Gemeinsame Zukunft: Mavie wird Mehrheitseigentümer bei Healthtech-Startup wellabe

Der führende Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung in Österreich, Mavie, expandiert durch die Mehrheitsübernahme von wellabe in den deutschen Markt. Die strategische Partnerschaft bietet Unternehmen und Mitarbeiter:innen ein umfassenderes Angebot zur Förderung physischer und psychischer Gesundheit mit innovativen Lösungen und einem starken Expertennetzwerk.

Mavie, ein innovativer holistischer Gesundheitsdienstleister aus Österreich, steigt mit der Übernahme von 60 % am HealthTech-Startup wellabe in den deutschen Markt ein. wellabe bietet Gesundheits-Check-ups am Arbeitsplatz und personalisierte, digitale Präventionsprogramme an. Mit ihren mobilen Gesundheitsstationen gewähren sie Arbeitnehmer:innen in weniger als 20 Minuten einen umfassenden Einblick in ihren aktuellen Gesundheitsstatus. Die Ergebnisse stehen den Teilnehmer:innen in Echtzeit in der wellabe App zur Verfügung und können im Rahmen einer Videoberatung mit einem Health-Coach besprochen werden.

Mit der Übernahme der Mehrheit an wellabe setzt Mavie einen weiteren Schritt im Rahmen der Expansionsstrategie und festigt seine Position als führender Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung in Österreich. Aufbauend auf der starken Marktposition von Mavie Work in Österreich wird das Unternehmen gemeinsam mit wellabe künftig ein noch breiteres Spektrum an innovativen Gesundheitsdienstleistungen für Unternehmen anbieten.

Christoph Schnedlitz, Mavie Work-Geschäftsführer, sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit von Mavie Work und wellabe: „wellabe passt ausgezeichnet zum bestehenden Portfolio von Mavie Work und wird die Position der Gruppe mit neuen und attraktiven Anwendungen im Bereich der mobilen Gesundheitsanalyse stärken. Die Kombination aus innovativen Produkten, technischem Know-how und langjähriger Fachkompetenz im Bereich körperlicher Gesundheit durch wellabe und der Expertise im Bereich psychischer Gesundheit sowie der Marketing- und Finanzkraft von Mavie bietet optimale Chancen für wertschaffendes Wachstum. Gemeinsam werden wir unseren Kunden noch umfangreichere Gesamtlösungen anbieten können und unsere Position im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung weiter ausbauen.“

wellabe-Gründer Michael Theodossiou sagt über den neuen Mehrheitseigentümer: „Mit Mavie haben wir nun einen hochrenommierten strategischen Partner mit starkem Marktansatz und innovativer Produktlinie, der unsere Entwicklung massiv vorantreiben wird. Mavie teilt unsere Vision, denn wir beide möchten Menschen helfen, sich aktiv um ihre Gesundheit zu kümmern und ein möglichst gesundes Leben zu führen. Mit den Sana Kliniken haben wir zudem einen weiteren erfahrenen Partner an unserer Seite. Wir sehen uns daher besser als jemals zuvor aufgestellt, um unser Angebot zu erweitern und neue Einsatzszenarien zu schaffen.“

wellabe: HealthTech-Startup für ein gesünderes Miteinander

Das 2018 in Deutschland gegründete HealthTech-Startup wellabe betreut aktuell rund 100 B2B-Kunden im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Mit Gesundheits-Check-ups am Arbeitsplatz, personalisierten, digitalen Präventionsprogrammen sowie mobilen Gesundheitsstationen gibt das Unternehmen Teilnehmer:innen einen umfassenden Einblick in ihren aktuellen Gesundheitsstatus. Daraus folgende datengestützte Empfehlungen sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer:innen zugeschnitten und unterstützen bei der nachhaltigen Lebensstiländerung. Insgesamt können so Risikofaktoren rechtzeitig identifiziert und Zivilisationskrankheiten proaktiv vorgebeugt werden. Eigentümer des Unternehmens sind der österreichische Gesundheitsdienstleister Mavie sowie SANA Kliniken AG, der drittgrößte private Klinikbetreiber in Deutschland.

Mavie Work: Nummer 1 in Österreich

Mavie Work ist ein führender Anbieter für betriebliche Gesundheitsförderung in Österreich und unterstützt Unternehmen und deren Mitarbeiter:innen auf dem Weg zu einer gesünderen Organisation. Zum Portfolio von Mavie gehört alles, was dem Gesund-Bleiben von Organisationen und deren Mitarbeiter:innen dient. Die Angebote sind ganzheitlich, umfassen körperliche wie mentale Gesundheit und reichen von modernen, niederschwelligen Diagnostikangeboten über Bewegungsangebote, mentales Coaching bis hin zur Ernährungsberatung. EAP (Employee Assistance Program) widmet sich in vertraulichen persönlichen Beratungen der mentalen Gesundheit der Mitarbeitenden. Führungskräfte werden mit Coachings, Seminaren und Trainings gefördert. Aktuell betreut Mavie rund 190 Unternehmen mit rund 145.000 Mitarbeiter:innen. Hinter Mavie stehen erfahrene und passionierte Gesundheitsexpert:innen, denen der nachhaltige und spürbare gesundheitliche Unterschied am Herzen liegt.

Mavie: innovativer gesamtheitlicher Gesundheitsanbieter

Mavie ist als Unternehmensgruppe seit 2020 aktiv. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, sich zu einem ganzheitlichen, modernen Gesundheitsanbieter zu entwickeln, der Menschen ein Leben lang beim Erhalt und der Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und begleitet. Dabei fokussiert Mavie auf Prävention (gesund bleiben) und Rehabilitation (gesund werden). Angebote stehen sowohl Endkunden (B2C) als auch Corporate Partnern (B2B) zur Verfügung. Aktiv ist Mavie bereits mit Angeboten wie Mavie Work, einem Anbieter für betriebliche Gesundheitsvorsorge mit rund 190 Unternehmenskunden in ganz Österreich. Ebenso zählt cura domo, österreichischer Marktführer in der 24-Stunden-Betreuung und Experte für aktives & betreutes Altern mit mehr als 2.500 Betreuer:innen, zum Portfolio. Ergänzt wird dieses durch MavieMe, innovative Heimtests für Blut und Darmmikrobioms, die beide bequem und niederschwellig von zu Hause aus durchführbar sind. Darüber hinaus kooperiert Mavie mit der PremiQaMed Gruppe bei der Entwicklung von Gesundheitsdienstleistungen wie dem Health Mobil, ein mobiles Gesundheitsservice für Unternehmen.

Als gesamtheitlicher Gesundheitsanbieter und strategischer Investor setzt Mavie auf bestehende Geschäftsmodelle und Innovationen gleichermaßen, wobei Mavie diese identifiziert, entwickelt und skaliert, um sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Mavie sieht sich als Innovator sowie Businesspartner und beteiligt sich an Unternehmen, die zum strategischen Fokus im Gesundheitsbereich passen und mit denen in der Zusammenarbeit gemeinsame Geschäftsmodelle aufgebaut werden können.

