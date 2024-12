Saudi Tourism Authority

Die saudische Tourismusbehörde : Saudi-Arabien, willkommen in Arabien" bereitet sich darauf vor, die Welt zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2034 willkommen zu heißen

Nach der heutigen offiziellen Bekanntgabe Saudi-Arabiens als Gastgeberland der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2034 freut sich Saudi, Welcome to Arabia, die offizielle Reisezielmarke der saudischen Tourismusbehörde (STA), Fussballfans aus aller Welt willkommen zu heißen, um die herzliche Gastfreundschaft und die lebendige Kultur des Herzens von Arabien zu erleben.

„Wir freuen uns unglaublich darauf, Gastgeber für das größte Sportereignis der Welt zu sein", sagt Saudi Tourism Authority CEO, Fahd Hamidaddin. „Saudi-Arabien begrüßte im Jahr 2023 über 100 Millionen Besucher und ist das am schnellsten wachsende Tourismusziel in der G20. Als das Herz Arabiens freuen wir uns darauf, Besucher willkommen zu heißen, die unser wunderschönes Land und die Vielfalt seiner Wunder erleben möchten - von den Bergen von Aseer über das schimmernde Wasser des saudischen Roten Meeres bis hin zu den riesigen Dünen - unser menschliches und natürliches Erbe wird sie blenden und inspirieren. Unser dynamischer Tourismussektor sorgt dafür, dass Besucher an allen Kontaktpunkten ein nahtloses Erlebnis haben, und wir laden die Welt ein, den Zauber Saudi-Arabiens jetzt zu erleben. Ob Adrenalin, Kultur oder Entspannung, ein Besuch im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft bietet einen Vorgeschmack auf Saudi-Arabien und unsere berühmte Gastfreundschaft, wo wir jeden mit offenen Herzen einladen, die herzlichste saudische Gastfreundschaft zu erleben".

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2034 wird das erste Mal sein, dass das Turnier mit 48 Mannschaften von einem einzigen Land ausgerichtet wird. Zu den saudischen Gastgeberstädten gehören Riad, das moderne Unterhaltung mit historischen Schätzen in Diriyah verbindet, Dschidda mit dem schimmernden Roten Meer und Al Balad, dem Charme des historischen Dschidda, Al Khobar mit seinen ruhigen Stränden und kulturellen Sehenswürdigkeiten, Abha mit seinen üppigen Landschaften und Abenteueraktivitäten und NEOM mit seinen futuristischen Innovationen. Alle Austragungsstädte werden die Fußballfans mit hochmodernen Stadien, erstklassigen Einrichtungen, lebhaften Fanfesten und einem vielfältigen kulturellen Angebot in ihren Bann ziehen.

Zur Feier der erfolgreichen Bewerbung Saudi-Arabiens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2034 organisierte STA an wichtigen internationalen Orten wie dem Londoner Piccadilly Circus und dem ikonischen Springbrunnen der Dubai Mall lebhafte Aktivitäten mit saudischen Flashmobs, die die reiche Kultur des Landes präsentierten und die Austragungsorte der Spiele in den Vordergrund rückten. Im Inland fanden die Feierlichkeiten an fünf symbolträchtigen Orten statt: Salwa Palace, Historic Jeddah, Hegra, Rijal Almaa und Ithra, die die Öffentlichkeit einladen, diesen historischen Meilenstein zu feiern. Die STA lancierte auch einen Kurzfilm, der die Welt einlädt, die Wärme und das Wunder Saudi-Arabiens zu erleben, und der die Freude, den Stolz und die Aufregung im ganzen Land zum Ausdruck bringt.

Mit einer leidenschaftlichen Fußballfangemeinde und einer wachsenden Zahl von Sportereignissen von Weltrang, die im Land stattfinden, teilt Saudi-Arabien sein geschichtsträchtiges Erbe und seine lebendige Kultur mit der Welt. Von den atemberaubenden Landschaften des saudischen Roten Meeres - mit seinen 1.800 km unberührter Küste, weitläufigen Wüstendünen und Gebirgsschluchten - über die historischen Wunder von AlUla, wo Kulturerbe auf Natur trifft, bis hin zum kosmopolitischen Zentrum Jeddah, wo Moderne und Tradition auf wunderbare Weise miteinander verschmelzen, und dem pulsierenden Leben der Hauptstadt Riad können Besucher in diesem ganzjährig geöffneten Reiseziel ein Land erkunden, das reich an Kultur, Geschichte und atemberaubenden Erfahrungen ist.

Die STA arbeitet eng mit Partnern aus dem gesamten Tourismusbereich zusammen, um ein nahtloses und angenehmes Erlebnis für alle Besucher zu gewährleisten. Dazu gehören verbesserte Flugverbindungen, vereinfachte Visumsprozesse und ein breites Angebot an Unterkünften für unterschiedliche Budgets und Vorlieben. Mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit ist Saudi-Arabien bestrebt, ein Turnier zu veranstalten, das den Geist des Fußballs zelebriert und ein positives Vermächtnis für kommende Generationen hinterlässt.

Saudi, Welcome to Arabia ist eine dynamische Verbrauchermarke, die sich dafür einsetzt, Saudi-Arabien mit der Welt zu teilen und Reisende dazu einzuladen, alles zu erkunden, was das Land zu bieten hat. Aufgabe der Marke ist es, die Tourismusindustrie des Landes durch Sensibilisierungskampagnen voranzutreiben und ein umfassendes Angebot an Informationen und Ressourcen für Reisende bereitzustellen, damit diese unvergessliche Reisen planen und genießen können. Als das am schnellsten wachsende Reiseziel der Welt ist Saudi-Arabien, das Herz Arabiens, das aufregendste neue Ganzjahresreiseziel.

