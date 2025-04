Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH

Immobilien als Goldgrube – 5 Faktoren, die den Wert deutlich steigern

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Eine Immobilie kann weit mehr sein als nur ein Zuhause – für viele ist sie eine lukrative Kapitalanlage. Doch viele Eigentümer konzentrieren sich bei der Wertsteigerung nur auf Lage und Wohnfläche – dabei gibt es weit weniger offensichtliche Hebel, die eine Immobilie attraktiver und teurer machen können.

Viele unterschätzen, wie stark durchdachte Details den Wert beeinflussen. Ein einladender Garten, eine gut durchdachte Beleuchtung oder moderne Smart-Home-Lösungen machen eine Immobilie für Käufer deutlich attraktiver – oft ohne riesige Investitionen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche 5 entscheidenden Faktoren den Wert einer Immobilie beeinflussen.

Mit der Außenwirkung den ersten Eindruck verbessern

Für den wichtigen, ersten Eindruck gibt es nur eine Gelegenheit – und den machen sich Interessenten meist schon an der Grundstücksgrenze. Durch einen ordentlichen Vorgarten, eine saubere Einfahrt und eine frische Bepflanzung demonstrieren Verkäufer Sorgfalt und schaffen Vertrauen. Auch einfache Maßnahmen wie ein neuer Briefkasten oder ein frischer Zaunanstrich wirken sich bereits positiv auf den ersten Eindruck aus.

Mit smarter Technik den Komfort erhöhen

Immobilien, die mit smarten Technologien ausgestattet sind, wirken modern und attraktiv. Besonders begehrt sind automatisierte Heizsysteme, intelligente Beleuchtungslösungen und die Möglichkeit, per App die Gegensprechanlage der Haustür zu bedienen. Maßnahmen sollten also den Komfort erhöhen, zur Sicherheit der Hausbesitzer beitragen und die Energieeffizienz erhöhen. Nahezu alle Technologien können dabei auch modular nachgerüstet werden und so den Wert einer Immobilie nachträglich erhöhen.

Mit Nachhaltigkeit auf die Zukunft setzen

Nachhaltigkeit ist zu einem wichtigen Kaufkriterium auf dem Immobilienmarkt geworden. Erfahrungswerte zeigen, dass immer mehr Käufer auf energetische Standards wie Heizsysteme mit geringem CO2-Ausstoß oder alternative Energieformen wie Solaranlagen setzen. Verständlich, denn eine Ausstattung mit dreifach verglasten Fenstern, einer Wärmepumpe oder einer guten Dämmung ist doppelt vorteilhaft: Sie erhöht den Marktwert und senkt die Betriebskosten. Verkäufer können solche Maßnahmen schon überraschend günstig nachrüsten, weil sie oftmals staatliche Förderprogramme in Anspruch nehmen können.

Mit flexiblen Grundrissen verschiedene Bedürfnisse erfüllen

Heute ein Homeoffice-Bereich, morgen ein Kinderzimmer und in einigen Jahren ein ausgebauter Dachboden, damit der Nachwuchs genug Platz hat – Immobilien, die flexible Grundrisse aufweisen, erweisen sich als besonders beliebt auf dem Immobilienmarkt. Verkäufer sollten in Inseraten auch auf die vielfältigen Möglichkeiten hinweisen, denn Käufer schätzen Objekte mit Potenzial für ihre weiteren Lebenspläne automatisch höherwertig ein.

Mit Licht und Farbe die Emotionen ansprechen

Helle Farben lassen Räume offen und einladend wirken, warme Beleuchtung weckt eine wohlige Stimmung und mit Spots können gezielt Akzente gesetzt werden - wer es versteht, mit Licht und Farben eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, präsentiert seine Immobilie von der besten Seite. Gerade für die Objektfotos und bei Besichtigungen sollten die Räume entsprechend sorgfältig vorbereitet werden, beispielsweise durch dimmbares Licht, das an die Tageslichtverhältnisse angepasst werden kann.

Fazit: Kleine Stellschrauben, große Wirkung

Oftmals braucht es keine aufwendigen und teuren Umbauten, um den Wert einer Immobilie zu steigern - kleine, gezielte Veränderungen, basierend auf einem geschulten Blick für die Details, sind meist völlig ausreichend. Dennoch sollten Investitionen geplant erfolgen. Vielversprechend sind dabei die Bereiche Funktionalität, Zukunftssicherheit und Atmosphäre. Letztlich müssen alle Maßnahmen darauf abzielen, den ersten Eindruck der Immobilie zu verbessern, denn Käufer entscheiden nicht nur nach dem Preis, sondern auch danach, ob sie sich das Objekt als Zuhause vorstellen können.

Über Stephan Gerlach:

Stephan Gerlach ist der Gründer der Gerlach Immobiliengruppe und spezialisiert auf den Kauf, die Renovierung und den Verkauf von Immobilien. Sein Ziel: Er möchte so vielen Menschen wie möglich zu Immobilien verhelfen, die eine sichere und renditestarke Möglichkeit des Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge darstellen. Dazu bietet er seinen Kunden ein Komplettpaket für Immobilien als Kapitalanlage – sein Team übernimmt den gesamten Prozess mit allen damit verbundenen Aufgaben. Dabei setzt er auf ein Konzept, das mehr Rendite bei weniger Risiko und ohne Aufwand gewährleistet. Mehr Informationen unter: https://gerlachgroup.de/

Original-Content von: Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH, übermittelt durch news aktuell