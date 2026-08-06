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"Tobis Städtetrip" startet neue Staffel in AKK: Drei Wiesbadener Stadtteile mit Mainzer Geschichte

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Frankfurt am Main/Wiesbaden/Mainz (ots)

Die neue Staffel von "Tobis Städtetrip" startet am Dienstag, 11. August, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen. Moderator Tobi Kämmerer ist zum Auftakt in den Wiesbadener Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim - kurz AKK - unterwegs.

Rechts des Rheins gelegen, gehörten die drei Stadtteile bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu Mainz. Bis heute ist diese besondere Geschichte spürbar. Tobi Kämmerer besucht unter anderem die Bastion Mainz-Kastel am Rheinufer, wo er mit den Betreibern Ralf Kraft und Andrea Kau mehr über den beliebten Treffpunkt mit Blick auf Mainz erfährt. Im Heimatmuseum Castellum in der historischen Reduit nimmt Museumsleiter Karl-Heinz Kues den Moderator mit auf eine Reise durch die Geschichte Kastels. Für musikalische Überraschungen sorgt die Musik- und Showband Jocus Garde 1889 e. V., die die Reduit zum Klingen bringt.

Wie lebendig AKK heute ist, erlebt Tobi beim offenen Salsa-Picknick am Rheinufer mit DJ El Lobo. Auch die Industriegeschichte der Region steht auf dem Programm: In Amöneburg besucht er die Dyckerhoff GmbH, Deutschlands größten Produzenten von Weißzement. Das Werk lieferte einst Material für das Fundament der Freiheitsstatue in New York. In Kostheim geht es anschließend ins Weingut Bacchus Speicher, wo Tobi bei der traditionellen Sektherstellung dabei ist und selbst beim Degorgieren Hand anlegen darf. Wo Bier mit Leidenschaft gebraut wird, ist auch Tobi gerne mittendrin: Im Brauhaus Castel schaut er Braumeister Friedl im Braukeller über die Schulter. Und weil zu einem echten Brauhausbesuch auch gutes Essen gehört, lässt er sich den Klassiker des Hauses schmecken: die knusprige Haxe.

Die erste Folge der neuen Staffel zeigt AKK als Region voller Kontraste: geprägt von der Geschichte zwischen Mainz und Wiesbaden, von Industrie und Tradition, Kultur und Genuss sowie von rheinischer Lebensfreude. Mit Neugier trifft Tobi Kämmerer auf Menschen und Orte, die den besonderen Charakter von Amöneburg, Kastel und Kostheim bis heute prägen. Zu guter Letzt gibt es noch einen Tipp, was man vor Ort gratis, also "für Umme" erleben kann.

Über Tobis Städtetrip:

Tobi Kämmerer begibt sich seit 2018 auf abwechslungsreiche Städtetrips und entdeckt spannende Orte und Regionen. Die Sendung "Tobis Städtetrip" wird im hr-fernsehen ausgestrahlt und in der ARD Mediathek gestreamt. Dabei sammelt Tobi neue Eindrücke und erlebt die Stadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, unterstützt von lokalen Gesichtern. Besondere Sehenswürdigkeiten und kulinarische Highlights stehen ebenso auf dem Programm wie Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte. Auch spontane Begegnungen sorgen für überraschende und unterhaltsame Momente.

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