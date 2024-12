Amaseo GmbH

Erfolgsgeschichten, die in Erinnerung bleiben: Wie ein Kunde durch die Zusammenarbeit mit Amaseo seinen Werbeumsatz auf Amazon verzehnfacht hat

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der E-Commerce-Riese Amazon bietet Händlern enorme Potenziale – vorausgesetzt, sie kennen die Spielregeln. Weil eine tiefgreifende Marketing-Expertise in der Regel nicht zu den Kernkompetenzen von E-Commerce-Unternehmern zählt, haben Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt es sich mit der Amaseo GmbH zur Aufgabe gemacht, sie mit umfassenden Werbestrategien beim nachhaltigen Wachstum zu unterstützen. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Amaseo abläuft, was sie von anderen Agenturen unterscheidet und von welchen Resultaten Amazon Händler profitieren.

Als weltweit beliebtester Online-Marktplatz dominiert Amazon schon seit vielen Jahren den E-Commerce-Markt und entwickelt sich dabei kontinuierlich weiter. Das spiegelt sich nicht nur in einer stetig wachsenden Produktpalette wider, sondern auch in zunehmenden Regularien und einer stark steigenden Anzahl von Händlern – schließlich möchte jeder am großen Erfolg der Online-Plattform partizipieren. Während es für Händler auf Amazon noch vor einigen Jahren wenig zu beachten gab, sorgt der zunehmende Wettbewerbsdruck für veränderte Bedingungen: Wer keine umfassende und professionelle Werbestrategie hat, wird von der Konkurrenz überrollt. „Ein gezieltes Werbekonzept ist für Amazon Händler essenziell“, betont Marvin Berthold, einer der Geschäftsführer der Amaseo GmbH. „Bereits kleine Feinheiten bei der Produktpräsentation bestimmen darüber, ob ein Artikel für den Kunden sichtbar ist oder ob er im Ranking einfach untergeht.“

„Weil die optimale Nutzung von Amazon Erfahrung und Expertise erfordert, sind E-Commerce-Unternehmer gut damit beraten, auf die Unterstützung eines externen Dienstleisters zu setzen“, fügt sein Geschäftspartner Borna Nemati hinzu. Als Gründer und Geschäftsführer der Performance-Marketing-Agentur Amaseo GmbH bieten Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt Amazon Händlern eine Gesamtstrategie an, die auf den nachhaltigen Unternehmenserfolg abzielt. Neben dem Aufbau gezielter Kampagnen-Strukturen und dem Management von Werbeanzeigen zählen auch die Produkt- und Keyword-Recherche, die Erstellung hochwertigen Bildmaterials und die Produktoptimierung zum Full Service Angebot von Amaseo. Mit einem Team aus erfahrenen Spezialisten, fundierter Expertise und KI-gestützten Prozessen gelingt es Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt zuverlässig, hervorragende Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. Einer von ihnen ist Daniel Weigelt: Welche Erfahrungen er mit der Amaseo GmbH gemacht und welche Ergebnisse er dabei erzielt hat, erfahren Sie im Folgenden.

Amazon Händler mach großartige Erfahrungen mit Amaseo GmbH

Als Geschäftsführer der Pink Panther Handels GmbH handelt Daniel Weigelt seit fünf Jahren mit einem Produktportfolio aus Tassen und über 2.500 weiteren Geschenkartikeln auf Amazon. Als er vor etwa einem Jahr von der Amaseo GmbH kontaktiert wurde, war er zunächst skeptisch. Dabei fiel es ihm besonders schwer, einzuschätzen, inwieweit die Zusammenarbeit tatsächliche Erfolge mit sich bringen würde. Doch die augenscheinliche Expertise der Experten, gekoppelt mit einer kurzen Vertragslaufzeit von nur einem Monat, bestärkten Daniel Weigelt schließlich darin, den Schritt zu wagen. Mit großem Erfolg: Durch die Zusammenarbeit mit der Amaseo GmbH konnte Daniel Weigelt seinen Werbeumsatz im vergangenen Jahr um das Zehnfache steigern und zählt auch heute noch zu den Kunden des Unternehmens.

Durch die massive Steigerung der Werbeumsätze kann die Pink Panther Handels GmbH aktuell einen Advertising Cost of Sale, kurz ACoS, von 7,5 vorweisen – jeder für Werbemaßnahmen ausgegebene Euro generiert demnach 7,50 Euro Umsatz. Dabei übernimmt das Team von Amaseo von der Erstellung und dem Management hochwertiger Werbekampagnen bis hin zu Keyword-Recherchen, Produktoptimierungen und der Gewährleistung qualitativer Produktbilder alle Aufgaben, ohne dass Aufwand für den Geschäftsführer Daniel Weigelt entsteht. „Unsere Full Service Dienstleistung schafft reibungslose Prozesse ohne Zutun des Kunden. Einmal im Monat erhält er dann einen Report mit den erzielten Umsatzzahlen und dem aktuellen ACoS“, verrät Nico Grünwaldt. „Bei Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung.“

Das unterscheidet Amaseo von anderen Performance Marketing Agenturen

Als eine der wenigen Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland, die den Amazon Advanced Status genießt, zeichnet sich die Amaseo GmbH durch fundierte Expertise, eine hohe Dienstleistungsqualität und einen großen praktischen Erfahrungsschatz aus. „Wir haben selbst eine erfolgreiche Amazon Brand aufgebaut und teilen unser Know-how heute mit anderen E-Commerce-Unternehmern“, verrät Marvin Berthold. Weil die Experten von Amaseo wissen, dass ihre erprobten Strategien zu bahnbrechenden Erfolgen für Amazon Händler führen, bieten sie erfolgsbasierte Honorarstrukturen und Vertragslaufzeiten an, die weit unter dem Branchendurchschnitt liegen – dass sie dennoch vornehmlich langfristige Kundenbeziehungen pflegen, beweist, dass das Team von Amaseo als starker Wachstumspartner für die Online-Händler fungiert.

Neben der wertvollen Praxiserfahrung von Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt sind die Erfolge nicht zuletzt dem erfahrenen Team aus verschiedenen Spezialisten sowie dem Einsatz innovativer Technik zu verdanken. „Die Nutzung einer eigenen KI-gestützten Software zur Leistungsoptimierung verschafft uns einen enormen Wettbewerbsvorteil“, erklärt Borna Nemati. „Dennoch stehen die persönliche Interaktion und der menschliche Faktor im Fokus unserer Arbeit, denn unsere Expertise und unser Gespür kann keine KI ersetzen.“ So haben bereits über 370 E-Commerce-Unternehmen positive Erfahrungen mit dem Full-Service-Angebot der Amaseo GmbH gemacht und konnten ihre Umsätze durch die Zusammenarbeit langfristig steigern.

Sie sind E-Commerce-Unternehmer und suchen nach einer verlässlichen Performance-Marketing-Agentur, die Ihr Geschäft voranbringt? Dann melden Sie sich jetzt bei Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt von der Amaseo GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch!

Original-Content von: Amaseo GmbH, übermittelt durch news aktuell