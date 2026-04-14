Ernährungswandel

pwe: Neue digitale Arbeitsumgebung vernetzt Akteure aus Politik, Wissenschaft, Ernährung und Gesundheit

Leipzig (ots)

Studien, Förderprogramme, Veranstaltungen, Fortbildungen, politische Initiativen, Pressemitteilungen und Fachbeiträge entstehen heute in hoher Frequenz und sind über zahlreiche Quellen verstreut. Akteure stehen damit vor der Herausforderung, relevante Entwicklungen nicht nur frühzeitig zu erkennen, sondern diese auch intern einzuordnen, im Team zu teilen und für Projekte und Kommunikation zu nutzen.

Genau hier setzt pwe an: Nach erfolgreicher Beta-Phase startet jetzt eine neue digitale Plattform, die verstreute Entwicklungen aus Politik, Wissenschaft, Ernährung und Gesundheit fortlaufend bündelt und in einer leicht bedienbaren Arbeitsumgebung für Marktbeaobachtung, Zusammenarbeit und Kommunikation nutzbar macht.

Die Distribution eigener Inhalte an interne und externe Verteiler ist ebenfalls Bestandteil der pwe Lösung. Mit der Plattform können damit Beiträge, Pressemitteilungen, Bekanntmachungen oder Veranstaltungen vorbereitet, organisiert, veröffentlicht und distribuiert werden.

Im Arbeitsalltag unterstützt die Plattform dabei, relevante Entwicklungen laufend zu erkennen, Themen zu strukturieren, Akteure und Netzwerke sichtbar zu machen und Informationen innerhalb von Teams und außerhalb der Organisation zu kommunizieren. Damit entsteht eine gemeinsame, nachvollziehbare Arbeitsgrundlage für Themen, Projekte und Abstimmungen.

Mit diesem Leistungsangebot richtet sich pwe an öffentliche Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Unternehmen sowie Akteure aus Wissenschaft, Politik, Ernährung und Gesundheit.

"Deutschland hat bei der Digitalisierung deutlich an Fahrt aufgenommen und viele wertvolle Initiativen angestoßen. Nun gilt es, dass diese Fortschritte auch in Ergebnisse überführt werden. Mit pwe befreien wir Teams von zeitintensiven Aufgaben und schaffen damit Raum für echte Gestaltung.", Daniel Pichel Head of Digital Innovation bei Ernährungswandel Digital

Die Plattform wurde heute für den Produktivbetrieb geöffnet und wird nun kontinuierlich erweitert. Geplante Erweiterungen umfassen die KI-gestützte Analyse und Strukturierung von Marktdaten sowie innovative Kommunikationslösungen. Dabei kommen auch die "AI translation and language tools" der Europäischen Kommission zum Einsatz.

Zur Plattform: pwe.de

Zusammenarbeit mit DEUTSCHLAND.DIGITAL

Im Zuge des Launchs wird pwe über den Marktplatz DEUTSCHLAND.DIGITAL zugänglich gemacht. Dieser wird vom Fraunhofer IESE betrieben und bringt digitale Lösungen mit den Bedürfnissen öffentlicher Einrichtungen zusammen und erleichtert den Zugang zu innovativen Anwendungen.

"Digitale Transformation braucht keine weiteren Datensilos, sondern intelligente Ökosysteme. Unsere Lösungen sowie Dienstleitungen auf dem Marktplatz sind der Schlüssel, um Anbieter und Kommunen sowie öffentliche Aufgabenträger zu vernetzen und die Zusammenarbeit in der Verwaltung auf ein neues Level zu heben.", Fabienne Hammer vom Fraunhofer IESE

Über Ernährungswandel Digital

pwe wurde von Ernährungswandel Digital konzeptioniert und erstellt. Der Geschäftsbereich entwickelt digitale Lösungen an der Schnittstelle von Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Technologie. Ziel ist es, Ernährungsbildung, Prävention und nachhaltige Ernährung strukturell zu verankern und mit Hilfe digitaler Werkzeuge und Künstlicher Intelligenz zugänglich und skalierbar zu machen.

Zum Lösungsportfolio gehören unter anderem datenbasierte Plattformen, KI-gestützte Assistenzsysteme und digitale Lern- und Arbeitsumgebungen, die Informationen aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis zusammenführen.

Weitere Informationen: https://ewandel.com

Über DEUTSCHLAND.DIGITAL

DEUTSCHLAND.DIGITAL ist eine Plattform zur Vernetzung von Kommunen mit digitalen Lösungen sowie Dienstleistungen von Anbietern. Der Marktplatz ermöglicht es Kommunen, innovative digitale Anwendungen zu entdecken und für ihre eigenen Herausforderungen einzusetzen. Das Projekt wird vom BMLEH als Fördermittelgeber und des KomLE der BLE als Geschäftsstelle gefördert.

Weitere Informationen: https://www.deutschlanddigital.org/

Über Fraunhofer IESE

Verantwortlich für die Umsetzung des Markplatz DEUTSCHLAND.DIGITAL ist das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE, eines der weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Software- und Systementwicklungsmethoden.

Weitere Informationen: https://www.iese.fraunhofer.de/

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