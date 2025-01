Die Streaming-Highlights im Februar bei KiKA (2/2025)

KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Ab sofort: Staffelstart "Dein Song - Zurück im Wettbewerb 2025"

Ab 3. Februar 2025: Serienstart "Behind the Beats"

Ab 4. Februar 2025: Serienstart "Lenas Hof"

Ab 6. Februar 2025: Serienstart "Josefine, Törtel und die Tiere"

Ab 7. Februar 2025: Staffelstart "Addie und wie sie die Welt fühlt"

Ab 13. Februar 2025: "Into the Beat - Dein Herz tanzt"

Ab 15. Februar 2025: KiKA zur Bundestagswahl 2025

"Dein Song - Zurück im Wettbewerb 2025" (KiKA/ZDF), ab sofort

Songwriting-Wettbewerb | für Preteens

Drei junge Songwriting-Talente kämpfen bei "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" um ihre zweite Chance. Aus der "Dein Song"-Staffel 2024 kehren Paula, Lukas und Lisa zurück, die es mit einem neuen selbstgeschriebenen Song in die aktuelle Staffel "Dein Song" schaffen wollen.

Wo schauen? Auf kika.de und im KiKA-Player sind die ersten beiden Folgen von "Dein Song - Zurück im Wettbewerb 2025" abrufbereit. Weitere Folgen werden am 3. und 10. Februar 2025 veröffentlicht.

"Behind the Beats" (KiKA), ab 3. Februar 2025

Animationsserie | UT | für Preteens

Von Soul bis Rock'n'Roll, von Classic Pop bis Techno: "Behind the Beats" lädt in 26 Episoden zu einer Reise durch Musikgenres und über 100 Jahre Musikgeschichte ein. Die animierten Clips inspirieren, die eigene Kreativität zu entdecken und zeigen, dass viele Künstler*innen auf ungewöhnliche Weise neue Musikgenres schufen.

Wo schauen? Ab 3. Februar 2025 werden immer montags vier neue Folgen "Behind the Beats" auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.

"Lenas Hof" (ZDF), ab 4. Februar 2025

Animationsserie | für Vorschulkinder

Lenas Bauernhof liegt mitten im Wald. Hier leben alte und junge, tag- und nachtaktive Haus- und Stalltiere und gelegentlich schauen auch wilde Waldbewohner vorbei. Jedes Tier hat seine eigene Lebensweise, individuelle Interessen, Stärken, Schwächen und Vorlieben - gerade diese Vielfalt macht Lenas Hof so besonders.

Wo schauen? Ab dem 4. Februar 2025 wird montags bis freitags eine neue Folge der 26-teiligen Serie "Lenas Hof" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App online gestellt.

"Josefine, Törtel und die Tiere" (ZDF), ab 6. Februar 2025

Animationsserie | UT | für Grundschulkinder

Josefine hat ein großes Herz für Tiere und setzt sich mutig für sie ein. Unterstützt wird sie dabei häufig von ihrer Mutter, der Tierärztin von Müggeldorf, ihrem jüngeren Bruder, oder ihrem Vater. Doch besonders die kleine Schildkröte Törtel ist immer zur Stelle, wenn ein Tier in Not ist.

Wo schauen? Auf kika.de und im KiKA-Player steht die 20-teilige Serie ab 6. Februar 2025 zum Abruf bereit. Die Animationsserie ist ein Spin-off der Reihe "Törtel" (ZDF), die auf der gleichnamigen Buchvorlage von Wieland Freund basiert. Alle Folgen von "Törtel" sind ebenfalls zum Streamen verfügbar.

2. Staffel: "Addie und wie sie die Welt fühlt" (ZDF), ab 7. Februar 2025

Live-Action-Fantasyserie | AD | für Grundschulkinder

Addie ist nach den Ereignissen der 1. Staffel in Juniper und Umgebung bekannt. Es soll einen Zeitungsartikel über sie und ihren Einsatz für die Hexen-Gedenktafel erscheinen. Doch der Druck wird ihr zu viel. Alle wollen, dass sie sich eines neuen Projekts annimmt. Als der Artikel online veröffentlicht wird, kommen unzählig gemeine Kommentare.

Wo schauen? Ab dem 7. Februar 2025 sind alle Folgen der 2. Staffel "Addie und wie sie die Welt fühlt" auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Die 1. Staffel der Serie kann bereits ab 5. Februar 2025 gestreamt werden.

"Into the Beat - Dein Herz tanzt" (ZDF), ab 13. Februar 2025

Der besondere Kinderfilm | AD & UT | für Preteens

Die 16-jährige Katja ist ein Ballett-Talent mit besten Chancen auf ein hochwertiges Stipendium in New York. Doch ein Besuch in einem Streetdance-Hot Spot bringt diesen Plan ins Wanken. Denn dort erlebt Katya die besonderen Energien des Hip-Hops.

Wo schauen? Der Spielfilm ist ab 13. Februar 2025 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

KiKA zur Bundestagswahl 2025, ab 15. Februar 2025

Themen-Bündelung | für Grundschulkinder & Preteens

Viele Fragen beschäftigen Kinder vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Auf kika.de und im KiKA-Player gibt es vielfältige altersgerechte Angebote, die zeigen, warum Mitbestimmung wichtig ist und wie man sich vor Desinformation und Fake News schützen kann. Am Wahlabend informiert "logo! extra: Die Bundestagswahl 2025" (ZDF) live auf kika.de und im TV über die Entwicklungen des Tages.

