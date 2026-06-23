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go-e steigt in die Riege der Top 10 AC-Ladeanbieter in Europa auf

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München (ots)

In Deutschland und Österreich bestätigt go-e erneut die Marktführerschaft in der Sparte fahrzeugunabhängiger Ladelösungen fürs Laden im Einfamilienhaus - auch der Anteil professioneller und kommerzieller Anwendungen wächst.

Mit einem Marktanteil von 3% positioniert sich der österreichische Anbieter von smarten AC-Ladelösungen für E-Autos erstmals europaweit unter den Top 10. Das geht aus einer aktuellen Studie des unabhängigen britischen Marktforschungsinstituts LCP Delta hervor. Damit zählt go-e nun offiziell zu den europäischen Top-Anbietern von Ladekonzepten für den privaten und professionellen Einsatz. Laut dem britischen Marktanalysten bleibt go-e weiterhin - wie bereits 2023 und 2024 - der führende fahrzeugunabhängige Hersteller von AC-Ladelösungen fürs Home Charging in Deutschland und Österreich.

Als einzigartigen Erfolgsfaktor nennt go-e CEO Erik Yesayan die hervorragende Integrationsfähigkeit der go-e Wallboxen in andere Systeme: "Unsere Wallboxen und Softwarelösungen sind bewusst so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Backend- , Energiemanagement- oder Abrechnungssystemen zusammenarbeiten." Dies habe den Vorteil, dass sich Energiemanagementsysteme leicht nachrüsten, neu einbauen oder skalieren und mit Abrechnungssystemen kombinieren lassen können, so Yesayan: "Dabei legen wir immer Wert auf einfache und komfortable Bedienbarkeit - von der Installation bis zum Einsatz im Alltag."

Die diesjährige Gestaltung des go-e-Messestandes B6.220 auf der Power 2 Drive / Smarter E in München stellt dementsprechend den Gedanken von Vernetzbarkeit und Kooperation in den Mittelpunkt: Stellvertretend für viele Partner sind auf einer "go-e Ecosystem Wall" 22 voll integrierte Unternehmen aufgeführt. "Wir sind stolz darauf, dass europaweit fast im Wochentakt ein neuer Integrationspartner dazukommt", so Yesayan.

Einen weiteren Erfolgsbaustein sieht Yesayan in der Tatsache, dass das go-e Produktportfolio mittlerweile für jede Anforderung maßgeschneiderte Ladelösungen bereithält - für den professionellen Einsatz etwa der MID-konforme go-e Charger PRO CABLE 11 kW, optional auch mess- und eichrechtskonform als go-e Charger PRO CABLE ME 11 kW. Die exakten Messwerte des Stromzählers sowie der Manipulationsschutz erlauben die gesetzeskonforme Abrechnung von kWh für den anspruchsvollen kommerziellen Einsatz. Beide Produkte sowie die damit verbundenen Softwarelösungen werden international stark nachgefragt - etwa im Einsatz für Unternehmensflotten, Mehrfamilienhäuser, Parkplatzmanagement, Hotelparkplätze, Abrechnung von Dienstfahrzeugen und mehr. Beliebt für den Privathaushalt ist der neue go-e Charger CORE. Wie die Charger der PRO-Familie ist die Ladestation mit einem integrierten 6-Meter-Typ-2-Kabel ausgestattet und hardwareseitig nach ISO 15188 für bidirektionales Laden vorbereitet. Er ist, ebenso wie die anderen go-e-Produkte, ab heute bis einschließlich Donnerstag in München auf der Power 2 Drive / The Smarter E ausgestellt, Europas wichtigster Messe rund um Erneuerbare Energien & E-Mobilität.

Über go-e

go-e stellt seit 2017 mehrfach preisgekrönte Ladelösungen her (ADAC, Stiftung Warentest, Auto Bild, etc.). Europaweit beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeiter, u.a. am Produktionsstandort/Firmensitz in Feldkirchen in Kärnten, in Graz, Berlin und Schweden.

Kunden und Kundinnen aus ca. 30 Ländern können Ladetechnologie von go-e über ein stetig wachsendes Netzwerk aus Partnern, Wiederverkäufern und Spezialanbietern erwerben. Werten wie innovativer Entwicklung, Inspiration zu nachhaltigem Handeln und intuitiven Produktanwendungen sieht sich go-e verpflichtet.

Nach mehreren unabhängigen Studien ist go-e seit 2023 Marktführer im Bereich fahrzeugunabhängiges Home Charging in Deutschland und Österreich. und auch in anderen europäischen Ländern, unter anderem Italien, Schweden, Finnland, Luxemburg, der Türkei und Bulgarien, gut positioniert.

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