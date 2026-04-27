Mitteldeutsche Zeitung

IG Metall kritisiert VW-Auftragsstopp für Zulieferer im Harz

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Autozulieferer (ots)

Die IG Metall kritisiert den Auftragsstopp von VW für die insolventen Harzer Zulieferer Bohai und Schlote. "Der Rückzug von VW ist absolut überraschend, es gab keine Vorwarnung", sagte Janek Tomaschefski, erster Bevollmächtigter der IG Metall in Halberstadt, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe).

Laut Tomaschefski habe der Autobauer bis zuletzt signalisiert, am Erhalt des Standortes in Harzgerode Interesse zu haben. "Das ist ein absoluter Tiefschlag", sagt der Gewerkschafter, den er so nicht hinnehmen will. "Wir werden prüfen, ob wir durch Arbeitsniederlegungen in den Zulieferwerken VW noch einmal an den Verhandlungstisch bekommen", kündigt er an.

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