Neue ARAG Tierkrankenversicherung: Optimaler Schutz für Hunde und Katzen

Innovative Rückwärtsdeckung und erweiterte Leistungen

Düsseldorf (ots)

Bis zu drei Monate Rückwärtsschutz im Komfort- und Premium-Tarif

Erhöhte Erstattungslimits bei besonderen Erkrankungen

Flexible Selbstbeteiligungsmodelle

Optionaler Baustein Zahn-Schutz für Hunde und Katzen

HaustierPlus im Premium-Tarif: Kleintiere und Exoten inklusive

Neuheit: Rückwärtsdeckung im Komfort- und Premium-Tarif

Ab sofort profitieren Hunde- und Katzenhalter von einer innovativen Rückerstattungsregelung. Wer innerhalb von drei Monaten nach einem Tierarztbesuch eine ARAG Tierkrankenversicherung im Komfort- oder Premium-Tarif abschließt, kann sich die bereits entstandenen Behandlungskosten rückwirkend erstatten lassen. Diese Neuerung gilt für medizinische Leistungen wie die Behandlung von Bissverletzungen, Frakturen oder Vergiftungen. Bislang war eine Erstattung erst nach Vertragsabschluss und einer Wartezeit möglich.

"Haustiere sind mehr als nur Tiere - sie sind Teil der Familie. Darauf reagieren wir mit unserer modernen Versicherungslösung, die auch ohne vorherige Tierkrankenversicherung nachträglich die Kosten nach einem Tierarztbesuch übernimmt", erläutert Dr. Matthias Maslaton, Vorstandsmitglied Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE. "Wie wichtig eine Rückwärtsversicherung für Tierbesitzer ist, bestätigt auch unsere aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage unter 2.050 Haustierbesitzern in Deutschland", so Maslaton weiter. 47 Prozent der befragten Personen gaben an ein Tier zu besitzen. Davon zeigt die große Mehrheit - ganze 63 Prozent - ein großes Interesse an einem rückwirkenden Versicherungsschutz für ihre Haustiere.

Flexible Versicherung mit erhöhten Leistungen

Die neue Generation der ARAG Tierkrankenversicherung bietet dem Kunden zukünftig noch mehr Flexibilität. Neben den Versicherungsvarianten ARAG TierProtect und ARAG TierProtect OP in den Tarifen Basis, Komfort und Premium können Tierhalter ab sofort ihre Selbstbeteiligung individuell festlegen: Statt einer prozentualen Beteiligung stehen feste Beträge von 0, 150 oder 250 Euro pro Versicherungsjahr zur Auswahl. Darüber hinaus hat die ARAG das Erstattungslimit für spezielle Leistungen bei besonderen Erkrankungen im Premium-Tarif von 300 Euro auf bis zu 5.000 Euro je Vertragslaufzeit erhöht. Nach einer Wartezeit von sechs Monaten übernimmt die ARAG die Kosten, wenn eine angeborene Gaumenspalte oder ein Leistenbruch tierärztlich behandelt werden.

Mehr Schutz durch zusätzliche Leistungen

Die ARAG hat ihre neue Generation von Tierkrankenversicherungen mit zusätzlichen Leistungen ausgestattet, um ihren Kunden noch mehr Sicherheit zu bieten. Ab sofort werden im Komfort-Tarif bis zu 500 Euro und im Premium-Tarif bis zu 1.000 Euro pro Vertragslaufzeit für Orthesen und vergleichbare Hilfsmittel übernommen. Ein weiteres Highlight ist die Erstattung von Transportkosten nach Unfällen bis zu 100 Euro pro Versicherungsjahr. Neu im Premium-Tarif ist eine Reiseabbruch- und Reiserücktrittsversicherung: Sollte das Tier kurz vor oder während einer Reise wegen eines Unfalls operiert werden müssen, erstattet die ARAG bis zu 500 Euro jährlich.

Optionaler Zahnbaustein für Hunde und Katzen

Der neue Zahnbaustein für Hunde und Katzen stellt sicher, dass Tierhalter im Falle einer Zahnerkrankung oder eines Unfalls des Tieres, bei dem das Gebiss des Tieres beschädigt oder beeinträchtigt wurde, auf umfassende Unterstützung zählen können. Zu den Leistungen des optional hinzuwählbaren Zahnbausteines gehören Zahnextraktionen, Wurzelbehandlungen, die Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien sowie Zahnfüllungen.

HaustierPlus-Deckung für Kleintiere und Exoten

Im Premium-Tarif der neuen ARAG Tierkrankenversicherung sind neben dem versicherten Hund oder Katze ab sofort auch Kleintiere und exotische Haustiere, wie etwa Wellensittiche, Kaninchen oder Reptilien, abgesichert. Wichtiges Plus: Pro Versicherungsjahr sind Zahnbehandlungen bis maximal 200 Euro, unabhängig vom Zahnbaustein, inklusive. Eine im Tierversicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung entfällt dann.

Preisvorteil für Assistenz- und Therapiehunde

Die neue Tarifgeneration der ARAG Tierkrankenversicherung erfüllt gezielt die aktuellen Marktanforderungen und passt sich optimal den Bedürfnissen der Kunden und ihrer Tiere an. Neben einem umfassenden Leistungsspektrum und hoher Flexibilität ist darüber hinaus der Preisvorteil für Besitzer von Begleit-, Blinden-, Rettungs- oder Therapiehunden hervorzuheben, die einen Rabatt von 15 Prozent bei der Versicherungsprämie erhalten.

