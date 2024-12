Amaseo GmbH

Mehr Umsatz für den Online-Handel: Die Marketingagentur Amaseo entwirft Gesamtstrategien für Google und Amazon

Großartige Produkte, aber wenig Umsatz – wenn E-Commerce-Unternehmen beim Marketing die Zeichen der Zeit nicht erkennen, werden sie dem steigenden Wettbewerbsdruck nicht mehr lange standhalten. Um sie dabei zu unterstützen, die technischen und strategischen Herausforderungen zu bewältigen, haben sich Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt mit ihrer Agentur Amaseo auf Gesamtkonzepte für das Performance-Marketing spezialisiert. Warum sie dabei vor allem auf Google und Amazon setzen und weshalb es sich für die Händler lohnt, ihr Geschäft auf internationale Märkte auszudehnen, erfahren Sie hier.

Während der E-Commerce weiterhin Zuwächse verzeichnet, haben viele Online-Händler Schwierigkeiten, ihre Marktposition zu halten oder auszubauen. Das liegt in erster Linie daran, dass sich der Kampf um die Sichtbarkeit zunehmend verschärft und die Kunden inzwischen deutlich höhere Ansprüche an die Präsentation der Ware haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Amazon Marketplace oder den eigenen Online-Shop handelt. Was muss geschehen, damit die Umsätze wieder steigen? „Die Online-Händler sollten zunächst verstehen, dass erfolgreiches Performance-Marketing heute über die Werbekampagnen selbst weit hinausgeht und auch technische Aspekte umfasst“, sagt Marvin Berthold, Geschäftsführer der Amaseo GmbH. „Wer glaubt, dass sich die Materie in Eigenregie beherrschen lässt, wird schnell an seine Grenzen stoßen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann das allerdings auch den wirtschaftlichen Ruin bedeuten. Die Käufer sind eben nicht auf einen bestimmten Shop angewiesen, und der Google-Algorithmus bevorzugt diejenigen im Ranking, die wissen, worauf es ihm ankommt.“

„Wer wettbewerbsfähig bleiben möchte, braucht heute unbedingt eine Strategie, die alle Bereiche des Marketings einschließt, über verschiedene Kanäle hinweg einheitlich agiert und dabei die Kosten im Blick behält“, fügt sein Geschäftspartner Borna Nemati hinzu. Eine solche Gesamtstrategie, die auf den nachhaltigen Geschäftserfolg abzielt, bieten Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt den Online-Händlern mit der Amaseo GmbH an: Dabei reicht das Leistungsspektrum der Agentur von Kampagnenmanagement und Produktpräsentation über Suchmaschinenoptimierung bis zu Analytics und Retargeting. Mehr als 370 E-Commerce-Unternehmen haben bereits gute Erfahrungen mit dem Ansatz von Amaseo gemacht, der großen Wert auf ein tiefes Zahlenverständnis, Kreativität und Effizienz legt. Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt liefern den Händlern vor allem praxisorientierte Lösungen, die sich beim Aufbau ihres eigenen Online-Shops und bei der Entwicklung ihrer eigenen Amazon-Marke bewährt haben.

Die Prinzipien der Amaseo GmbH

„Für uns ist entscheidend, dass wir nicht nur Werbung schalten, sondern ein Marketingkonzept erstellen, das Google und Amazon komplett abdeckt und dabei das Leistungsoptimum für die Produkte unserer Kunden herausholt“, erklärt Nico Grünwaldt. Damit das gelingt, haben die Amaseo-Gründer ein Team von Spezialisten um sich versammelt, das fachübergreifend zusammenarbeitet, um die komplexen Herausforderungen gemeinsam anzugehen und so zu den gewünschten Resultaten zu gelangen. Die fachliche Kompetenz der Agentur wird übrigens schon allein dadurch belegt, dass sie den Status als Amazon Advanced Partner hat, den in Deutschland nur wenige andere Anbieter vorweisen können. Das bedeutet für Amaseo auch einen privilegierten Zugang zu Ressourcen und Schulungen von Amazon, mit denen sich die Qualität der Dienstleistung noch weiter verbessern lässt.

Weil sich die Performance-Marketing-Experten über ihre fachlichen Fähigkeiten sicher sind, bieten sie ihren Kunden eine erfolgsbasierte Honorierung an, sodass nur dann bezahlt werden muss, wenn die entsprechenden Resultate vorliegen. Zudem hält Amaseo im Unterschied zu anderen Agenturen die Vertragslaufzeiten kurz, um eine flexible Zusammenarbeit zu ermöglichen. Letztlich geht es dabei darum, das Risiko für die E-Commerce-Unternehmen zu minimieren und sie durch herausragende Ergebnisse für eine langfristige Partnerschaft zu gewinnen.

Erfolgreiche Kombination von Amazon- und Google-Strategien zur Optimierung von Produktpräsentation und Marketing

In Sachen Marketing verfolgt Amaseo eine Kombination von Amazon- und Google-Strategien, die zusätzlich auf soziale Medien wie Facebook, Instagram oder LinkedIn setzt, wobei es sich immer darum dreht, Produktlistings und Werbekampagnen zu optimieren, um die unterschiedlichen Zielgruppen sicher zu erreichen. Während es bei Amazon vorwiegend um die Produktpräsentation mit Bildern, Titel und Bullet Points und um Gebotsanpassungen geht, stehen bei Google die Struktur der Metadaten und die Ladegeschwindigkeit der Website im Mittelpunkt, mit deren Optimierung sich das Suchmaschinenranking und die Nutzererfahrung verbessern lassen. Letztlich besteht das Ziel bei beiden Plattformen darin, die Produkte der E-Commerce-Unternehmen sichtbar zu machen und die Conversion-Rate damit deutlich zu erhöhen. Für den Händler bedeutet das am Ende ein profitableres Geschäft.

Die Händler erobern mit Amaseo auch internationale Märkte

„Viele Online-Händler bitten uns mittlerweile darum, sie bei der Ausweitung ihrer Aktivitäten ins Ausland zu unterstützen, wobei einige von ihnen bereits in der EU unterwegs sind, nun aber den Sprung über den Ärmelkanal und den Atlantik wagen wollen“, berichtet Marvin Berthold. „Wir kommen dem gern nach, zumal wir eigene Erfahrungen mit dem internationalen Geschäft haben, die wir gern an andere weitergeben. Außerdem bietet die Internationalisierung den Händlern sicherlich gute Chancen.“ Im Besonderen lässt sich die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage des Heimatmarkts deutlich verringern, denn die Konjunktur ist nicht überall schwach. Darüber hinaus können aber auch saisonale Unterschiede ausgeglichen werden und nicht zuletzt stärkt die Präsenz in mehreren Ländern die Markenbekanntheit, was wiederum Wettbewerbsvorteile mit sich bringt. „Entscheidend für den Erfolg ist vor allem, dass wir eine Marketingstrategie entwickeln, die kulturelle Unterschiede und lokale Präferenzen berücksichtigt“, ergänzt Borna Nemati.

Vom E-Commerce-Unternehmen zur Agentur

Die Gründer der Amaseo GmbH kommen aus der Praxis und wollen ihren Kunden praxisorientierte Lösungen anbieten. Als E-Commerce-Unternehmer haben sie einen eigenen Online-Shop aufgebaut und eine Marke auf Amazon etabliert. Der Wechsel ins Agenturgeschäft folgte, weil es eine große Nachfrage nach dem richtigen Know-how in Sachen Performance-Marketing gab. Wenn es anfangs allein darum ging, Kampagnen zu entwickeln, erweiterte Amaseo bald die Bandbreite der Dienstleistungen, um die E-Commerce-Unternehmen als zuverlässiger Partner zu unterstützen. „Mit der Gründung von Amaseo haben wir uns aus dem aktiven Online-Handel zurückgezogen, weil wir uns ganz auf unsere neue Aufgabe konzentrieren wollten“, erzählt Nico Grünwaldt abschließend. „Die Händler stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Sie brauchen einen Partner, der sie langfristig begleitet und Strategien für ein nachhaltiges Wachstum entwirft.“

