Like ProteinBites, die pflanzliche Proteinquelle für alle, die 2025 mit voller Energie und Genuss starten wollen / Power up fürs neue Jahr mit Leo Neugebauer und High Protein

Wer aktiv lebt, regelmäßig Sport treibt oder seinen Körper fordert, benötigt eine ausreichende Menge an Eiweiß - den Baustoff für unsere Muskeln. LIKE (ehemals LikeMeat), Pionier der pflanzlichen Ernährung, Marktführer bei Chunks und Nr. 2 Marke bei gekühltem Fleischersatz, bringt zum Jahresbeginn ein bahnbrechendes neues Produkt in den Markt: Like ProteinBites. Mit den neuen Like ProteinBites auf Basis von Sojaeiweiß lässt sich das neue Jahr genussvoll und rein pflanzlich starten. High Protein ist dabei mehr als nur ein Trend: 81 % der jüngeren und 72 % der älteren Zielgruppen greifen laut aktueller Studie* zu proteinreichen Lebensmitteln. Ideal für alle, die mit Energie und Genuss ins neue Jahr starten und sich im Rahmen des Veganuary bewusst pflanzlich ernähren möchten. *("Who Cares, Who Does? Health Edition", YouGov & Kantar, September 2024)

Leo Neugebauer liebt Like ProteinBites

Spitzensportler und Vorbild: Zehnkampf-Superstar Leo Neugebauer, Deutschlands erfolgreichster Zehnkämpfer und Olympia-Silbermedaillengewinner, zeigt, wie moderne und nachhaltige Ernährung funktioniert. Leo setzt auf Geschmack und hochwertige Proteine - ab Februar 2025 ist er deshalb das Gesicht der neuen Like ProteinBites. "Für mich als Leistungssportler sind Proteine ein wichtiger Bestandteil meiner Ernährung und helfen mir beim Muskelaufbau", erklärt Neugebauer. "Die Like ProteinBites liefern genau das, was ich brauche: hochwertiges Sojaprotein, einen richtig hohen Eiweißgehalt - und dabei schmecken sie auch noch fantastisch. Sie sind die perfekte Ergänzung zu meinem gesunden Lebensstil. Für mich sind sie ein echtes Gamechanger-Produkt!"

Ein starkes Statement für eine neue Art von Genuss - lecker, pflanzlich und voll im Trend.

Die neuen Like ProteinBites sind die Stars auf dem Teller und bilden die zentrale Proteinquelle einer ausgewogenen, warmen Mahlzeit. Basierend auf dem pflanzlichen Ernährungsteller von ProVeg sollte eine ideale Mahlzeit aus 50 % Obst und Gemüse, 25 % Vollkorngetreide und 25 % Proteinen bestehen - und das funktioniert komplett pflanzenbasiert und unglaublich lecker! Mit ihrer geschmeidigen, zart-festen Textur, einem guten Biss und einer saftigen Konsistenz überzeugen die Like ProteinBites nicht nur ernährungsbewusste Verbraucher, sondern auch echte Genussmenschen. Ihr frischer, kräuterwürziger Geschmack macht sie zur perfekten Ergänzung jeder Mahlzeit. Die zwei Geschmacksrichtungen Mediterran und Gartenkräuter sorgen dabei für Abwechslung und passen zu unterschiedlichsten Gerichten.

Mehr als nur Geschmack:

Hochwertiges Sojaprotein aus Europa

Glutenfrei, ballaststoff- und proteinreich

Ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe

Und die Zubereitung? Super einfach und schnell: Nur vier Minuten in der Pfanne braten, dabei mehrfach wenden - fertig! Ob für den schnellen Lunch oder das gemütliche Abendessen - die Like ProteinBites sind der neue Lieblingsbegleiter auf dem Teller. Spannende Gerichte wie Kumpir, das gefüllte Kartoffelgericht aus der Türkei, erhalten mit dem extra Shot an High Protein ganz neuen Pfiff. (Rezept siehe unten, Kumpir gefüllt mit Couscous, Kichererbsen und Rotkohl & Like ProteinBites Gartenkräuter; Foto auf Anfrage)

Ein bahnbrechendes Produkt:

Die Like ProteinBites markieren einen echten Wendepunkt in der pflanzlichen Ernährung: Zum ersten Mal präsentiert LIKE ein Produkt, das keinen Vergleich mehr zu tierischen Produkten sucht. Stattdessen stellen sie pflanzliche Proteine in den Mittelpunkt und definieren sie völlig neu - als eigenständige, innovative Kategorie. Mit ihrem herausragenden Geschmack, der hochwertigen Qualität und dem hohen Eiweißgehalt setzen die Like ProteinBites ein starkes Zeichen dafür, dass bewusste Ernährung und Genuss keine Gegensätze sind - sondern die Zukunft.

Leo Neugebauer

Olympia-Silbermedaillengewinner, Deutschlands bester Zehnkämpfer aller Zeiten und ein echter Rekordbrecher: Leo Neugebauer hat 2023 Jürgen Hingsen nach 39 Jahren abgelöst und 2024 seinen eigenen Rekord erneut übertroffen. Vom Collegeboy in den USA zum gefeierten Weltklasse-Athleten - seine Erfolgsgeschichte ist beeindruckend. Der Durchbruch gelang ihm mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris, wo er endgültig in die Weltspitze aufstieg.

Auf Instagram teilt Leo The German seinen Alltag mit seinen Fans: Trainingsroutinen, Workouts, Wettkämpfe, aber auch seine Lieblingsgerichte. Dabei begeistert er nicht nur mit sportlichen Höchstleistungen, sondern auch mit seiner sympathischen Art. Als echter Sunnyboy bleibt er stets authentisch - und genau das macht ihn so beliebt.

Gute Gründe, bewusst auf eine pflanzenbasierte Proteinzufuhr zu achten

Protein ist Baustein für den Körper: Proteine bzw. Aminosäuren spielen eine wichtige Rolle im Bau- und Strukturstoffwechsel von Muskeln, Knochen und Bindegewebe, im Zellhaushalt, Hormonhaushalt, Immun- und Gerinnungssystem sowie im Energiestoffwechsel. Neben der Menge ist eine qualitativ hochwertige Proteinzufuhr wichtig. Verschiedene Studien zeigen, dass Sojalebensmittel eine gute Quelle für pflanzliche Proteine sind und die Wirkung auf die Muskeln mit der von Molkenprotein vergleichbar ist. Sojaprotein ist ein vollwertiges Protein und enthält alle unentbehrlichen Aminosäuren (Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin). Pflanzenbasierte Fleischalternativen haben im Vergleich zu ihren tierischen Vorbildern ein besseres Nährstoffprofil: einen geringeren Gehalt an gesättigten Fettsäuren sowie einen höheren Gehalt an Ballaststoffen.

Die Like ProteinBites aus hochwertigem Sojaprotein vereinen Genuss und Protein in Perfektion. Sie liefern wertvolle Proteine und Nährstoffe und sind die ideale, zentrale Komponente einer ausgewogenen Mahlzeit - besonders im fleischfreien Veganuary. Mit den Like ProteinBites wird der Start in das neue Jahr nicht nur einfacher, sondern auch richtig lecker!

Rezept mit Like ProteinBites Gartenkräuter (Foto auf Anfrage erhältlich)

Kumpir gefüllt mit ProteinBites Gartenkräuter , Couscous, Kichererbsen und Rotkohl

Zutaten (für 2 Personen):

2 mittelgroße Kartoffeln

2 EL Olivenöl

Fleur de Sel

350g Kichererbsen aus dem Glas, Abtropfgewicht 220g

100 g Couscous

200 ml Gemüsebrühe

2 EL Tomatenmark

1 TL getrockneter Basilikum

Salz und Pfeffer aus der Mühle

2 EL Tahini

200 g pfanzlicher Mandeljoghurt

1 EL Zitronensaft

1 Knoblauchzehe

100 g Rotkohl

2 EL Apfelessig

1 TL Agavendicksaft

2 Packungen Like ProteinBites Gartenkräuter à 180 g

1-2 EL pflanzlicher Butterschmalz

Zubereitung:

Den Backofen auf 220 °C vorheizen. Die Kartoffeln waschen, putzen und trocken reiben, danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Das Ganze mit Olivenöl beträufeln und mit Fleur de Sel würzen. Im Backofen auf der mittleren Schiene etwa 50-55 Minuten backen.

In der Zwischenzeit die Kichererbsen gut abspülen und durch ein Sieb abtropfen lassen. Couscous in eine Schüssel geben. Gemüsebrühe zum Kochen bringen und über den Couscous gießen. Abdecken und 5 Minuten quellen lassen. Tomatenmark und getrocknete Kräuter unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In einer kleinen Schüssel Tahini, Joghurt, Zitronensaft und gepressten Knoblauch vermengen. Nach Bedarf Wasser hinzufügen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Den Rotkohl vom Strunk befreien und in eine Schüssel geben. Apfelessig, Agavendicksaft, Salz und Pfeffer hinzufügen. Gut vermengen und 10-15 Minuten ziehen lassen, damit der Kohl etwas weicher wird. Mit den Händen kurz durchkneten. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze 1-2 EL veganen Butterschmalz erhitzen und die Like ProteinBites goldbraun braten (ca. 3-4 Minuten pro Seite).

Sobald die Kartoffeln fertig gebacken sind, aus dem Ofen nehmen, längs aufschneiden und das Innere mit einer Gabel auflockern. Nach Belieben mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die Kumpir mit einer großzügigen Portion Tomatencouscous füllen. Die Kichererbsen gleichmäßig darauf verteilen. Eine gute Portion des marinierten Rotkohls darübergeben. Die vegane Sesamcreme auf die gefüllten Kumpir träufeln. Mit den Like ProteinBites toppen, nach Belieben mit frischen Kräutern (z. B. Petersilie oder Koriander) garnieren.

Unternehmensprofil LIKE - Livekindly Collective, Düsseldorf

Pionier der pflanzlichen Ernährung

Visionär einer neuen High Protein Produktkategorie

Die Livekindly Collective, Hersteller von LIKE, produziert pflanzliche Lebensmittel. Eigene Produktionsstätten stehen in Oss (Niederlande), dies ist die größte europäische Produktionsstätte für pflanzenbasierte Produkte im Markt generell, sowie in Storå (Schweden) und in Pinetown (Südafrika). Die vielfältigen Produkte sind in über 40 Ländern weltweit unter verschiedenen Marken erhältlich, darunter Oumph! für die nordischen Länder und Fry's für UK.

Die größte Marke von Livekindly und Schwerpunktmarke für Deutschland ist LIKE. Die Chunks werden im niederländischen Oss produziert. Der Vertrieb erfolgt von Düsseldorf, Deutschland, aus. Geschäftsführerin für den gesamt-europäischen Markt ist Anja Grunefeld, Head of Europe. LIKE-Produkte sind seit 2013 Pionier für gekühlten Fleischersatz. Heute ist LIKE die Nr. 2 Marke bei gekühltem Fleischersatz (Quelle: NIQ RSM, YTD KW39 vs. VJ, LEH Gesamt, ohne Eigenmarke) und Nr. 1 Marktführer im pflanzlichen Geschnetzelten mit 50% Marktanteil (Quelle: NIQ RSM, YTD KW39 vs. VJ, LEH gesamt). Vertriebsschienen sind vor allem Lebensmittelhandel und Foodservice.

LIKE Produkte überzeugen durch ihre saftige Textur, einzigartigen Geschmack und herausragende Qualität. Das Sortiment umfasst 14 gekühlte Produkte. Marktführer ist LIKE in Chunks mit den Topsellern Like Chicken, Like Gyros und Like Grilled Chicken. Auch klassische Produkte wie Like Schnitzel, Like Nuggets und Like Bratwurst gehören dazu. Neu seit Frühsommer 2024 sind Like Beef Strips und Like Sweet & Chili. Drei weitere tiefgekühlte Produkte von LIKE runden das Sortiment ab. Ab Q1 2025 erweitern die zwei neuen High Protein Produkte Like ProteinBites Mediterran und Gartenkräuter auf völlig neue Weisedas Sortiment.

Livekindly verfolgt mit LIKE konsequent die Strategie, das pflanzenbasierte Segment weiterzuentwickeln, zu stärken und auf ein neues Level zu heben. Ziel ist es, die pflanzenbasierte Ernährung aus der Nische und der Vergleichbarkeit mit Fleisch zu holen und sie zusätzlich als eigenständige, attraktive Kategorie zu etablieren, die über klassische Ersatzprodukte hinausgeht. Hiermit launcht LIKE High Protein Produkte jenseits von Fleischersatz, und zwar ohne Vergleichbarkeit und tierischen Ursprung, dafür jedoch mit neuem Selbstverständnis. Es ist ein Paradigmenwechsel mit dem Potenzial, die Kategorie für pflanzliche Ernährung grundlegend zu erweitern und neue Zielgruppen zu erreichen. Die hochwertigen Fleischersatzprodukte bleiben weiterhin das LIKE Kerngeschäft, womit die sehr treue Community auch in Zukunft mit innovativen Produkten und Marktimpulsen gestärkt werden wird.

LIKE - Seit über einem Jahrzehnt führend im Bereich pflanzliche Proteine, bieten wir eine Vielfalt an hochwertigen Produkten wie Chunks, Nuggets, Schnitzel, Hack, Bratwürstchen und Burger Patties. Bei LIKE gibt es kein "Das ist nicht möglich"; unsere Produkte sind der lebende Beweis dafür, dass weder auf Geschmack noch Spaß verzichten muss, um bewusst zu leben. Wir laden dich ein, die Qualität und Vielfalt mit unvergesslichen Geschmackserlebnissen von LIKE zu entdecken. Betritt eine neue Ära der Esskultur - offen, bunt und grenzenlos.

Weitere Informationen zu LIKE finden Sie unter www.likeyoulikeit.de

