Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach verlangt mehr Flexibilität für Schulen in der Corona-Krise. "Wir werden mit großer Sicherheit im ersten Halbjahr 2021 einen Impfstoff für Risikogruppen haben. Schüler gehören nicht dazu. Sie sind bislang nicht Teil der Impfstudien", sagte Lauterbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die für Erwachsene unbedenklichen Impfstoffe würden daher für Kinder nicht ausreichend sicher getestet sein. "Daher müssen die Schulen noch viele Monate lang sicherstellen, dass sie nicht zu Brennpunkten der Pandemie werden", betonte Lauterbach.

Eine Möglichkeit sieht der Mediziner in der Aufteilung von Klassen: Die Kultusminister sollten den Schulen mehr Möglichkeiten geben, die Klassengröße flexibel zu gestalten. "Kommt es dann zu einem Infektionsfall, könnte der Unterrichtsausfall um zwei Drittel reduziert werden. Zudem braucht es mobile Luftfilteranlagen für alle engen Klassenräume, die schlecht zu lüften sind. Der Umbau fester Klimaanlagen in Schulen ist Wunschdenken, so viel Zeit haben wir nicht", stellte Lauterbach fest.

