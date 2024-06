4Cast GmbH & Co KG

4Cast GmbH & Co. KG präsentiert fortschrittliche Langzeitertragsbewertungen auf der EM-Power 2024

4Cast GmbH & Co. KG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Ertragsprognosen für erneuerbare Energien, stellt auf der diesjährigen EM-Power (eine Untermesse the smarter E Europe) in München vom 19. bis 21. Juni 2024 seine neuesten Innovationen vor. Mit der kürzlich eingeführten Lösung für Langzeitertragsbewertungen bietet 4cast eine präzise und effiziente Methode zur Optimierung von Wind- und Solarprojekten während der Planungsphase.

Die Notwendigkeit von Ertragsabschätzungen im Planungsprozess

Ertragsabschätzungen für einen Zeitraum von mehreren Jahren sind ein wesentlicher Bestandteil des Planungsprozesses von Windparks und Solaranlagen. Sie ermöglichen es, die Rentabilität eines Projekts zu bewerten, in dem der Ertrag der ausgewählten Standorte und Layouts bestimmt wird. Traditionelle Methoden sind zeitaufwendig und oft ungenau, was den Bedarf an innovativen Lösungen wie der von 4cast hervorgehobenen automatisierten Langzeitertragsbewertung unterstreicht.

Effizienz durch Automatisierung

4cast bietet eine automatisierte Lösung, die zeitaufwendige manuelle Schritte überflüssig macht und die Bewertungszeiträume erheblich verkürzt. Während herkömmliche Analysen bis zu 42 Tage in Anspruch nehmen können, liefert 4cast zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 5-8 Werktagen. Dies wird durch den Einsatz fortschrittlicher Automation und einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur ermöglicht.

Detailgenaue Bewertung für fundierte Investitionsentscheidungen

Die Lösung von 4cast berücksichtigt eine Vielzahl bautechnischer und standortbezogener Parameter, um genaue und verlässliche Bewertungen zu erstellen. Diese präzisen Vorhersagen bieten eine solide Grundlage für Investitionsentscheidungen und tragen dazu bei, das Risiko zu minimieren und den Erfolg von Wind- und Solarprojekten zu maximieren.

Umfassende Serviceleistungen

Zusätzlich zu den Hauptfunktionen der Langzeitertragsbewertungen bietet 4cast weitere Dienstleistungen, die die strategische Planung unterstützen:

Bereitstellung historischer Zeitreihen des Energieertrags zur umfassenden Bewertung der Energieproduktion über längere Zeiträume.

Analyse von historischen Datensätzen zur Identifikation standortspezifischer Muster.

Abschätzung von Ertragsverlusten bei Erweiterungen oder beim Repowering bestehender Anlagen.

Unterstützung für die Solarplanung

"Effizienz und Präzision sind Schlüsselfaktoren für die Planung und den langfristigen Erfolg von Solarprojekten", sagt Sascha Bauer, CEO der 4Cast GmbH & Co. KG. "Mit unserer neuen Lösung unterstützen wir unsere Kunden dabei, diese Ziele schneller zu erreichen und ihre Ertragsbewertungen nach neuestem wissenschaftlichem Stand zu optimieren."

Über 4Cast GmbH & Co. KG:

Die 4Cast GmbH & Co. KG ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Ertragsprognosen für erneuerbare Energien spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Potsdam nutzt innovative Technologien und datengesteuerte Modelle, um die Effizienz und Genauigkeit bei der Planung von Wind- und Solarparks zu verbessern.

Besuchen Sie uns auf der Intersolar Europe:

Datum: 19. bis 21. Juni 2024

Ort: München

Stand: B5.133

