sicherheitssysteme, die den neuesten gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Integration von Elektro Wolf in den ENTRO-Verbund ermöglicht eine noch stärkere Betreuung dieser Zielgruppen.

Gespräche mit weiteren Unternehmen aus dem Bereich Brandschutz und Sicherheitstechnik laufen nicht nur in der DACH-Region, sondern auch mit Unternehmen aus anderen europäischen Ländern. Besonders in Spanien, UK und den Benelux-Staaten zeigt ENTRO großes Interesse daran, weitere Unternehmen zu akquirieren und die Erfolgsgeschichte als zukünftiger europäischer Marktführer weiter fortzusetzen.

Stimmen zur Zusammenarbeit

"Mit der Übernahme durch ENTRO sehe ich mein Lebenswerk in den besten Händen. Es freut mich, dass unsere Visionen und Werte geteilt werden und das Unternehmen nun gemeinsam mit einem starken Partner erfolgreich weitergeführt wird.", erklärt Richard Brandmeir, Geschäftsführer der Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbH.

"Mit ENTRO haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, mit dem wir gemeinsam langfristig und strategisch nachhaltig wachsen werden. Wir freuen uns, in einem zukunftsweisenden Unternehmen wie ENTRO eine neue Heimat zu finden. Hier haben zwei ambitionierte Unternehmen mit ausgeprägter Servicementalität und starker Kundenorientierung zusammengefunden."

Sonja Foremny, Geschäftsführerin der ENTRO Service GmbH, ergänzt: "Mit der Integration von Elektro Wolf können wir unseren Kunden eine noch effizientere und flexiblere Betreuung bieten. Unser Ziel ist es, die Reaktionszeiten zu verkürzen und unseren bundesweiten Service weiter auszubauen - genau das ermöglicht uns dieser Schritt. Unsere Kunden werden sich weiterhin an ihre bekannten Ansprechpartner wenden können, erhalten über die Integration in die ENTRO nun aber auch weitere Brandschutzlösungen."

Zukunftsperspektiven und strategische Ausrichtung

Mit dieser strategischen Akquisition baut ENTRO seine regionalen Kapazitäten und spezialisierten Serviceleistungen weiter aus. Die Unternehmensgruppe positioniert sich als führender Anbieter im vorbeugenden Brandschutz, der seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand bietet - von der Planung über die Installation bis hin zur langfristigen Wartung und Instandhaltung. Ziel ist es, Europas führender Anbieter für vorbeugenden Brandschutz und Sicherheitstechnik zu werden.

In Deutschland bietet ENTRO bereits verschiedene technische Systeme aus dem Bereich Zutrittssysteme und Brandschutz regional an - zukünftig soll dies auch an ausländischen Standorten der Fall sein.

Über ENTRO Service GmbH

Die ENTRO Service GmbH wurde im Sommer 2022 gegründet und beschäftigt heute rund 200 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe leistet mit ihrem Versprechen, Menschen und Sachwerte zu schützen, einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer gesunden und sicheren Zukunft. Als Komplettanbieter für Zutrittssysteme, Brandschutzlösungen und Sicherheitstechnik richtet sich ENTRO an gewerbliche Kunden, die öffentliche Hand und Betreiber von Immobilien aller Art. Von der Beratung über die Planung, Konzeption und Installation bis zur Abnahme, Wartung und Reparatur erhalten Kunden alles aus einer Hand. Dazu zählen Feststellanlagen, Brandmeldesysteme, Brandschutztüren sowie Industrietore. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigem und zuverlässigem Service sowie persönlicher Betreuung und Kundennähe. Zudem bietet die wachsende Unternehmensgruppe zahlreiche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für ambitionierte Mitarbeiter.

