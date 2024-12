Soft N Dry Diapers Corp.

Soft N Dry TreeFree Diaper ernennt ehemalige Walmart-Einkäuferin zur Leiterin des US-Vertriebs

Ehemalige Senior Baby Buyer von Walmart USA tritt Soft N Dry bei, um das Retail Consumer Connection Program in Nord- und Mittelamerika auszubauen

Soft N Dry Diapers Corp.™ ("Soft N Dry" oder "SDC") und Soft N Dry de México, ein globaler Innovator im Bereich baumfreier Einweg-Babywindeln, freuen sich, die Ernennung von Julia Turley zur Leiterin des Mass Channel/Channel Sales für die USA und Mexiko bekannt zu geben. Julia wird das Retail Consumer Connection Program (Connection Program) leiten, das darauf abzielt, Masseneinzelhändlern zu helfen, nachhaltige TreeFree Diaper™-Produkte nahtlos in ihre Eigenmarkenlinien zu integrieren.

Julia Turley bringt über 20 Jahre Erfahrung bei Walmart mit, wo sie als Senior Baby Buyer und Director of Merchandising tätig war. Julia ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Warenmanagement, Eigenmarkenstrategie und Omni-Channel-Wachstum. Als Director of Merchandising bei Walmart leitete sie die Einführung exklusiver Marken wie Hello Bello, verwaltete milliardenschwere Kategorien und trieb die Marktexpansion voran. Unter ihrer Führung erzielte Walmart über 100 Millionen US-Dollar Einsparungen in der Beschaffung und baute gleichzeitig seine Position im wettbewerbsintensiven Markt für Babyprodukte aus.

„Julia ist eine transformative Ergänzung für das Soft N Dry-Team", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry. „Ihre umfangreiche Erfahrung als Senior Baby Buyer bei Walmart und ihr nachweislicher Erfolg im Ausbau von Eigenmarkenprogrammen machen sie zur idealen Führungskraft, um die Einführung unserer TreeFree Diaper™-Produktlinie im Masseneinzelhandel voranzutreiben. Julias Ernennung unterstreicht unser Engagement, in den Märkten der USA und Mexiko zu expandieren und gleichzeitig Einzelhändlern dabei zu helfen, der wachsenden Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Babyprodukten gerecht zu werden."

Expansion von Soft N Dry in Mexiko und den USA

Als Leiterin des Mass Channel/Channel Sales wird Julia die Connection Program-Initiativen von Soft N Dry in den USA und Mexiko, zwei Schlüsselregionen für das Wachstum des Unternehmens, beaufsichtigen. Ihre Rolle wird auch die Produktionskapazitäten des Unternehmens über Soft N Dry de México nutzen, ein wichtiges Innovations- und Produktionszentrum, das die Binnenmärkte und Exporte in ganz Nord- und Mittelamerika unterstützt.

„Ich freue mich sehr, zu Soft N Dry zu kommen, und das in einer so spannenden Zeit", sagte Julia Turley. „Die innovative TreeFree Diaper™ von Soft N Dry, die von econoLiite Core™ angetrieben wird, entspricht perfekt der heutigen Nachfrage nach leistungsstarken, nachhaltigen und erschwinglichen Eigenmarken-Babywindeln. Ich freue mich darauf, mit Masseneinzelhändlern in den USA und Mexiko zusammenzuarbeiten, um Eigenmarkenpartnerschaften auszubauen und diese bahnbrechenden Produkte in die Regale zu bringen."

Höhepunkte des Retail Consumer Connection Program

Das Connection Program von Soft N Dry ist eine schlüsselfertige Lösung, die es Masseneinzelhändlern ermöglicht, Eigenmarkenprodukte wie die TreeFree Diaper™ powered by econoLiite Core™ anzubieten. Zu den Vorteilen gehören:

Schnelle Markteinführung: Nutzung der Produktionskapazitäten von Soft N Dry und bestehender OEM-Partnerschaften, um private Label TreeFree Diaper™-Produkte schnell einzuführen.

Nutzung der Produktionskapazitäten von Soft N Dry und bestehender OEM-Partnerschaften, um private Label TreeFree Diaper™-Produkte schnell einzuführen. Kosteneffiziente Lösungen: Premium-Leistung zu Economy-Preisen, um Einzelhändlern zu helfen, Margen zu verbessern und erschwingliche Optionen für Familien anzubieten.

Premium-Leistung zu Economy-Preisen, um Einzelhändlern zu helfen, Margen zu verbessern und erschwingliche Optionen für Familien anzubieten. Nachhaltigkeitsführerschaft: Erfüllung der wachsenden Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlichen Eigenmarkenprodukten

Das Connection Program von Soft N Dry wird ab Januar 2025 für Einzelhändler in den USA und Mexiko verfügbar sein, um ihre Hygienemarkenlinien in das neue Zeitalter nachhaltiger Windeln zu bringen.

Über Soft N Dry Diapers Corp.

Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC") ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf baumfreie, fortschrittliche Materialien für den globalen Markt für Einweg-Babywindeln im Wert von 85,2 Milliarden US-Dollar spezialisiert hat. Mit seinen proprietären Technologien ecoLiite Core™ und econoLiite Core™ liefert Soft N Dry überlegene Produktleistung und Nachhaltigkeit an kommerzielle (OEM) Windelhersteller und Einzelhandelskunden in Europa, Großbritannien, Nordamerika und Lateinamerika. Das Unternehmen führt die neue TreeFree Diaper™-Kategorie an und übertrifft dabei traditionelle Materialien auf Holzbasis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.softndryEU.com.

