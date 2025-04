Golden Vision GmbH

"Hongkong Powerman" Fortsetzung der Kultreihe feiert sein Deutschland-Debüt!

Oberursel (ots)

Hongkong Powerman (Originaltitel: Ghost Punting - Lucky Stars Ghost Encounter, 1992) erscheint zum ersten Mal überhaupt im deutschsprachigen Raum- ein absolutes Highlight für Fans des klassischen Hongkong-Kinos. Der Film kommt im modernen Digipack als Blu-ray + DVD auf den Markt oder digital im Video-on-Demand zum Kauf und Leihe.

Eine nostalgische Reise in die Welt der Lucky Stars - Waisenhaus-Gang

"Hongkong Powerman" ist die Fortsetzung der beliebten Lucky-Stars-Reihe, die in den 1980er-Jahren internationale Bekanntheit erlangte. Zu den bekanntesten Vorgängern des Films gehören die Klassiker "Winners & Sinners" (1983), "Tokyo Powerman" (1985, Originaltitel: My Lucky Stars) und "Powerman 2" (1985, Originaltitel: Twinkle Twinkle Lucky Stars), in denen u. a. Superstar Jackie Chan sowie die Kung-Fu- Stars Sammo Hung und Yuen Biao Teil des Casts sind. Aufgrund ihrer Mischung aus Comedy, herausragender Action und atemberaubenden Stunts wurden die Lucky-Stars-Filme nicht nur in ganz Asien, sondern auch in Deutschland zu Publikumshits, die oft im Fernsehen ausgestrahlt und vielfach auf VHS, DVD und Blu-ray veröffentlicht wurden.

Die Handlung - Geister, Gags und Gangster

In "Hongkong Powerman" erleben die Zuschauer ein weiteres Abenteuer der chaotisch-witzigen Waisenhaus-Gang, bestehend aus Fastbuck (Sammo Hung), Sandy (Richard Ng), Holzkopf (Eric Tsang), Rawhide (Stanley Fung) und Herb (Charlie Chin).

Die Waisenhaus-Gang begegnet während ihres Ausflugs nach Lantau Island in einem alten Schloss einem Geist (Natalis Chan). Dieser Geist, ein Mordopfer einer skrupellosen Drogenmafia, sucht jetzt Vergeltung. Im Austausch für ihre Hilfe unterstützt er die fünf Freunde bei ihren Glücksspielabenteuern. Zurück in Hongkong entwickelt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit der Drogenmafia, das schließlich in einem explosiven Showdown endet. Der Film bietet eine perfekte Kombination aus skurrilem Humor, Geistergeschichten und den berühmten Martial-Arts-Kämpfen.

Den Regiestuhl teilte sich Hongkong-Kino-Legende Corey Yuen (Karate Tiger I, The Transporter) mit Sammo Hung (Powerman 1-3, Tokyo Powerman), Eric Tsang (Mad Mission 1-2) und Ricky Lau (Mr. Vampire 1-3). Das Drehbuch stammt wie auch bei den Vorgängerfilmen "Winners & Sinners", "Tokyo Powerman" und "Powerman 2" wieder von Barry Wong.

Ein aufregendes Deutschland-Debüt - Für diese Veröffentlichung wurde der Film komplett restauriert:

Komplett neue Tonspur: Da keine Musik- und Effektspur (M&E-Track) existierte, wurde diese aufwendig manuell aus der Originalspur rekonstruiert.

Deutsche Synchronisation: Zum ersten Mal wurde der Film ins Deutsche synchronisiert.

Bildmaster: Remastered und weltweit erstmals in HD auf Blu-ray.

Mit Bonusmaterial - Fans dürfen sich auf folgende Extras freuen:

Das neue Cover-Artwork des britischen Designers Sean Longmore, der für seine Neuinterpretationen von Hongkong-Klassikern bekannt ist

Digitale Galerie der Filmposter

Neuer Trailer

Eine Bonusszene

Verfügbarkeit und Details

Veröffentlichungstermin: Ab sofort!

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren

Formate: Blu-ray, DVD und VoD (Kauf und Leihe)

Ein Stück Filmgeschichte

Diese Veröffentlichung ist eine Hommage an den Kultstatus der Lucky Stars-Reihe und richtet sich insbesondere an Fans des Martial-Arts-Kinos sowie an Nostalgiker, die die Magie des klassischen Hongkong-Kinos wiederentdecken möchten. Veröffentlicht wird der Film über das Label Maschmann Brothers des Unternehmers Max Maschmann, der die Filmrechte erwarb.

Besuchen Sie https://golden-vision.eu/artist/hongkong-powerman/ für mehr Details und Hintergrundinformationen.

Original-Content von: Golden Vision GmbH, übermittelt durch news aktuell