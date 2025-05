Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH

Finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand: Stephan Gerlach über die Vorteile von Immobilieninvestitionen

Für viele Menschen reicht die gesetzliche Rente kaum aus, um im Alter den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Steigende Lebenshaltungskosten und unsichere Finanzmärkte verschärfen das Problem zusätzlich. Wie lässt sich in solchen Zeiten ein stabiles Einkommen für den Ruhestand sichern? Genau dieser Frage widmet sich der Immobilienexperte Stephan Gerlach in seinem Buch „Die Immobilienformel“. Warum Immobilien die beste Altersvorsorge sind, verrät der folgende Beitrag.

Die Sorge um die finanzielle Sicherheit im Alter beschäftigt viele Menschen – und das zu Recht. Denn das traditionelle Modell der Altersvorsorge gerät zunehmend unter Druck. Während die Lebenserwartung steigt, schrumpft gleichzeitig die Zahl der Beitragszahler. Deutschland steckt in einem demografischen Wandel: Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Rentner finanzieren. Das belastet das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung enorm. Die Folge: Sinkende Rentenniveaus, steigende Lebenshaltungskosten und zunehmende Steuerbelastung – selbst im Ruhestand. „Wer sich alleine auf die gesetzliche Rente verlässt, steuert auf finanzielle Unsicherheit im Alter zu“, warnt Stephan Gerlach, Geschäftsführer der Gerlach Immobilien Gruppe (GIG). „Es braucht tragfähige Alternativen, wenn man den Ruhestand wirklich sorgenfrei genießen möchte.“

„Immobilien bieten eine der wenigen Möglichkeiten, um ein inflationsgeschütztes Einkommen für den Ruhestand aufzubauen“, fährt der Immobilienexperte fort. „Wer frühzeitig in Sachwerte investiert, schafft sich damit eine stabile Altersvorsorge.“ Mit der Hanseatischen Invest eG, einem Tochterunternehmen der Gerlach Immobilien Gruppe, ermöglicht Stephan Gerlach private Beteiligungen an ausgewählten Immobilienprojekten. Anleger profitieren dabei von einer kurzen Mindestlaufzeit, einer festen Verzinsung in Höhe von sieben Prozent und einem unkomplizierten Investitionsprozess. Ziel der Hansea Invest eG ist es, Menschen beim langfristigen Vermögensaufbau mit Immobilien zu unterstützen – und zugleich zur Aufwertung des Wohnraums in Deutschland beizutragen. Zusätzlich engagiert sich der Immobilienexperte beim Start-up FinEstHub, einer innovativen Plattform, die den Finanzmarkt transparenter machen und die Kapitalbeschaffung effizienter gestalten möchte. Als Fachautor hat Stephan Gerlach mit „Die Immobilienformel“ zudem ein praxisorientiertes Buch veröffentlicht, das es Investoren ermöglicht, mit überschaubarem Kapital renditestark und risikoarm in Immobilien zu investieren.

Immobilien als Instrument für finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand

„Immobilien gelten seit jeher als solide Säule der Altersvorsorge – und das aus gutem Grund“, sagt Stephan Gerlach. „Im Gegensatz zu vielen anderen Anlageformen bieten sie die Möglichkeit, sich bereits während der Erwerbsphase eine stetige Einkommensquelle aufzubauen.“ Monatliche Mieteinnahmen wachsen in der Regel mit der Inflation mit – und sorgen so für einen inflationsgeschützten Cashflow. Darüber hinaus überzeugen Immobilien durch ihren Charakter als Sachwert: Während Aktien und Fonds starken Schwankungen unterliegen, behalten Immobilien ihren realen Wert – selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Ein weiterer Vorteil liegt im sogenannten Hebeleffekt: Anleger können durch kluge Finanzierungsstrategien auch mit wenig Eigenkapital große Vermögenswerte aufbauen. Wer frühzeitig eine Immobilie kauft und die Finanzierung richtig plant, kann zum Renteneintritt eine abbezahlte Immobilie besitzen, die dann als sichere Einnahmequelle dient. Hinzu kommen steuerliche Vorteile wie absetzbare Betriebskosten, Abschreibungen oder gezielte Optimierungsmöglichkeiten, die das Nettovermögen zusätzlich stärken. All das macht Immobilien zu einem wirkungsvollen Instrument für finanzielle Unabhängigkeit im Alter.

Mit der „Immobilienformel“ den richtigen Weg finden

Trotz aller Vorteile schrecken viele Menschen vor dem Einstieg in Immobilieninvestitionen zurück – aus Angst, die Kapitalanlage sei kompliziert oder riskant. Genau hier setzt „Die Immobilienformel“ von Stephan Gerlach an. Das Buch bietet eine leicht verständliche Anleitung für alle Menschen, die den Weg in die Immobilienwelt wagen möchten. Von der richtigen Objektauswahl über die Finanzierung bis hin zur langfristigen Optimierung begleitet es Schritt für Schritt durch den gesamten Investitionsprozess. Besonders hilfreich sind dabei die praxisnahen Finanzierungsstrategien, mit denen sich auch mit begrenztem Eigenkapital ein solider Einstieg realisieren lässt.

Zusätzlich zeigt „Die Immobilienformel“, wie typische Fehler vermieden und Stolperfallen frühzeitig erkannt werden können. Auch steuerliche Aspekte kommen nicht zu kurz: Leser erfahren, wie sich Immobilieninvestments so strukturieren lassen, dass sie maximal profitabel sind. Der Fokus liegt dabei auf langfristiger Planung und nachhaltigem Vermögensaufbau – mit dem Ziel, im Ruhestand ein sicheres Einkommen zu erzielen.

Immobilien als Investition in die Zukunft

Es bleibt festzuhalten, dass sich Anleger, die im Alter finanziell unabhängig sein möchten, nicht alleine auf die gesetzliche Rente verlassen sollten. Denn die Realität zeigt: Wer nicht privat vorsorgt, muss im Alter deutlich zurückstecken. Immobilien bieten hier eine ideale Lösung: Sie ermöglichen es, ein stabiles Einkommen für den Ruhestand aufzubauen. Mit „Die Immobilienformel“ möchte Stephan Gerlach möglichst viele Menschen dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, weshalb er das Buch online kostenfrei zur Verfügung stellt.

Dass sich die Lektüre lohnt, zeigt nicht zuletzt die Erfahrung des Fachautors: Stephan Gerlach ist seit vielen Jahren in der Finanzwelt zu Hause. Als Geschäftsführer der Gerlach Immobilien Gruppe hat er es sich zur Aufgabe gemacht, bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen und Investoren zugleich stabile Renditen zu ermöglichen. „Es ist nie zu früh, aber auch nie zu spät, um mit Immobilien den Grundstein für finanzielle Freiheit im Alter zu legen“, sagt Stephan Gerlach. „Wer heute handelt, sichert sich morgen eine sorgenfreie Zukunft.“

