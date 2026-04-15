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CineStar und ver.di erzielen Einigung in Tarifverhandlungen

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Lübeck (ots)

In den laufenden Tarifverhandlungen zwischen der CineStar-Gruppe und der Gewerkschaft ver.di hat es einen Durchbruch gegeben. In der vierten Verhandlungsrunde konnte erfreulicher Weise eine Einigung erzielt werden. Die Gespräche verliefen konstruktiv und lösungsorientiert.

Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 und sieht neben strukturellen Anpassungen auch mehrstufige Lohnerhöhungen sowie eine Anhebung der Jahressonderzahlung vor. Im Zuge der Vereinbarung wird die bisherige Eingruppierung der Häuser von drei auf zwei Kategorien reduziert.

Rückwirkend zum ersten März steigen die Löhne unter Berücksichtigung des Mindestlohns um 11,6%. Dies geschieht in drei Stufen. Zusätzlich wird die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) um 20 % erhöht.

Oliver Fock, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, erklärt: "Wir freuen uns sehr, nach intensiven Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen zu sein. Die Gespräche waren über alle Runden hinweg von einer konstruktiven Atmosphäre im Verhandlungsteam geprägt und wir bedanken uns für das faire Miteinander."

Auch Michael Strohmenger, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, betont: "Die Einigung bringt für alle Beteiligten spürbare Erleichterung. Das Ende der Streikaktivitäten schafft eine wichtige Grundlage für stabile und reibungslose Abläufe im weiteren wichtigen Frühjahrsgeschäft."

Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt einer zweiwöchigen Erklärungsfrist.

Über CineStar

Unter der Dachmarke "CineStar" werden in Deutschland 44 Kinos in unterschiedlichen Gesellschaften betrieben, darunter Multiplexe, traditionelle Filmtheater sowie Arthouse Kinos. Damit ist CineStar sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Standorte als auch auf Leinwände, Sitzplätze und Besucher einer der marktführenden Kinobetreiber in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck gehört zum australischen Marktführer Event Hospitality & Entertainment Limited.

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