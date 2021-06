DA Direkt

Camping-Boom - Tipps für die Urlaubsreise mit dem Wohnmobil

3 Audios

210608_BmE_Wohnmobile.mp3

MP3 - 1,9 MB - 02:02 Download

210608_OTP_Wohnmobile.mp3

MP3 - 2,2 MB - 02:25 Download

210608_Umfrage_Wohnmobile.mp3

MP3 - 635 kB - 00:40 Download

Ein Dokument

Oberursel (ots)

Anmoderationsvorschlag: Ab in den Urlaub - und wenn es geht, dann am liebsten mit einem Wohnmobil. Die sind gerade voll angesagt: 10.000 wurden allein im ersten Quartal 2021 neu zugelassen. Und man muss kein Genie sein, um zu sagen: Es könnte eng werden mit den Stellplätzen in den klassischen Urlaubsgebieten. Jessica Martin verrät Ihnen, was für eine Urlaubsreise mit dem eigenen oder dem gemieteten Wohnmobil wichtig ist.

Sprecherin: Wohnmobile erleben gerade einen Boom. Damit ist man im Urlaub mobil, unabhängig und kann Abstand zu anderen Menschen halten.

O-Ton 1 (Bernd Engelien, 19 Sek.): "Doch wer bislang eigentlich nur mit dem PKW unterwegs war, der muss sich erst mal mit dieser Größe vertraut machen. Wohnmobile sind generell mal schnell sechs oder gar sieben Meter lang, manche sogar noch länger. Und vor allen Dingen sind sie viel breiter als PKW - und das erfordert Übung beim Rangieren, beim Einparken oder Überholen."

Sprecherin: So Bernd Engelien vom Direktversicherer DA Direkt. Beim Überholen bitte daran denken, dass für Wohnmobile die gleichen Regeln gelten wie für LKW.

O-Ton 2 (Bernd Engelien, 15 Sek.): "Zudem sprechen die Bremsen von Wohnmobilen anders an als bei einem PKW - und man muss besonders aufpassen, wie die Mobile beladen werden. Also: Schweres gehört fest verzurrt nach unten - und die Beladungsgrenze darf nicht überschritten werden. Das wird schnell nicht nur gefährlich, sondern auch teuer."

Sprecherin: Wie bei wertvollen Kameras und Schmuckstücken, die Einbrecher und Diebe anlocken. Die kommen zwar meistens nicht direkt aus den Reihen der geselligen und hilfsbereiten Camper, ...

O-Ton 3 (Bernd Engelien, 21 Sek.): "... aber wer mal auf einem einsamen Parkplatz übernachten will oder muss, der sollte tatsächlich Fenster und Türen gut verschließen, sicherheitshalber vielleicht auch mal von innen mit einem Spanngurt verzurren. Natürlich kann man diese Einbrüche nicht immer abwenden, aber hier ist wirklich umsichtiges Handeln gefragt - und da muss man wirklich vorbeugend handeln."

Sprecherin: Grundsätzlich ist für die Zulassung eines Wohnmobils wie beim Auto eine Haftpflicht-Versicherung gesetzlich vorgeschrieben. Weiteren Schutz bietet eine freiwillige Voll- oder Teilkasko-Versicherung.

O-Ton 4 (Bernd Engelien, 28 Sek.): "Die Teilkasko versichert das Gefährt bei Diebstahl oder bei Schäden durch Naturgefahren, wie zum Beispiel bei Hagel oder Sturm. Und in der Vollkasko sind dann auch Schäden am Wohnmobil versichert, die durch eigenes Verschulden entstehen, beispielsweise dann, wenn man irgendwo aneckt. Und das kann bei dieser Größe der Fahrzeuge durchaus mal passieren. Aber wenn man sich da vor Fahrtbeginn gut versichert und vor allen Dingen beraten lässt, dann kann man absolut sorglos in den Urlaub fahren."

Abmoderationsvorschlag: Wenn auch Sie mit dem Wohnmobil sorgenfrei in den Urlaub starten wollen: Mehr Infos dazu gibt's im Netz unter www.da-direkt.de.

Original-Content von: DA Direkt, übermittelt durch news aktuell