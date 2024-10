Berlins Bildungssenatorin verteidigt Buchungsstopp für Klassenfahrten

Berlin (ots) - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, warnt angesichts des strikten Sparkurses beim Volkswagen-Konzern davor, dass der Standort Deutschland ins Hintertreffen gerät. Müller sagte am Donnerstag im Interview mit dem rbb24 Inforadio in Berlin, die deutsche Autoindustrie sei in einer großen Transformation zur ...

mehr